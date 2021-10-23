Несостоявшаяся жертва ДТП совершила неудачную кражу

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Что только не увидишь, когда стоишь на светофоре. Например, кражу века.
В Ленске дама решила перейти дорогу в неположенном месте. И у нее это практически получилось, вот только водитель грузовичка ее не пропустил. И тогда женщина решила отомстить неучтивому мужчине. Она подошла к его машине и просто забрала из кузова бензопилу.
Заметив в зеркало заднего вида, что его грабят посреди дня, водитель решил поговорить с коварной дамой, но она, бросив в него свою добычу, убежала с места происшествия.
«Поймай меня, если сможешь!»
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