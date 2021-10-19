Егор Бероев снова нарвался на хейт из-за сравнения вакцинации и Холокоста

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Не успела публика успокоиться из-за того, что актер Бероев вышел на премию "ТЭФИ - Летопись победы" с жёлтой звездой на груди, приравняв себя, невакцинированного, к жертве нацизма, так он снова решил написать неуместные сравнения.
Бероев сделал публикацию на Facebook, где он сравнил "арийский паспорт" и сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. Пост наделал много шума, подписчики осудили его за такие неуместные сравнения.
Пользователи соцсетей уверены, что артист проводит очень нелогичные параллели и связи между идеологическим движением и медициной нет и не может быть.
В посте Бероев говорит про аненпасс. Это документ, который в нацистской Германии был доказательством арийского происхождения. Актер отметил, проводя параллель, что сначала аненпасс предоставлялся на добровольной основе, но через короткий период стал обязательным для немцев, которые не хотели проблем.
В посте Бероев говорит про аненпасс. Это документ, который в нацистской Германии был доказательством арийского происхождения. Актер отметил, проводя параллель, что сначала аненпасс предоставлялся на добровольной основе, но через короткий период стал обязательным для немцев, которые не хотели проблем.
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"Вы артист и общественный деятель, но не медик"
Под постом появились недовольные комментаторы, напомнившие актеру, что это дешевая спекуляция на великой трагедии. Также ему напомнили, что каждые сутки от вируса умирает просто огромное количество людей.
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а "медик" это что истина в последней инстанции?
А так, даже если пациент поступит без сознания в больницу с нотариально заверенным отказом от реанимационных мероприятий, который будет сжимать в руке, этот отказ никто не будет читать. Так как человек должен быть информирован, что произойдет с ним в случае, если он откажется от медицинской помощи. А это можно сделать только тогда, когда человек в сознании.
Так что даже заранее подготовленный письменный отказ в ситуации, когда человек находится без сознания, не будет считаться, что он информирован.
Это я знаю точно, так как брат врач.
Так что умирать будут все в итоге.