FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5065 постов • 800 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Доцент омского медвуза купила сертификат о вакцинации и умерла от коронавируса

Доцент омского медвуза купила сертификат о вакцинации и умерла от коронавируса (4 фото)

Автор:
11 ноября 2021 08:19
Сообщество : Жить в России
Метки: ковид   коронавирус   омск   пандемия   поддельный сертификат   сертификат о вакцинации   фальсификация   
5454
4

В конце октября от ковида умерла кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 омской медакадемии Ольга Широкова. После ее смерти выяснилось, что сертификат о вакцинации, который был у заболевшей, оказался поддельным.

Смерть от коронавируса привитого каждый раз вызывает тревогу и опасения. Как же так? Выходит, прививка не является 100%-й защитой от инфекции? В ОмГМУ весь педагогический состав был привит, и портрет Ольги Широковой в числе прочих находился на плакате с вакцинированными коллегами.


×
×

Однако после смерти Широковой в вузе начали задаваться вопросом: как привитый и защищенный от инфекции человек мог умереть от ковида?


Ситуация разъяснилась после комментария руководства ОмГМУ. Проректор учебного заведения Николай Николаев рассказал, что в университете была проведена внутренняя проверка, в результате которой выяснилась история о поддельном сертификате.



«Мы сторонники доказательного подхода ко всему, и, естественно, что после трагедии с нашим преподавателем мы начали проверку. Оказалось, что документы которые она предоставила оказались поддельными. Это подтвердили в полиции и в областном минздраве», - пояснил проректор Николай Николаев. Каким именно образом была проведена проверка, не поясняется. Известно, что фото Широковой с общего плаката вакцинированных сотрудников уже удалено. Также проректор заметил, что проверять сертификаты на подлинность других своих коллег сейчас не будут. Видимо, пока те живы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ковид   коронавирус   омск   пандемия   поддельный сертификат   сертификат о вакцинации   фальсификация   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
125
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
125  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
971
Антон Штопаный 5 часов назад
Это её душа рассказала им после смерти, на спиритическом сеансе? Человек реально сходивший на вакцинацию и купивший ее имеет тот же самый код и отметки в госуслугах. И о том что ходил он реально или нет, знает только он и близкое окружение. Бред, который тут написан про проверку подлинности документов....это чистый звездёжь, для тех кто не в теме. Это невозможно проверить, если у вас через госуслуги уже все проведено. Врач вводит ваши данные в базу вместе с отметкой о том , что вы получили прививку. Получали вы ее по факту или нет, знаете только вы и врач. Но в базе с этого момента вы так или иначе числитесь привитым. И никакие бумажки нафиг не нужны. Куар кода из личного кабинета распечатываете и это будет ваш главный подтверждающий документ.
Этот комментарий лишь объясняет как на деле работает эта схема.
И никого не призываю уклонятся от вакцинации или покупать ее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 21)
595
Олег Шишкин 8 минут назад
Надоели со своими пугалками. Прививка дело добровольное. Полтора года плевать хотел на ковид.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
arek14 42 минуты назад
Ещё один вирусолог, специалист по коллективному иммунитету
Журналист, телеведущий, пресс-секретарь НК "Роснефть" Михаил Леонтьев на радиостанции "Вести ФМ" 29 октября:
"Нужно просто ловить и колоть. Два удара по башке, обездвижил и уколол. И всё. Ну, баран же".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
eutace Час назад
а где новость что умер привитый? их тоже достаточно хватает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Михаил Андреев eutace Час назад
скорее всего у нее была прививка, просто тупо для пропаганды сказали что сертификат был поддельный, иначе был бы большой шухер...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
726
Nick 2 часа назад
антиваксеры - истерички обоих полов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fraxinus 2 часа назад
Доцент медвуза? Купила?

А сотрудник ликеро-водочного купил бутылочку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
875
taxcop 2 часа назад
Вам антиваксеры для информации. Главная платформа противников вакцинации - онлайн-платформа CitizenGo - русскоязычный сайт со штаб квартирой в Испании, созданным для манипуляции общественным мнением. Работаете, предатели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Владимир Кузьмичёв taxcop 2 часа назад
А можно адрес платформы уколотых и упоротых масочников?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
sichicov Владимир Кузьмичёв Час назад
Это здравый смысл. Людям с собственным мнением никакая платформа не нужна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
875
taxcop 2 часа назад
Статья не объективна. Нет полной картины - отсутствуют пояснения родственников умерших, поэтому осуждать кого-либо на основании данного теста непозволительно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
741
Homem 2 часа назад
Прививка должна давать тест позитив,по факту человек получил ослабленный вирус,чтоб легче перенести,но требуют после прививки негативный показатель.Вот она сама врач гинеколог и что она глупая или связей нет чтоб всё шито крыто было?!Что то тут другое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA 3 часа назад
Это сейчас наверное такой тренд,в духе времени,если кто помер привитый,то потом разоблачить покойного,что у него сертификат был поддельный. А народ с благодарностью эту инфу хавает и срётся в камментах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sam Backet 3 часа назад
кажется, премии Дарвина в этом году на всех не хватит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
Аккаунт удален 3 часа назад
Хороший вброс, но, как говорят судьи "у народа нет оснований доверять пропогандонам"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
AirflyAl 3 часа назад
Отрадно наблюдать истерику антиваксеров )
Я бы по факту установления поддельного сертификата сразу лишал бы права заниматься врачебной практикой и гнал поганой метлой из профессии.
Ну а тут уже все итоги подведены, остается посочувствовать семье этой бывшей гинекологини
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
107
AirflyAl Фидель 3 часа назад
Отлично, еще поплачь дурачок-решатель. Таких как ты на кладбище все больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
cfhfwby 3 часа назад
Смех, это, как спрашивать у убийцы-он ли убил и верить его отрицательному ответу. У нас давно уже все знают, что все умершие теперь-ковидники, не привитые к тому же, а вот умершие от ковида, но привитые- умерли совсем не от ковида.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Фидель 3 часа назад
Ваксеры (Мутанты)Всё что сейчас происходит уже было, почитайте про чумной бунт в Севастополе в 1830 г, сразу после бунта чума самоликвидировалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил 3 часа назад
помню год назад когда вводили намордники, на этом же сайте писали что от короны дожнут антимасочники и те кто умер не носил намордник...
новость высер для тех кто даже новости не читают... Планируется ввод тестов на вакцинацию что проверять укололся или нет, так как иные проверки не проканывают, те кто купил уж врач если то у него точно все оригинальное :) и 100% он ни кому даже подругам не скажет что купили она знает что может быть... короче... Я не верю
за три дня уже наверное десятая подобная новость... и аакурат они вылазят в нужный момент...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ноутбуки Накомоде 3 часа назад
Очередной высер в поддержку вакцины. Позиция о пропагондонов железобетонная: если крякнул привитый-значит он купил херкод. Доказательств не нужно (да это практически невозможно), просто кричи это по ящику из всех утюгов. Вата все проглотит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 4 часа назад
У врача оказался поддельный сертификат... На кого рассчитано это вранье! У любого врача, хоть привитого, хоть не привитого, всегда будет самый настоящий сертификат и самый настоящий куар-код. Беспардонная и бездарная пропаганда на смерти человека - это непросто вранье, это запредельная циничная подлость всех этих вакцинаторов от власти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
Vovan 4 часа назад
Скатертью дорога...кого обнатуть пыталась? Дура, слов нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
793
Дмитрий 4 часа назад
Очередной говнопост о сраной прививке. Все болезни улетучились, остался только ковид
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
Показать ещё 52 комментария (из 70)
Показать ещё
Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca В Китае обнаружили мороженое с коронавирусом В Китае обнаружили мороженое с коронавирусом Пенсионерка из Омска вместо маски натянула на лицо трусы Пенсионерка из Омска вместо маски натянула на лицо трусы Реактивация или повторное заражение: почему у выздоровевших тест на ковид продолжает оставаться положительным месяц и более? Реактивация или повторное заражение: почему у выздоровевших тест на ковид продолжает оставаться... Запрещенные перед сдачей анализа на коронавирус действия Запрещенные перед сдачей анализа на коронавирус действия
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21413



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 фото крутых штук, которыми поделились пользователи сети
1
62
25 фото крутых штук, которыми поделились пользователи сети
Инсульт и жизнь на грани нищеты: интересное об Эмилии Кларк
4
89
Инсульт и жизнь на грани нищеты: интересное об Эмилии Кларк
Набирающие популярность в сообществах
Уход за садом в ноябре: что важно успеть сделать?
0
5
Уход за садом в ноябре: что важно успеть сделать?
Воздействие музыки на психику человека
0
4
Воздействие музыки на психику человека
Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос
Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#Ynews#интересное#картинки#еда#Москва#дети#сша
#интересно#люди#прикол#подборка#автомобили#автомир#новости#приколы#мигранты#прикольные
#Юмор#история#Россия#фотографии#дтп#аварии#Разное#авто аварии#СССР#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться