Егор Бероев снова нарвался на хейт из-за сравнения вакцинации и Холокоста

Пользователи соцсетей уверены, что артист проводит очень нелогичные параллели и связи между идеологическим движением и медициной нет и не может быть.

В посте Бероев говорит про аненпасс. Это документ, который в нацистской Германии был доказательством арийского происхождения. Актер отметил, проводя параллель, что сначала аненпасс предоставлялся на добровольной основе, но через короткий период стал обязательным для немцев, которые не хотели проблем.