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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 12 постов • 1 подписчик подписаться
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Мать бросила двоих детей в машине дальнобойщика и сбежала

Мать бросила двоих детей в машине дальнобойщика и сбежала (2 фото)

Автор:
10 ноября 2021 22:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: дальнобойщик   дети   мать-кукушка   орехово-зуево   трасса   
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Водитель-дальнобойщик согласился подвезти женщину с двумя детьми из Иванова до подмосковного Орехова-Зуева. На подъезде к пункту назначения женщина под благовидным предлогом покинула машину и назад не вернулась.

Мать с двумя детьми дальнобойщик по имени Александр согласился подвезти, не раздумывая, - ему просто стало жаль малышей, простуженных, замерзших, одетых в грязную одежду. Девочке на вид было лет восемь, мальчику - года три. Он почему-то был даже без обуви.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На подъезде к Орехово-Зуево их мамаша попросила остановить машину, якобы ей нужно в туалет, вышла и пропала. Когда Александр понял, что женщина не вернется, отвез детей в местный отдел полиции.

Сотрудники полиции вызвали скорую и ребят увезли в больницу – оба были простужены, у девочки диагностировали вирусную инфекцию.

В полиции, тем временем, начали розыскные мероприятия.

После непродолжительных поисков выяснилось, что мать-кукушку зовут Ирина. В минувшую пятницу она сильно поругалась со своим гражданским мужем, забрала детей и ушла из дома. Ссора случилась из-за любовного треугольника – у Ирины обнаружился любовник.


 Сейчас Ирину разыскивают сотрудники полиции. Гражданский муж предполагает, что она может быть в Москве.

Как сообщает канал «Подмосковье сегодня»,  по данным уполномоченного по правам ребенка Московской области Ксении Мишоновой, трехлетний мальчик и восьмилетняя девочка, которых мама бросила в кабине дальнобойщика, здоровы.

 «Мы следим за ситуацией. Дети находятся в больнице, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — сообщила Мишонова.

 «Детей в Орехово-Зуево поместили в Давыдовскую больницу по акту отдела ОВД Ликино-Дулево о выявлении подкинутых детей. Правоохранительными органами ведется розыск матери», — рассказал заместитель председателя Московской областной КДН Евгений Здобнов.

 

Источник:

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Метки: дальнобойщик   дети   мать-кукушка   орехово-зуево   трасса   
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17  комментариев
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15k
SpoiltNail Час назад
Лядина
Детей жалко. Больнее всего предательство матери. Ближе нее вед никого нет. Очень надеюсь, что отец хоть нормальный
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3k
Дарвин и аморальная премия 3 минуты назад
Таким пиз@ду нужно зашивать принудительно
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66
VanDeath 20 минут назад
Все муйня про мамашу. Вы представьте, как им сейчас страшно и одиноко. Плять, как представлю , аж сердце заходится
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155
Снежный Барс 36 минут назад
Какая же сука!
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3k
a_komolow 54 минуты назад
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11k
кира 56 минут назад
Сука!!!
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14k
Yorge 58 минут назад
то есть забрала детей у отца и бросила их. а сажать за такое не пора ли?
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9k
Vacony Час назад
это не мать ...
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4k
Allmaster Час назад
Дожили, плечевые уже детей таскают на трассу.
Бедные дети... уж извините, провел на дальняке более 20 лет... насмотрелся и наслушался.
Ничего святого, историй наслушался, а на поверку такая грязь вылазит...
Мерзко ...
и да, я не Ламброзо по морде лица судить, но тут по морде явно видно мамашу, от слова тлять....
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13k
Алексей 2 часа назад
Каждый раз, видя упоминание очередного "уполномоченного по правам ребенка", смотрю его биографию.
Млин, но неужели даже на эти должности, связанные с самым святым, ставят также по принципу, далекому от профессиональной принадлежности или личного опыта?
К чему это?
Конечно глянул биографию упомянутого "уполномоченного".
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
У моего кума родственница такая.
Двоих детей родителям скинула, а сама днями и ночами напролет, бл.я.дует и бухает.
Кабзда кароч
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
И ведь небось вернут ей детей... Наше законодательство такое гуманное (где не надо)
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