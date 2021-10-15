Корейский актер оценил ролик российского дизайнера, показавшего свою версию сериала "Игра в кальмара"

Артисту, которого называют "русским под прикрытием", понравилась зловещая матрешка-убийца.
Южнокорейский актёр Хо Сон-тхэ, сыгравший злодея в самом популярном сериале осени "Игра в кальмара", похвалил дизайнера из Якутии Феоктиста Алексеева, который представил игру на выживание в российском антураже. Феоктист заменил куклу из первого эпизода шоу на русскую матрёшку-убийцу с горящими глазами. Получилось даже страшнее, чем в оригинале.
В первой серии герои проходят испытание, где им нужно пробежать поле за определенное время. Игру контролирует кукла, в глаза которой встроены камеры. Когда она поворачивает голову в сторону игроков, те должны замереть и не двигаться. И если датчики движения фиксируют малейшее движение, проигравшего расстреливают. В общем, корейцы знают толк в жестокости!
В своем Instagram актер подписал работу российского дизайнера словами "Лучший" и "Молодец"
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Фрагмент с куклой из сериала:
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Пользователи Сети в шутку называют Хо Сон-тхэ "русским под прикрытием". Он неплохо знает русский язык, поскольку учился на факультете русского языка в Пусанском национальном университете и какое-то время работал в России, продавая телевизоры LG.
Артист как-то удивил зрителей и ведущих южнокорейского ток-шоу, продемонстрировав свое знание великого и могучего:
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Кстати, буквально вчера Хо Сон-тхэ опубликовал фото из Владивостока, куда прибыл в качестве туриста.
Ну, и какой "русский под прикрытием" не любит водки?
В сериале "Игра в кальмара", который на сегодняшний день считается самым популярным шоу на стриминговой площадке Netflix, Хо Сон-тхэ играет гангстера-должника по имени Чан Док Су.
Согласно сюжету, таинственная организация предлагает нескольким сотням людей с финансовыми проблемами за денежное вознаграждение сыграть в детские игры. Их доставляют на неизвестный остров, где выясняется, что игры не такие и невинные - проигравших жестоко убивают, а заполучить огромную сумму денег в качестве награды сможет лишь один оставшийся в живых игрок.
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