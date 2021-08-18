Самые исчезающие виды рыб в наших океанах

Итак, что, если одна из этих исчезающих рыб окажется на вашем крючке или в ваших сетях? Лучше всего выпустить её обратно в воду, но не раньше, чем сделать несколько записей. Когда вы встретили рыбу и в каком месте вы встретили тот или иной вид рыбы? Какое количество было и какого они были размера? Были ли они взрослыми или молодыми? Вы должны предоставить эту информацию вместе с любыми имеющимися фотографиями, местным властям по охране дикой природы. Мало кто задумывается над этим в момент ловли, но хочется надеяться на то, что каждый из нас задумается над тем, что будет в будущем. Ведь всё в нашей жизни взаимосвязано, и исчезновение каждого вида влечёт за собой непредсказуемые последствия.

Трудно определить, какая именно рыба находится под угрозой полного исчезновения, но в следующем списке представлены 10 исчезающих видов, которые попадают в сети коммерческих компаний и рыбаков-любителей.

Атлантический палтус

Атлантический палтус, обитающий в Новой Англии / Среднеатлантическом регионе, является крупнейшим видом из семейства камбаловых. Доживая до возраста 50-ти лет, рыба может достигать длины 4,5 метров и весить около 320 кг. Но поскольку эта медленнорастущая рыба не становится половозрелой до 10–14 лет, МСОП классифицирует их как находящихся под угрозой исчезновения, и ожидается, что их численность не восстановится в ближайшем будущем.