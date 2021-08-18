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Самые исчезающие виды рыб в наших океанах

Самые исчезающие виды рыб в наших океанах (11 фото)

Автор:
18 августа 2021 09:37
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: в мире   исчезающие   красота   природа   рыба   рыбалка   фото   
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Согласно Красному списку исчезающих видов Международного союза охраны природы (МСОП) или Красной книге, 1616 видов рыб находятся под угрозой исчезновения. Хотя потеря среды обитания и загрязнение являются важными факторами сокращения численности этих видов, на сегодняшний день самой большой угрозой является чрезмерный вылов рыбы.

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Метки: в мире   исчезающие   красота   природа   рыба   рыбалка   фото   
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1  комментарий
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Джордж. Вашингтон. 6 минут назад
Гугл транслейт это конечно хорошо, но дома надо держать и горячие закуски
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