FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 769 постов • 238 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
"Хьюстон, у нас проблемы!": инженер в США 30 лет подделывала результаты тестов металла для подводных лодок

"Хьюстон, у нас проблемы!": инженер в США 30 лет подделывала результаты тестов металла для подводных лодок (4 фото)

Автор:
11 ноября 2021 09:11
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ВМФ США   завод   металлургия   подводные лодки   скандал   субмарина   тест   фальсификация   
5957
4

В ходе признания мадам пояснила, что делала это, чтобы продукция литейного завода соответствовала стандартам заказчиков.

В США назревает грандиозный скандал. Ныне 67-летняя Элейн Томас, призналась, что работая инженером на одном из заводов страны, на протяжении 30 лет подделывала результаты проб металлов. В итоге 240 исследований оказались фальсифицированными, а прочность материала, который используется для изготовления корпусов субмарин, была ниже заявленной.


×
×

Эти махинации в период c 1985-го по 2017 год несомненно ставят под удар репутацию и самого завода, и ВМФ США. В военно-морском ведомстве модели подводных лодок, для которых шла эта сталь, не назвали, однако в СМИ сообщили, что для обеспечения безопасности судов были приняты серьезные меры. Это привело к увеличению затрат на техобслуживание и выявление некачественных компонентов.


Известно, что литейный завод, где работала Томас, с 2008 года принадлежит компании Bradken. После проверки выявили, что в карточках техэкспертизы есть несостыковки данных, а также параметры, внесенные задним числом. На данный момент Bradken готова частично погасить затраты перед ВМФ США, потратившихся на техобслуживание. Компания может выплатить военно-морскому ведомству около 11 миллионов долларов. Однако какова реальная стоимость ошибки Томас, не сообщается.


Кстати, сама она не считает себя виноватой. Разве что отчасти. А некоторые требования ВМФ США она и вовсе называет глупыми. В частности тесты на прочность металла при температуре не выше 70 градусов по Цельсию ( если перевести с градусов Фаренгейта, используемых в США). Инженер уверена, что все эти фальсификации и расхождения с требованиями заказчика никак не могли привести к реальным проблемам с субмаринами. И доказательством тому считает тот факт, что ВМС не предъявили реальных подтверждений, что используемая с завода сталь не годилась для субмарин.

Фигурантке этого дела грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн долларов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: ВМФ США   завод   металлургия   подводные лодки   скандал   субмарина   тест   фальсификация   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
63
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
63  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
V2.Smirnov 3 часа назад
Ну да, ну да. Исключительно по собственной инициативе и без всякого давления со стороны начальства. Как же - верим!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
−23
scanncode scanncode 20 минут назад
Представьте себе теперь хитрую рожу рогозина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Сергей Ка 24 минуты назад
Тендеры в любой стране мира примерно одинаково исполняются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Бляяяястяще! Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
ВИТАС Час назад
везде так делается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Григорий 2 часа назад
Есть ГОСТ на сталь, но эффективные менеджеры, ради экономии, легирующие элементы кладут по нижней отметке, отсюда периодический брак, но если в ОТК надежный человек подмахнет, то уже не так заметно. Можно выиграть контракт у конкурентов (наш металл дешевле) и кинуть на взятки - дураков покупать плохую сталь нет, но взятка решает эту проблему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Serjio 2 часа назад
На покататься хватит, а воевать они все равно не будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
229
Олег Квирулянт 2 часа назад
Странное мнение насчет глупых тестов. А как себя их железка поведёт в случае пожара в каком-то отсеке? Вся лодка наxер развалится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Денис 3 часа назад
Я думаю таким американцам надо давать что-то вроде

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
160k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Нобелевку ей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
27k
lem02 3 часа назад
Думаю десяток "67-летних Элейн Томас" не смогут поставить "под удар репутацию ВМФ США". Но, для соловьиного помета и сливных бачков есть тема побрызгать слюной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
361
Sergo Sz lem02 Секунду назад
Не могли, не могли, да таи поставили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сергей 3 часа назад
Ну если ни одна лодка не утонула, то в чем проблема?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
sanchesS80 3 часа назад
Нам конечно продолжат заливать что коррупция существует только в России....

На подделках стали кто-то очень хорошо экономил деньги, часть экономии естественно передавалась военной приёмке. Ну и все были счастливы. Избитая знакомая схема, я думаю этой схеме >2000 лет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 3 часа назад
Это всё херня. Главная новость на Руси. Байден пукнул.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
846
Кактус 3 часа назад
Шпион кремля раскрыт. ..Вернуть на родину, квартальной премии лишить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Юрий 4 часа назад
"подделывала результаты проб металлов. " - А что, входного контроля у заказчиков не было?
Полный бред. Обычно на ответственных участках есть независимый контроль качества продукции. Причин тут много. Путаница в документах, прислали не ту партию металла и пр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горец Ю 4 часа назад
Что-то как-то...
Что-бы от одной лаборатории (зависимой) и одного специалиста, а не от комиссии получали подверждение...
В пяти разноведомственных техцентрах, коллективные исследования. Тогда да, а так лоханулись и заказчик, и завод!
Ну или опять вброс для манипуляций мозгов. Последнее вернее всего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
559
Вадим Курбатов 4 часа назад
Видимо за 30 лет ничего не случилось, иначе проблему нашли бы раньше при разборе полетов, а не услышали от тёти. Так что похоже на очередей пердёж в лужу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Artem 4 часа назад
Знаете, как оборонзаказ годовой формируется для инженеров?
Генерал: "Вот у вас эта ракета летит до 500 км и зона поражения 100кв.м. Сделайте такую же, но на 800 метров и 150 кв.м." (зачастую не беря в расчет еободимость, законы физики, и вообще объективную реальность) И все ковыряются, и разрабатывают, а это еще и куча сопутствующей техники из снабжения и производства. Вот и миллиарды на "пшик", который только о отчетам напоминает, что-то запрашиваемое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Клёст 4 часа назад
Её связь с русскими уже раскрыта?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 15 комментариев
Показать ещё
Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос Еще одна бригада скорой помощи уволилась в ЕАО Еще одна бригада скорой помощи уволилась в ЕАО «Кому пришло в голову вытирать ноги о изображение храма?» Православный скандал в Казахстане «Кому пришло в голову вытирать ноги о изображение храма?» Православный скандал в Казахстане Доцент омского медвуза купила сертификат о вакцинации и умерла от коронавируса Доцент омского медвуза купила сертификат о вакцинации и умерла от коронавируса Зажигательный номер, с которым Адриано Челентано учинил скандал и занял второе место в Сан-Ремо Зажигательный номер, с которым Адриано Челентано учинил скандал и занял второе место в Сан-Ремо «Экзамен не сдала? Замуж не пойдешь!»Ученый о браках и разводах «Экзамен не сдала? Замуж не пойдешь!»Ученый о браках и разводах
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21413



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересные факты о фильме «Пятый элемент»
3
100
Интересные факты о фильме «Пятый элемент»
Инсульт и жизнь на грани нищеты: интересное об Эмилии Кларк
4
89
Инсульт и жизнь на грани нищеты: интересное об Эмилии Кларк
Набирающие популярность в сообществах
Обзор OnePlus 9 Pro смартфона-флагмана конкурента Samsung и Apple
0
7
Обзор OnePlus 9 Pro смартфона-флагмана конкурента Samsung и Apple
Обзор Xiaomi Mi 11: Настоящий флагман
0
3
Обзор Xiaomi Mi 11: Настоящий флагман
Распродажа Blackview на AliExpress со скидками до 70%
Распродажа Blackview на AliExpress со скидками до 70%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#Ynews#интересное#картинки#еда#Москва#дети#сша
#интересно#люди#прикол#подборка#автомобили#автомир#новости#приколы#мигранты#прикольные
#Юмор#история#Россия#фотографии#дтп#аварии#Разное#авто аварии#СССР#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться