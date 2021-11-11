"Хьюстон, у нас проблемы!": инженер в США 30 лет подделывала результаты тестов металла для подводных лодок

Кстати, сама она не считает себя виноватой. Разве что отчасти. А некоторые требования ВМФ США она и вовсе называет глупыми. В частности тесты на прочность металла при температуре не выше 70 градусов по Цельсию ( если перевести с градусов Фаренгейта, используемых в США). Инженер уверена, что все эти фальсификации и расхождения с требованиями заказчика никак не могли привести к реальным проблемам с субмаринами. И доказательством тому считает тот факт, что ВМС не предъявили реальных подтверждений, что используемая с завода сталь не годилась для субмарин.



Фигурантке этого дела грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн долларов.