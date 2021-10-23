FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4953 поста • 792 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Несостоявшаяся жертва ДТП совершила неудачную кражу

Несостоявшаяся жертва ДТП совершила неудачную кражу (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2021 15:45
Сообщество : Жить в России
Метки: бензопила   видео   грузовик   кража   ленск   якутия   
565
2
1
Что только не увидишь, когда стоишь на светофоре. Например, кражу века.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: бензопила   видео   грузовик   кража   ленск   якутия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
190
SHAGREEN 51 минуту назад
Чо не до конца. Где автобус по законам Голливуда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
☾ Атеист ☽ 47 минут назад
"Резня бензопилой: часом ранее"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
444
Сигизмунд Лазаревич 49 минут назад
надо было дать уйти подальше, а затем задержать с поличным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Беременная женщина среди бела дня увела пальто из торгового центра Беременная женщина среди бела дня увела пальто из торгового центра Появилось видео захода морпехов США в "порт приписки" с украденным у москвича рюкзаком Появилось видео захода морпехов США в "порт приписки" с украденным у москвича рюкзаком В Москве "понаехавший" таксист вместе с подельником организовали кражу денег у пассажира В Москве "понаехавший" таксист вместе с подельником организовали кражу денег у пассажира В Пермском крае грузовик обрушил пешеходный мост В Пермском крае грузовик обрушил пешеходный мост Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5431



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США очередная отмена
1
168
Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США очередная отмена
В Канске полицейские едва не застрелили двух грабителей с игрушечным пистолетом
0
59
В Канске полицейские едва не застрелили двух грабителей с игрушечным пистолетом
Набирающие популярность в сообществах
Витамины, которые помогают при выпадении волос
0
4
Витамины, которые помогают при выпадении волос
20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке
4
45
20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Ynews#история#Рецепт#как приготовить#приколы#Украина#дтп#СССР
#интересно#подборка#люди#Россия#автомобили#в мире#смешные#аварии#картинки#фотографии
#фото#животные#сша#прикол#автомир#кино#прикольные#вкусно#новости#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться