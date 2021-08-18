Самые исчезающие виды рыб в наших океанах

Согласно Красному списку исчезающих видов Международного союза охраны природы (МСОП) или Красной книге, 1616 видов рыб находятся под угрозой исчезновения. Хотя потеря среды обитания и загрязнение являются важными факторами сокращения численности этих видов, на сегодняшний день самой большой угрозой является чрезмерный вылов рыбы.
Итак, что, если одна из этих исчезающих рыб окажется на вашем крючке или в ваших сетях? Лучше всего выпустить её обратно в воду, но не раньше, чем сделать несколько записей. Когда вы встретили рыбу и в каком месте вы встретили тот или иной вид рыбы? Какое количество было и какого они были размера? Были ли они взрослыми или молодыми? Вы должны предоставить эту информацию вместе с любыми имеющимися фотографиями, местным властям по охране дикой природы. Мало кто задумывается над этим в момент ловли, но хочется надеяться на то, что каждый из нас задумается над тем, что будет в будущем. Ведь всё в нашей жизни взаимосвязано, и исчезновение каждого вида влечёт за собой непредсказуемые последствия.
Трудно определить, какая именно рыба находится под угрозой полного исчезновения, но в следующем списке представлены 10 исчезающих видов, которые попадают в сети коммерческих компаний и рыбаков-любителей.
Атлантический палтус
Атлантический палтус, обитающий в Новой Англии / Среднеатлантическом регионе, является крупнейшим видом из семейства камбаловых. Доживая до возраста 50-ти лет, рыба может достигать длины 4,5 метров и весить около 320 кг. Но поскольку эта медленнорастущая рыба не становится половозрелой до 10–14 лет, МСОП классифицирует их как находящихся под угрозой исчезновения, и ожидается, что их численность не восстановится в ближайшем будущем.
Это побудило США заняться промыслом атлантического палтуса в своих прибрежных водах. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, запасы атлантического палтуса находятся на очень низком уровне.
Белуга осётр
Белуга пользуется популярностью не только благодаря своему филе, но и икре, которая считаются деликатесом. Эта древняя рыба, обитающая в Каспийском море более 200 миллионов лет, может вырасти до 7 метров в длину, весить более 1580 килограммов, и может дожить до 100 лет. Из-за популярности икры, они очень часто вылавливаются незаконно - как правило, с помощью жаберных сетей - что является серьезной угрозой для этого вида. Это особенно проблематично, поскольку самцы становятся половозрелыми в 10-15 лет, а самки - в 15-18 лет, а разница между поколениями составляет 20-25 лет.
Помимо всего, белуга страдает от сокращения среды обитания, потеряв 90 процентов своих исторических нерестилищ за последние несколько десятилетий. Из-за этого давления МСОП классифицировал белугу как находящуюся под угрозой исчезновения, и ожидается, что ее численность продолжит сокращаться. Статистика показывает, что в 1992 году было выловлено 573 тонны (520 метрических тонн) белуги, а в 2007 году было выловлено 36 тонн (33 метрических тонны), что на 93 процента меньше. Всемирный фонд дикой природы сообщил, что в 2020 году 7000 выращенных на фермах молодых осетровых были выпущены в реку Дунай, чтобы помочь обратить вспять это сокращение популяции.
Южный голубой тунец
Южный голубой тунец обитает в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Они могут вырасти до 2,4 метра в длину, весить до 260 килограммов и дожить до 40 лет. МСОП классифицировал южного синего тунца как находящегося под угрозой исчезновения, потому что расчетная биомасса нерестового запаса снизилась примерно на 85 процентов в период с 1973 по 2009 год. Этот вид интенсивно вылавливается с 1950-х годов благодаря всемирной популярности суши. По оценкам, популяция опустится ниже 500 взрослых особей за 100 лет, если вылов этого вида не прекратится или хотя бы не будет снижен.
Оранжевый грубый или глубоководный окунь
Также известный как «слизняк», этот хищник имеет обширную среду обитания, которая включает побережье Новой Зеландии, Австралии, Намибии, а также северо-восточную часть Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Они могут вырастать до 76 сантиметров в длину и весить до 6,8 кг. Ожидаемая продолжительность жизни может составлять более 140 лет, а возраст полового созревания - от 20 до 32 лет, что делает его воплощением вида, который по своей природе уязвим более чем другие. Тенденция усугубляется ещё и тем, что этот вид вылавливают в тот момент, когда рыбы собираются вместе, чтобы кормиться и размножаться.
В результате неконтролируемые уловы уничтожают поколения. Её продают в свежем или замороженном виде без кожи и она считается деликатесом во многих ресторанах по всему миру. Хотя МСОП официально не рассмотрел этот вид, чтобы определить, находится ли он под угрозой исчезновения, ряд других организаций признали значительное сокращение его численности после всего лишь 25 лет коммерческого промысла.
Окунь Нассау
Морской окунь Нассау обитает в тропических и субтропических водах западной части Северной Атлантики. Рыба может вырастать до 1,2 метра в длину, весить до 25 килограммов и дожить до 29 лет. Окунь Нассау высоко ценится и интенсивно вылавливается коммерческими организациями и любителями. Это приводит к значительному снижению популяции этого вида в большинстве стран. Более 30 из 50 известных скоплений по всему ареалу исчезли. На сегодняшний день вылов этой рыбы запрещён и она находится в списке исчезающих видов.
Акадский морской окунь или Атлантический морской окунь
Акадский морской окунь красновато-оранжевый, может жить до 50 лет и и вырасти до 508 мм. Внешне он очень похож на глубоководного морского окуня Sebastes mentella. Эти два вида можно отличить по количеству мягких лучей в анальном плавнике, внутреннему осмотру газового пузыря или генетическому тестированию. Акадский морской окунь обитает в водах северо-западной части Атлантического океана, а его ареал простирается от Вирджинии, залива Св. Лаврентия, Новой Шотландии, западной Гренландии и Исландии. Она обитает на глубине от 70 до 500 м. Плавает у дна на участках с глинисто-илистым или каменистым дном.
Из-за медленных темпов роста, низкой плодовитости и того, что акадский морской окунь считается отличной промысловой рыбой, в 1996 году он был классифицирован МСОП как находящийся под угрозой исчезновения. Однако, благодаря усилиям по сохранению, популяция морского окуня восстановилась, и в 2012 году этот вид был охарактеризован как полностью восстановленный.
Европейский угорь
Этот вид встречается в основном в Северной Атлантике, Балтийском и Средиземном морях и сталкивается с уникальным набором проблем выживания. У них есть увлекательный цикл развития, который начинается с их рождения в море и продолжается в пресноводных реках за тысячи миль вглубь суши, где они могут вырасти до 1,5 метров. Когда они достигают половой зрелости, в возрасте от 6 до 30 лет, они возвращаются в море для нереста. Если их путь к морю заблокирован, они возвращаются к пресной воде и могут жить до 50 лет. Но если они вернутся в соленую воду и начнут воспроизводиться, они погибнут.
Из-за этого необычного жизненного цикла любой пойманный в море угорь - это молодь, у которой еще не было возможности нереститься. Другие угрозы для этого вида включают изменение климата, потерю / деградацию среды обитания, загрязнение, хищничество и неконтролируемый вылов. По этим и многим другим причинам она находится в списке видов находящихся под угрозой исчезновения от МСОП.
Большой зимний скат
Это увлекательный вид, который отпугивает хищников и оглушает добычу разрядом электричества. Большинство из них водятся в северо-западной части Атлантического океана, от залива Святого Лаврентия в Канаде до Северной Каролины в Соединенных Штатах. Вылов рыбы способом траления приводит к случайной поимке молоди и к резкому сокращению популяции скатов, которые медленно достигают половой зрелости и имеют мало потомства. Эксперты считают эти факторы являются
причиной 90-процентного сокращения числа взрослых особей с 1970-х годов. Они также находятся в списке исчезающих видов.
Китайский осётр
Китайский осетр исторически обитал в юго-западной Корее, западной части острова Кюсю, Японии и в Китае (реки Янцзы, Миньцзян и Цинотан). Однако сейчас она встречается только в реках Янцзы, а также в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Они обитают на нашей планете более 140 миллионов лет, но их дни, кажется, сочтены. Этот вид исторически подвергался чрезмерному вылову, и строительство плотины Гэчжоуба в 1981 году заблокировало миграционные пути китайского осетра, что сделало невозможным его доступ к местам нереста.
В настоящее время осталось только одно нерестилище под плотиной Гэчжоуба. Поэтому МСОП оценил их как находящиеся под угрозой исчезновения. Эта очень большая рыба может весить до 450 килограммов, вырастает до 4,8 метра и живёт не менее 35 лет. Китайское правительство действительно пыталось заселить Янцзы 9 миллионами осетровых в период с 1983 по 2007 год, но не имея какой-либо возможности размножаться, популяция не увеличилась.
Атлантический голубой тунец
Атлантический голубой тунец, пожалуй, самая известная из исчезающих рыб, обитающая в северной части Атлантического океана. Одна из самых быстрых рыб в мире, этот вид может вырасти до 4,6 метра и весить более 900 килограммов. При цене до 100 000 долларов за рыбу, она вызывает интерес не только рыбаков-любителей, но и коммерческие организации. Вылов синего тунца сильно возрос, и большинство экспертов сходятся во мнении, что без оперативного вмешательства медленнорастущие и медленно созревающие виды вымрут.
Однако международное регулирование непросто, поскольку известно, что голубой тунец мигрирует на тысячи миль через океан. До сих пор попытки контролировать уровень популяции в значительной степени не увенчались успехом. По всем параметрам атлантический голубой тунец находится в списке видов, находящихся под угрозой исчезновения, поскольку с 1970 года запасы как в Восточной, так и в Западной Атлантике сократились как минимум на 51 процент.
Источник:
- Самые удивительные подводные руины
- "Колодец Иакова": как выглядит место, из которого когда-то бил гейзер
- На калифорнийский пляж вымыло редкую глубоководную рыбу
- Самые большие гусеницы в мире
- Самые интересные и красивые места в Поволжье
Понравилось21