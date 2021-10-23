Несостоявшаяся жертва ДТП совершила неудачную кражу

В Ленске дама решила перейти дорогу в неположенном месте. И у нее это практически получилось, вот только водитель грузовичка ее не пропустил. И тогда женщина решила отомстить неучтивому мужчине. Она подошла к его машине и просто забрала из кузова бензопилу.