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Огромная рыба принесла рыбакам целое состояние

Огромная рыба принесла рыбакам целое состояние (2 фото)

Автор:
26 октября 2021 11:01
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Индия   богатство   нибея   рупии   рыба   рыбалка   улов   
3883
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24 октября пять рыбаков продали на аукционе свой королевский улов – им попалась рыба весом 78 кг.
Бедные рыбаки из Индии вышли порыбачить на реку Копура, чтобы прокормить свою семью. Но им улыбнулась большая удача – в сети попалась огромная нибея, весом 78 кг 400 гр.

Буквально на следующий день они продали рыбу на местном оптовом рынке. Им дали за столь ценный экземпляр очень приличную сумму – 3 744 000 рупий (3,5 млн рублей).
В зелёной нибее ценной является ворвань (жир), цена которой может достигать сотен тысяч рупий за килограмм.

Интересно, что после аккуратной разделки, тушу рыбы ещё длительное время могут показывать людям на разных ярмарках и других развлекательных мероприятиях.

Источник:

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Метки: Индия   богатство   нибея   рупии   рыба   рыбалка   улов   
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8  комментариев
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2k
Владимир 2 часа назад
у них в реках покойники плавают-могу себе представить,что там за рыбы водятся
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whyicannotremovemyprofile Час назад
Ракурс и фотошоп (на первом фото, очевидно) принесли им удачу!
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1k
Педигри Час назад
Я уж думал марлина выловили.
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6k
Николай Час назад
А фоткать то не научились как наши, на 150 кг...)))
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42k
Соломей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
Егор 2 часа назад
...Карася, конечно, жалко,
Но рыбалка есть рыбалка!
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7k
Сергей 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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