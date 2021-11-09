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В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста и еврейских погромов

В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста и еврейских погромов (4 фото)

Автор:
09 ноября 2021 17:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Германия   мученик   община   памятник   погром   холокост   
1917
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Церемония открытия прошла торжественно и мрачно: тоскливая музыка, алые гвоздики у «звезды Давида».

Теперь в городе-герое Волгограде есть необычный памятник. Его открытие приурочили к 83-й годовщине «Хрустальной ночи» — волне еврейских погромов, которая прокатилась в ночь с 9 на 10 ноября по Германии, Австрии и Судетской области.

Ну ладно… Нам же очень важно помнить эти даты, верно? Своих-то жертв от нацистов у нас не было. Ни одной.

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На открытие собрались «уважаемые люди» из местной администрации и сочувствующие граждане. Целую минуту они простояли в угрюмом молчании, затем возложили цветы к шестиугольной звезде и снова постояли, задумчиво хмуря брови.

Вот интересно, на какие средства возведен монумент? На деньги эээ… местной общины или этот банкет из городского бюджета?

А то странно — в Волгограде, по идее, должны чтить советских воинов. И всех тех, кто погиб, защищая нашу Родину от фашизма. А вместо этого памятник жертвам Холокоста и погромов в Германии…

Тогда нужно и памятник американскому «вроде-бы-мученику-Флойду» открывать. Мы здесь не при чем, но просто на всякий случай.

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Метки: Германия   мученик   община   памятник   погром   холокост   
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36k
Alex 13 часов назад
Все вопят о геноциде Евреев, но ни одна падла не говорить о геноциде Русских во время Войны.
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1k
Атомный Крот 7 часов назад
Единственное хоть какое-то объяснение данному событию - это то, что Сталинград слишком хорошо известен в мире, в т.ч. и на Западе. Поэтому и каждый памятник, установленный в этом городе, автоматически получает бОльшую известность просто за счет места установки .

А так-то, конечно, не припоминаются немецкие погромы в Сталинграде. Там все-таки другие задачи решались.
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9k
Mike Rotchburnz 7 часов назад
Автор, пиши лучше про цыган, будут одни плюсы и одни хейтерские комменты, т.к. у цыган нету интернета и нету понятия филоцыганизм.
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254
Гиви 7 часов назад
С бананом интересней выглядит.
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1k
Vovan Petroff 7 часов назад
Ребятки - россиянцы! Это засада!!! У нас на эстонщине лёвки собираются на месте бывшего концлагеря и отмечают память жертв нацизма и коммунизма!!! Да да! И коммунизма! Потом нацизм из этой формулировки выпадет. Уже выпадает!
У вас будет то же самое!!!
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1k
AРТУР ITA 8 часов назад
А на Украине че где-нибудь не поставили ?Не освежили так-сказать память.
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1k
Autumn2015 8 часов назад
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8k
MihailoSerbiya 8 часов назад
Холокост евреев ...Где ? Когда ? А когда советские воиска вошли в Берлин ,там нашли 70 000 Евреев в своих домах ,при чом живих .Кроме того желающим разобратса в етом вопросе саветую посмотрет кто финансировал Гитлера и какой националности били ети финансиери .Мне наплеват кто ,где и сколко убивал Евреев . Меня волнует сколко Славян убили Евреи .
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413
Vadim Balabanov 10 часов назад
"Вот интересно, на какие средства возведен монумент? На деньги эээ… местной общины или этот банкет из городского бюджета?"
Уважаемый автор, если вы заморочились на такой "содержательный" пост, то вы на 146% знаете, что это деньги Еврейского Конгресса. К чему провокации? Ради лайков?
Таких мемориалов в России уже больше восьмидесяти
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10k
Star Link 10 часов назад
Логично открыть памятник для всех, кроме евреев. Посмотрим сколько будет вони.
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1k
Дмитрий 10 часов назад
Официальными жертвами холокоста считаются 6 млн. евреев. В то же время было уничтожено 20 млн. славян и 50 млн. китайцев. Подчёркиваю, это потери среди мирного населения. Однако про геноцид этих народов никто не говорит..
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4k
Santey 10 часов назад
Комментарии довольно спорные, но все же и я не понимаю как между собой пересекаются Волгоград, холокост (вот тут конечно действо само по себе бесчеловечное и я много читал про него) и звезда Давида. Что это за памятник с государственным символом Израиля. Памятник должен нести какую то информацию о том или ином значимом событии в истории. Лежащий на земле символ евреев мне ни о чем не говорит и ставить его уж точно нужно не в Волгограде, а то получилось по принципу "хоть где нибудь". Давайте мы тогда в Иерусалиме посреди города серп и молот положим или на новый манер флаг и герб гигантский. Что об этом там думать будут?
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Vladimir 10 часов назад
Мне одному это напомнило анекдот: "Странно, Му-му написал Тургенев, а памятник поставили Гоголю"?
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29k
a.fey 10 часов назад
Автор - сранный провокатор.

От себя хочу добавить, что в нашей стране, в отличии от большинства европейских стран, за редким исключением, такими как Югославия, Греция, жертвами фашистов стали дети, женщины, старики. Мужчины тоже погибали, но с оружием в руках, потому что они ушли защищать свою Страну, как и люди других национальностей.

Ниже привожу оригинал, из которого видно КОМУ памятник и на какие деньги поставлен:

В Волгограде открыли первый памятник жертвам Холокоста

Мероприятие приурочили к годовщине "Хрустальной ночи" - волны еврейских погромов 1938 года

ВОЛГОГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Открытие первого в Волгограде памятника жертвам Холокоста приурочено к 83-й годовщине "Хрустальной ночи" - волне еврейских погромов, прокатившейся в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по городам Германии, Австрии и чехословацкой Судетской области. Эти трагические события, во время которых были убиты 90 евреев и еще 30 тыс. затем были отправлены в концлагеря, стали прологом к Холокосту, сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

"Этот день символичен. 9 ноября - Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. И так символично это место, Сталинград. Здесь в этот день мы открываем мемориал в память о судьбах погибших жителей Сталинграда - детей, стариков и женщин, которые были хладнокровно убиты нацистами, потому что были евреями", - сообщил на открытии памятника в Волгограде полномочный министр, заместитель главы дипломатической миссии посольства Государства Израиль в РФ Ронен Краус.

На территории сквера им. 8-го Марта в Волгограде захоронены 516 человек, в основном евреев, которых расстреляли на этом месте в 1942-1943 годах. В их числе 50 детей, 69 стариков, 323 женщины и 74 мужчины. Инициативу еврейской общины Волгограда установить в сквере памятник жертвам Холокоста поддержал губернатор Андрей Бочаров.

Памятник жертвам Холокоста, казненным нацистами и их пособниками, стал первым в Волгограде и 88-м по счету, созданным в рамках проекта Российского еврейского конгресса (РЕК) "Вернуть достоинство". В Волгоградской области в общей сложности еврейская община установила девять памятников жертвам Холокоста.

Программа РЕК, центра "Холокост" и фонда "Эвен Эзер" "Вернуть достоинство" действует с 2009 года. Она посвящена приведению в порядок массовых захоронений жертв Холокоста на территории России и увековечению их памяти. Всего таких мест в стране более пятисот, задача программы - поставить памятники и мемориальные знаки на каждом из них.

https://tass.ru/obschestvo/12872975https://tass.ru/obschestvo/12872975
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779
poбт 10 часов назад
автор гнойный 3.14дорас
странно что завсегдатаи фишек это до сих пор не поняли

в оригинале новость выглядит так

Памятник жертвам Холокоста в Волгограде установлен в непростом месте, здесь в сквере имени 8-го Марта в 1942-1943 годах фашистами были расстреляны более 500 евреев - мирных жителей Сталинграда, среди них больше половины женщин, старики и дети. После Сталинградской битвы здесь появились братские могилы советских солдат, поэтому вся территория сквера фактически большое братское захоронение, здесь покоятся более 2,5 тысячи человек.
"Этот день символичен. 9 ноября - это Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. И так символично это место - Сталинград. И в этот же день мы открываем мемориал в память о сотнях погибших жителей Сталинграда - детей, стариков и женщин, которые были хладнокровно убиты нацистами, потому что они были евреями", - сказал во время церемонии замглавы дипмиссии посольства Израиля в РФ Ронен Краус.
По внешнему краю гранитного кольца выбита надпись: "Жителям Сталинграда и области – жертвам Холокоста. Здесь в 1942-1943 гг. нацисты проводили массовые казни евреев - мирных граждан жителей города Сталинграда".
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442
да пох 10 часов назад
а
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3k
Dmitrii Ivanov 11 часов назад
"А то странно в Волгограде, по идее, должны чтить советских воинов."

Кто мешает? Кто мешает чтить советских воинов, стоять в ещё более "угрюмом молчании" и "задумчиво хмурить брови" под ещё большим углом?
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894
Андрон 11 часов назад
Ссылка youtu.be
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741
Алексей Александрович 11 часов назад
ничего удивительного, во многих городах есть памятники, ничего не значащие для Русской культуры, некоторые даже страшные, правда всеми любимые чиновники облюбовали их русскими названиями, чтобы скрыть их настоящее предназначение. К примеру вот памятник чебурашке - похож?
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6k
Енот Потаскун 11 часов назад
А где связь между Россией и холокостом? Этак лет через десять россиян покаяться за холокост попросят.
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3k
БешанаяБелкО 11 часов назад
бедные несчастные евреи...а сколько русских в концлагерях погибло, это фигня, бабы еще нарожают...достали уже с этими евреями, все им и все должны...давайте еще неграм памятник, они же так важны и нужны...тьфу...
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