Якутский сварщик добыл золота почти на четыре миллиона, пока другие отдыхали

Пока коллеги якутского сварщика обедали, он не отрывался от работы. Мужчина смог намыть золота на 3,7 миллиона рублей в обеденные перерывы. Хитрость сварщика не оценили и завели на него уголовное дело.
В Якутии сварщик из акционерного общества "Поиск Золото" намыл 3,7 миллиона рублей. Пока его коллеги придавались чревоугодию, мужчина смастерил специальную ловушку для золота и с её помощью добыл почти килограмм золота. О деятельности хитрого сварщика узнали, сообщает SHOT.
Хитреца задержали, когда он возвращался домой после работы. На сварщика завели уголовные дела по статьям "Кража" и "Незаконный оборот драгметаллов".
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А так - сколько натиховал, столько и нарежут.
Друг спрашивает.
Там это разрешено законом. Чуваки с помощью металлоискателей такие самородки находят-загляденье. Так что, есть еще такие места.
Охраняемость объектов зависит от структуры службы безопасности компании