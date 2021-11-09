В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста и еврейских погромов

Теперь в городе-герое Волгограде есть необычный памятник. Его открытие приурочили к 83-й годовщине «Хрустальной ночи» — волне еврейских погромов, которая прокатилась в ночь с 9 на 10 ноября по Германии, Австрии и Судетской области.

Ну ладно… Нам же очень важно помнить эти даты, верно? Своих-то жертв от нацистов у нас не было. Ни одной.