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Корейский актер оценил ролик российского дизайнера, показавшего свою версию сериала "Игра в кальмара"

Корейский актер оценил ролик российского дизайнера, показавшего свою версию сериала "Игра в кальмара" (4 фото + 3 видео)

Автор:
15 октября 2021 13:57
Сообщество : Кино
Метки: Игра в кальмара   Хо Сон-тхэ   видео   дизайнер   кукла   матрешка   якутия   
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Артисту, которого называют "русским под прикрытием", понравилась зловещая матрешка-убийца.

Южнокорейский актёр Хо Сон-тхэ, сыгравший злодея в самом популярном сериале осени "Игра в кальмара", похвалил дизайнера из Якутии Феоктиста Алексеева, который представил игру на выживание в российском антураже. Феоктист заменил куклу из первого эпизода шоу на русскую матрёшку-убийцу с горящими глазами. Получилось даже страшнее, чем в оригинале.


В первой серии герои проходят испытание, где им нужно пробежать поле за определенное время. Игру контролирует кукла, в глаза которой встроены камеры. Когда она поворачивает голову в сторону игроков, те должны замереть и не двигаться. И если датчики движения фиксируют малейшее движение, проигравшего расстреливают. В общем, корейцы знают толк в жестокости!

Пользователи Сети в шутку называют Хо Сон-тхэ "русским под прикрытием". Он неплохо знает русский язык, поскольку учился на факультете русского языка в Пусанском национальном университете и какое-то время работал в России, продавая телевизоры LG.

Кстати, буквально вчера Хо Сон-тхэ опубликовал фото из Владивостока, куда прибыл в качестве туриста.

Ну, и какой "русский под прикрытием" не любит водки?

В сериале "Игра в кальмара", который на сегодняшний день считается самым популярным шоу на стриминговой площадке Netflix, Хо Сон-тхэ играет гангстера-должника по имени Чан Док Су.


Согласно сюжету, таинственная организация предлагает нескольким сотням людей с финансовыми проблемами за денежное вознаграждение сыграть в детские игры. Их доставляют на неизвестный остров, где выясняется, что игры не такие и невинные - проигравших жестоко убивают, а заполучить огромную сумму денег в качестве награды сможет лишь один оставшийся в живых игрок.

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Метки: Игра в кальмара   Хо Сон-тхэ   видео   дизайнер   кукла   матрешка   якутия   
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11  комментариев
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159k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
этот "российский" дизайнер-русофоб, либо из Франции, либо из Хохлонд, либо с ТРИбалтики, именно они так представляют русскую "Матрешку"
Ссылка youtu.be
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159k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
После этого мерзкого сериала, по всему миру в школах начнут чаще стрелять в людей всякие полоумные психи, и не только в школах...
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Круто
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936
Glassy 2 часа назад
Что это за дерьмо?
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