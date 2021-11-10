Мать бросила двоих детей в машине дальнобойщика и сбежала

Водитель-дальнобойщик согласился подвезти женщину с двумя детьми из Иванова до подмосковного Орехова-Зуева. На подъезде к пункту назначения женщина под благовидным предлогом покинула машину и назад не вернулась.
Мать с двумя детьми дальнобойщик по имени Александр согласился подвезти, не раздумывая, - ему просто стало жаль малышей, простуженных, замерзших, одетых в грязную одежду. Девочке на вид было лет восемь, мальчику - года три. Он почему-то был даже без обуви.
Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
На подъезде к Орехово-Зуево их мамаша попросила остановить машину, якобы ей нужно в туалет, вышла и пропала. Когда Александр понял, что женщина не вернется, отвез детей в местный отдел полиции.
Сотрудники полиции вызвали скорую и ребят увезли в больницу – оба были простужены, у девочки диагностировали вирусную инфекцию.
В полиции, тем временем, начали розыскные мероприятия.
После непродолжительных поисков выяснилось, что мать-кукушку зовут Ирина. В минувшую пятницу она сильно поругалась со своим гражданским мужем, забрала детей и ушла из дома. Ссора случилась из-за любовного треугольника – у Ирины обнаружился любовник.
Сейчас Ирину разыскивают сотрудники полиции. Гражданский муж предполагает, что она может быть в Москве.
Как сообщает канал «Подмосковье сегодня», по данным уполномоченного по правам ребенка Московской области Ксении Мишоновой, трехлетний мальчик и восьмилетняя девочка, которых мама бросила в кабине дальнобойщика, здоровы.
«Мы следим за ситуацией. Дети находятся в больнице, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — сообщила Мишонова.
«Детей в Орехово-Зуево поместили в Давыдовскую больницу по акту отдела ОВД Ликино-Дулево о выявлении подкинутых детей. Правоохранительными органами ведется розыск матери», — рассказал заместитель председателя Московской областной КДН Евгений Здобнов.
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Детей жалко. Больнее всего предательство матери. Ближе нее вед никого нет. Очень надеюсь, что отец хоть нормальный
Бедные дети... уж извините, провел на дальняке более 20 лет... насмотрелся и наслушался.
Ничего святого, историй наслушался, а на поверку такая грязь вылазит...
Мерзко ...
и да, я не Ламброзо по морде лица судить, но тут по морде явно видно мамашу, от слова тлять....
Млин, но неужели даже на эти должности, связанные с самым святым, ставят также по принципу, далекому от профессиональной принадлежности или личного опыта?
К чему это?
Конечно глянул биографию упомянутого "уполномоченного".
Только о биографии, которую можно узнать, забив в поисковик ее ФИО.
Двоих детей родителям скинула, а сама днями и ночами напролет, бл.я.дует и бухает.
Кабзда кароч