Корейский актер оценил ролик российского дизайнера, показавшего свою версию сериала "Игра в кальмара"

Южнокорейский актёр Хо Сон-тхэ, сыгравший злодея в самом популярном сериале осени "Игра в кальмара", похвалил дизайнера из Якутии Феоктиста Алексеева, который представил игру на выживание в российском антураже. Феоктист заменил куклу из первого эпизода шоу на русскую матрёшку-убийцу с горящими глазами. Получилось даже страшнее, чем в оригинале.





В первой серии герои проходят испытание, где им нужно пробежать поле за определенное время. Игру контролирует кукла, в глаза которой встроены камеры. Когда она поворачивает голову в сторону игроков, те должны замереть и не двигаться. И если датчики движения фиксируют малейшее движение, проигравшего расстреливают. В общем, корейцы знают толк в жестокости!