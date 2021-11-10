Мать бросила двоих детей в машине дальнобойщика и сбежала

Мать с двумя детьми дальнобойщик по имени Александр согласился подвезти, не раздумывая, - ему просто стало жаль малышей, простуженных, замерзших, одетых в грязную одежду. Девочке на вид было лет восемь, мальчику - года три. Он почему-то был даже без обуви.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На подъезде к Орехово-Зуево их мамаша попросила остановить машину, якобы ей нужно в туалет, вышла и пропала. Когда Александр понял, что женщина не вернется, отвез детей в местный отдел полиции.

Сотрудники полиции вызвали скорую и ребят увезли в больницу – оба были простужены, у девочки диагностировали вирусную инфекцию.

В полиции, тем временем, начали розыскные мероприятия.

После непродолжительных поисков выяснилось, что мать-кукушку зовут Ирина. В минувшую пятницу она сильно поругалась со своим гражданским мужем, забрала детей и ушла из дома. Ссора случилась из-за любовного треугольника – у Ирины обнаружился любовник.