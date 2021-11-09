Ухи захочешь – и не так еще заморочишься, решили якутские рыбаки и в боевом кураже прорубили почти 5 –метровый слой льда, чтобы добраться до воды.
В Якутии начался сезон традиционной якутской рыбалки – мунха, а с ним посыпались инфоповоды, забавляющие жителей большой земли и, по всей видимости, являющиеся довольно заурядными для коренного населения.
Так, в одном из районов республики рыбаки пробурили почти 5-метровую шахту в толще льда, чтобы добраться до воды. Мужчину, который бурил, страховали тросом. Добраться до воды все же получилось.
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Бурение подобных прорубей-шахт в Якутии, похоже, обычное дело.
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А в селе Бахсы на днях рыбаки утопили сани с карасями. Видеоролик об этом событии выложили в сеть и он сразу набрал популярность. Тем не менее, как утверждают очевидцы, всю рыбу, утопленную во время мунха в селе Бахсы, вытащили с помощью крюков, погрузили на сани и доставили в деревню.
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Идёт такой через озеро по льду, а лёд вдруг трещать начал.
Он такой зассал, лёг и начал ползти.
И полз долго, пока его трёхосный УРАЛ не обогнал.
и тут якуты нашли 5 метров льда ... видимо за ноябрь намёрз ...