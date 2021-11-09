В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста и еврейских погромов

Церемония открытия прошла торжественно и мрачно: тоскливая музыка, алые гвоздики у «звезды Давида».
Теперь в городе-герое Волгограде есть необычный памятник. Его открытие приурочили к 83-й годовщине «Хрустальной ночи» — волне еврейских погромов, которая прокатилась в ночь с 9 на 10 ноября по Германии, Австрии и Судетской области.
Ну ладно… Нам же очень важно помнить эти даты, верно? Своих-то жертв от нацистов у нас не было. Ни одной.
На открытие собрались «уважаемые люди» из местной администрации и сочувствующие граждане. Целую минуту они простояли в угрюмом молчании, затем возложили цветы к шестиугольной звезде и снова постояли, задумчиво хмуря брови.
Вот интересно, на какие средства возведен монумент? На деньги эээ… местной общины или этот банкет из городского бюджета?
А то странно — в Волгограде, по идее, должны чтить советских воинов. И всех тех, кто погиб, защищая нашу Родину от фашизма. А вместо этого памятник жертвам Холокоста и погромов в Германии…
Тогда нужно и памятник американскому «вроде-бы-мученику-Флойду» открывать. Мы здесь не при чем, но просто на всякий случай.
Источник:
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А так-то, конечно, не припоминаются немецкие погромы в Сталинграде. Там все-таки другие задачи решались.
У вас будет то же самое!!!
Уважаемый автор, если вы заморочились на такой "содержательный" пост, то вы на 146% знаете, что это деньги Еврейского Конгресса. К чему провокации? Ради лайков?
Таких мемориалов в России уже больше восьмидесяти
От себя хочу добавить, что в нашей стране, в отличии от большинства европейских стран, за редким исключением, такими как Югославия, Греция, жертвами фашистов стали дети, женщины, старики. Мужчины тоже погибали, но с оружием в руках, потому что они ушли защищать свою Страну, как и люди других национальностей.
Ниже привожу оригинал, из которого видно КОМУ памятник и на какие деньги поставлен:
В Волгограде открыли первый памятник жертвам Холокоста
Мероприятие приурочили к годовщине "Хрустальной ночи" - волны еврейских погромов 1938 года
ВОЛГОГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Открытие первого в Волгограде памятника жертвам Холокоста приурочено к 83-й годовщине "Хрустальной ночи" - волне еврейских погромов, прокатившейся в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по городам Германии, Австрии и чехословацкой Судетской области. Эти трагические события, во время которых были убиты 90 евреев и еще 30 тыс. затем были отправлены в концлагеря, стали прологом к Холокосту, сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса.
"Этот день символичен. 9 ноября - Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. И так символично это место, Сталинград. Здесь в этот день мы открываем мемориал в память о судьбах погибших жителей Сталинграда - детей, стариков и женщин, которые были хладнокровно убиты нацистами, потому что были евреями", - сообщил на открытии памятника в Волгограде полномочный министр, заместитель главы дипломатической миссии посольства Государства Израиль в РФ Ронен Краус.
На территории сквера им. 8-го Марта в Волгограде захоронены 516 человек, в основном евреев, которых расстреляли на этом месте в 1942-1943 годах. В их числе 50 детей, 69 стариков, 323 женщины и 74 мужчины. Инициативу еврейской общины Волгограда установить в сквере памятник жертвам Холокоста поддержал губернатор Андрей Бочаров.
Памятник жертвам Холокоста, казненным нацистами и их пособниками, стал первым в Волгограде и 88-м по счету, созданным в рамках проекта Российского еврейского конгресса (РЕК) "Вернуть достоинство". В Волгоградской области в общей сложности еврейская община установила девять памятников жертвам Холокоста.
Программа РЕК, центра "Холокост" и фонда "Эвен Эзер" "Вернуть достоинство" действует с 2009 года. Она посвящена приведению в порядок массовых захоронений жертв Холокоста на территории России и увековечению их памяти. Всего таких мест в стране более пятисот, задача программы - поставить памятники и мемориальные знаки на каждом из них.
https://tass.ru/obschestvo/12872975https://tass.ru/obschestvo/12872975
Про Сталинград то, они и так помнят.
Т.е. не все из расстрелянных на этом месте были евреями.
в оригинале новость выглядит так
Памятник жертвам Холокоста в Волгограде установлен в непростом месте, здесь в сквере имени 8-го Марта в 1942-1943 годах фашистами были расстреляны более 500 евреев - мирных жителей Сталинграда, среди них больше половины женщин, старики и дети. После Сталинградской битвы здесь появились братские могилы советских солдат, поэтому вся территория сквера фактически большое братское захоронение, здесь покоятся более 2,5 тысячи человек.
"Этот день символичен. 9 ноября - это Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. И так символично это место - Сталинград. И в этот же день мы открываем мемориал в память о сотнях погибших жителей Сталинграда - детей, стариков и женщин, которые были хладнокровно убиты нацистами, потому что они были евреями", - сказал во время церемонии замглавы дипмиссии посольства Израиля в РФ Ронен Краус.
По внешнему краю гранитного кольца выбита надпись: "Жителям Сталинграда и области – жертвам Холокоста. Здесь в 1942-1943 гг. нацисты проводили массовые казни евреев - мирных граждан жителей города Сталинграда".
Кто мешает? Кто мешает чтить советских воинов, стоять в ещё более "угрюмом молчании" и "задумчиво хмурить брови" под ещё большим углом?