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Якутский сварщик добыл золота почти на четыре миллиона, пока другие отдыхали

Якутский сварщик добыл золота почти на четыре миллиона, пока другие отдыхали (2 фото)

Автор:
13 октября 2021 12:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Сварщик   добыча золота   золото   интересное   статья   фото   якутия   
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Пока коллеги якутского сварщика обедали, он не отрывался от работы. Мужчина смог намыть золота на 3,7 миллиона рублей в обеденные перерывы. Хитрость сварщика не оценили и завели на него уголовное дело.

В Якутии сварщик из акционерного общества "Поиск Золото" намыл 3,7 миллиона рублей. Пока его коллеги придавались чревоугодию, мужчина смастерил специальную ловушку для золота и с её помощью добыл почти килограмм золота. О деятельности хитрого сварщика узнали, сообщает SHOT.

Хитреца задержали, когда он возвращался домой после работы. На сварщика завели уголовные дела по статьям "Кража" и "Незаконный оборот драгметаллов".

Источник:

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Метки: Ynews   Сварщик   добыча золота   золото   интересное   статья   фото   якутия   
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2k
Евгений Час назад
Напомнило высказывание)
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1k
Алксандр Шевченко 20 минут назад
Кто то позавидовал.
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8k
Клёст 21 минуту назад
Сдавал бы намытое после каждого обеда в артель, дали бы грамоту и премию.
А так - сколько натиховал, столько и нарежут.
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−19
savitsky1984 38 минут назад
Блин. За таких людей расстраиваешься больше чем за себя. Где хэппи енд?
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9k
Lilian 47 минут назад
А по конкретнее, как он это сделал?
Друг спрашивает.
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15k
ВОВЧЕГ 51 минуту назад
Воровать государство у граждан может, а вот граждане у государства нет! Еще и посадят лет на пять.
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13k
Объект реальности 51 минуту назад
Вопрос: у кого украл? и куда обернул?
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3k
Roman Doberman Час назад
Это где такие богатые места остались?
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1k
Ловите наркомана! Час назад
Тема не раскрыта. Где чертеж "специальной ловушки"?
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9k
Lev Asriev Час назад
Ничего не понял. Как намыл? Где добыл?
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