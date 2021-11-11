"Хьюстон, у нас проблемы!": инженер в США 30 лет подделывала результаты тестов металла для подводных лодок

В ходе признания мадам пояснила, что делала это, чтобы продукция литейного завода соответствовала стандартам заказчиков.
В США назревает грандиозный скандал. Ныне 67-летняя Элейн Томас, призналась, что работая инженером на одном из заводов страны, на протяжении 30 лет подделывала результаты проб металлов. В итоге 240 исследований оказались фальсифицированными, а прочность материала, который используется для изготовления корпусов субмарин, была ниже заявленной.
Эти махинации в период c 1985-го по 2017 год несомненно ставят под удар репутацию и самого завода, и ВМФ США. В военно-морском ведомстве модели подводных лодок, для которых шла эта сталь, не назвали, однако в СМИ сообщили, что для обеспечения безопасности судов были приняты серьезные меры. Это привело к увеличению затрат на техобслуживание и выявление некачественных компонентов.
Известно, что литейный завод, где работала Томас, с 2008 года принадлежит компании Bradken. После проверки выявили, что в карточках техэкспертизы есть несостыковки данных, а также параметры, внесенные задним числом. На данный момент Bradken готова частично погасить затраты перед ВМФ США, потратившихся на техобслуживание. Компания может выплатить военно-морскому ведомству около 11 миллионов долларов. Однако какова реальная стоимость ошибки Томас, не сообщается.
Кстати, сама она не считает себя виноватой. Разве что отчасти. А некоторые требования ВМФ США она и вовсе называет глупыми. В частности тесты на прочность металла при температуре не выше 70 градусов по Цельсию ( если перевести с градусов Фаренгейта, используемых в США). Инженер уверена, что все эти фальсификации и расхождения с требованиями заказчика никак не могли привести к реальным проблемам с субмаринами. И доказательством тому считает тот факт, что ВМС не предъявили реальных подтверждений, что используемая с завода сталь не годилась для субмарин.
Фигурантке этого дела грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн долларов.
Источник:
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да и сумма компенсации за тридцатилетний бракогон какая-то смешная
Война про них громко сказано - мошенники и аферисты.
что Вам мешало промолчать, а!?
тогда уж дюжина, дюжинами они считают своих полезных идиётов.
На подделках стали кто-то очень хорошо экономил деньги, часть экономии естественно передавалась военной приёмке. Ну и все были счастливы. Избитая знакомая схема, я думаю этой схеме >2000 лет
Полный бред. Обычно на ответственных участках есть независимый контроль качества продукции. Причин тут много. Путаница в документах, прислали не ту партию металла и пр.
дети, ну право, дети собрались в гостиной и курят папкины сигары...
Что-бы от одной лаборатории (зависимой) и одного специалиста, а не от комиссии получали подверждение...
В пяти разноведомственных техцентрах, коллективные исследования. Тогда да, а так лоханулись и заказчик, и завод!
Ну или опять вброс для манипуляций мозгов. Последнее вернее всего
Мама металлург в ОТК, знаю я как это делается. Вопрос только в том, пойдет-ли человек на преступление или нет.
Генерал: "Вот у вас эта ракета летит до 500 км и зона поражения 100кв.м. Сделайте такую же, но на 800 метров и 150 кв.м." (зачастую не беря в расчет еободимость, законы физики, и вообще объективную реальность) И все ковыряются, и разрабатывают, а это еще и куча сопутствующей техники из снабжения и производства. Вот и миллиарды на "пшик", который только о отчетам напоминает, что-то запрашиваемое
Мы не думаем, мы это твёрдо знаем. Только, полковник, не ямы, а окопы.