Улов – не главное: пост о рыбалке

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Извините, грибники и охотники... О вас в следующий раз! Этот пост всецело посвящён рыбалке. Кстати, кто из вас ел настоящую уху на настоящей рыбалке?
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