Доцент омского медвуза купила сертификат о вакцинации и умерла от коронавируса

В конце октября от ковида умерла кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 омской медакадемии Ольга Широкова. После ее смерти выяснилось, что сертификат о вакцинации, который был у заболевшей, оказался поддельным.
Смерть от коронавируса привитого каждый раз вызывает тревогу и опасения. Как же так? Выходит, прививка не является 100%-й защитой от инфекции? В ОмГМУ весь педагогический состав был привит, и портрет Ольги Широковой в числе прочих находился на плакате с вакцинированными коллегами.
Однако после смерти Широковой в вузе начали задаваться вопросом: как привитый и защищенный от инфекции человек мог умереть от ковида?
Ситуация разъяснилась после комментария руководства ОмГМУ. Проректор учебного заведения Николай Николаев рассказал, что в университете была проведена внутренняя проверка, в результате которой выяснилась история о поддельном сертификате.
«Мы сторонники доказательного подхода ко всему, и, естественно, что после трагедии с нашим преподавателем мы начали проверку. Оказалось, что документы которые она предоставила оказались поддельными. Это подтвердили в полиции и в областном минздраве», - пояснил проректор Николай Николаев. Каким именно образом была проведена проверка, не поясняется. Известно, что фото Широковой с общего плаката вакцинированных сотрудников уже удалено. Также проректор заметил, что проверять сертификаты на подлинность других своих коллег сейчас не будут. Видимо, пока те живы.
Источник:
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Этот комментарий лишь объясняет как на деле работает эта схема.
И никого не призываю уклонятся от вакцинации или покупать ее.
Журналист, телеведущий, пресс-секретарь НК "Роснефть" Михаил Леонтьев на радиостанции "Вести ФМ" 29 октября:
"Нужно просто ловить и колоть. Два удара по башке, обездвижил и уколол. И всё. Ну, баран же".
А сотрудник ликеро-водочного купил бутылочку...
Я бы по факту установления поддельного сертификата сразу лишал бы права заниматься врачебной практикой и гнал поганой метлой из профессии.
Ну а тут уже все итоги подведены, остается посочувствовать семье этой бывшей гинекологини
Автор своим постом, по-видимому, пытался донести, что, если ты лечишь людей, принимаешь роды у женщин, то будь добр соблюдать установленные государства обязанности для данной категории работников. Если, повторяю если, она обманула своего работодателя, то она сама себя наказала. Если не обманула, то тогда вакцина не сработала на ней. Вы, антиваксеры, ведёте себя как агрессивные 3,14дорасы. Им тоже никто не запрещает любить себе подобных, но им также как и вам надо громко о себе заявить. Не хотите, не прививайтесь. Чего орать-то как скаженные? Зачем пистеть о том, в чем вы нихрена не понимаете? Вы в этом ПРОФАНЫ!
А по поводу липовой вакцинации: необходимо ужесточение законодательства и наказания за подделку документов (ст. 327 УК РФ). А этих уродов врачей-рвачей и медперсонал ниже ОБЯЗАТЕЛЬНО привлекать к ответственности в соответсвии с действующим законодательством.
Чумы там и не было. Была холера, которую флотские врачи принимали за кишечную форму чумы.
Эпидемия никуда не делась, просто после убийства губернатора в условиях массовых погромов власти города-крепости вынужденно издали приказ о прекращении карантина. Коменданта города, подписавшего этот приказ, позже за трусость разжаловали в рядовые, семь человек повесили, больше тысячи отправили на каторгу, карантинные мероприятия снова ввели. Холера ещё два года бродила по всей империи, убив почти 200 тысяч человек.
новость высер для тех кто даже новости не читают... Планируется ввод тестов на вакцинацию что проверять укололся или нет, так как иные проверки не проканывают, те кто купил уж врач если то у него точно все оригинальное :) и 100% он ни кому даже подругам не скажет что купили она знает что может быть... короче... Я не верю
за три дня уже наверное десятая подобная новость... и аакурат они вылазят в нужный момент...