Доцент омского медвуза купила сертификат о вакцинации и умерла от коронавируса



«Мы сторонники доказательного подхода ко всему, и, естественно, что после трагедии с нашим преподавателем мы начали проверку. Оказалось, что документы которые она предоставила оказались поддельными. Это подтвердили в полиции и в областном минздраве», - пояснил проректор Николай Николаев. Каким именно образом была проведена проверка, не поясняется. Известно, что фото Широковой с общего плаката вакцинированных сотрудников уже удалено. Также проректор заметил, что проверять сертификаты на подлинность других своих коллег сейчас не будут. Видимо, пока те живы.