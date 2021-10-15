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Улов – не главное: пост о рыбалке

Улов – не главное: пост о рыбалке (16 фото)

Автор:
15 октября 2021 15:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   прикол   рыбаки   рыбалка   улов   
606
16
Извините, грибники и охотники... О вас в следующий раз! Этот пост всецело посвящён рыбалке. Кстати, кто из вас ел настоящую уху на настоящей рыбалке?
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Метки: Юмор   подборка   прикол   рыбаки   рыбалка   улов   
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Денис 6 минут назад
Сто раз ездил на за рыбой. Отличная тема. главное - не бухать. Иначе начинается рыбалка.
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