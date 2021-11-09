В Якутии начался сезон традиционной якутской рыбалки – мунха, а с ним посыпались инфоповоды, забавляющие жителей большой земли и, по всей видимости, являющиеся довольно заурядными для коренного населения.

Так, в одном из районов республики рыбаки пробурили почти 5-метровую шахту в толще льда, чтобы добраться до воды. Мужчину, который бурил, страховали тросом. Добраться до воды все же получилось.