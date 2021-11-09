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В Якутии рыбаки пробурили почти 5 метров&nbsp; льда, чтобы добраться до воды

В Якутии рыбаки пробурили почти 5 метров льда, чтобы добраться до воды (2 фото + 2 видео)

Автор:
09 ноября 2021 23:37
Сообщество : Жить в России
Метки: подледный лов   полынья   рыбалка   якутия   
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Ухи захочешь – и не так еще заморочишься, решили якутские рыбаки и в боевом кураже прорубили почти 5 –метровый слой льда, чтобы добраться до воды.

В Якутии начался сезон традиционной якутской рыбалки – мунха, а с ним посыпались инфоповоды, забавляющие жителей большой земли и, по всей видимости, являющиеся довольно заурядными для коренного населения.

Так, в одном из районов республики рыбаки пробурили почти 5-метровую шахту в толще льда, чтобы добраться до воды. Мужчину, который бурил, страховали тросом. Добраться до воды все же получилось.


Бурение подобных прорубей-шахт в Якутии, похоже, обычное дело.



А в селе Бахсы на днях рыбаки утопили сани с карасями. Видеоролик об этом событии выложили в сеть и он сразу набрал популярность. Тем не менее, как утверждают очевидцы, всю рыбу, утопленную во время мунха в селе Бахсы, вытащили с помощью крюков, погрузили на сани и доставили в деревню.


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Метки: подледный лов   полынья   рыбалка   якутия   
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14  комментариев
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13k
Алексей 7 часов назад
Мужик был в гостях на Байкале.
Идёт такой через озеро по льду, а лёд вдруг трещать начал.
Он такой зассал, лёг и начал ползти.
И полз долго, пока его трёхосный УРАЛ не обогнал.
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2k
Эдуардо 52 минуты назад
Вот так и появилась Кольская сверхглубокая.
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12k
Вася 59 минут назад
от этих картинок монитор инеем покрылся
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442
Нестеров Антон Час назад
Я докопал, и в Австралии такой вылазиет
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330
阿鋒 4 часа назад
Нужен ледокол…
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6k
newegg 5 часов назад
Прокольно. А к ледобуру веревку привязать никак?
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53
@photoaQyn 5 часов назад
это всё от глобального потепления. А так бы и 20 льда было б
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12k
Анатолий Соколов 6 часов назад
это, я что-то не понял ... там же глобальное потепление, вечная мерзлота тает, полярный лёт почти растаял ....
и тут якуты нашли 5 метров льда ... видимо за ноябрь намёрз ...
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4k
Бу 6 часов назад
Добрые и простодушные, пока трезвые
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2k
Ertin 6 часов назад
Так это в Якутии, там тепло...

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1k
Леонид 6 часов назад
Люди неиспорченные, простые, жаль что их мало осталось.
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