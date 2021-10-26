Огромная рыба принесла рыбакам целое состояние

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24 октября пять рыбаков продали на аукционе свой королевский улов – им попалась рыба весом 78 кг.
Бедные рыбаки из Индии вышли порыбачить на реку Копура, чтобы прокормить свою семью. Но им улыбнулась большая удача – в сети попалась огромная нибея, весом 78 кг 400 гр.
Буквально на следующий день они продали рыбу на местном оптовом рынке. Им дали за столь ценный экземпляр очень приличную сумму – 3 744 000 рупий (3,5 млн рублей).
Буквально на следующий день они продали рыбу на местном оптовом рынке. Им дали за столь ценный экземпляр очень приличную сумму – 3 744 000 рупий (3,5 млн рублей).
В зелёной нибее ценной является ворвань (жир), цена которой может достигать сотен тысяч рупий за килограмм.
Интересно, что после аккуратной разделки, тушу рыбы ещё длительное время могут показывать людям на разных ярмарках и других развлекательных мероприятиях.
Интересно, что после аккуратной разделки, тушу рыбы ещё длительное время могут показывать людям на разных ярмарках и других развлекательных мероприятиях.
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