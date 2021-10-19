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Егор Бероев снова нарвался на хейт из-за сравнения вакцинации и Холокоста

Егор Бероев снова нарвался на хейт из-за сравнения вакцинации и Холокоста (5 фото)

Автор:
19 октября 2021 15:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вакцинация   звезды   знаменитости   ковид   сертификаты   холокост   
1634
5
Не успела публика успокоиться из-за того, что актер Бероев вышел на премию "ТЭФИ - Летопись победы" с жёлтой звездой на груди, приравняв себя, невакцинированного, к жертве нацизма, так он снова решил написать неуместные сравнения.
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Метки: Вакцинация   звезды   знаменитости   ковид   сертификаты   холокост   
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37  комментариев
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9
Dfadfs 2 часа назад
И сразу всех ботов на него натравили, и у большинства сразу мнение сложилось что он делает что то не то. Но по факту, он не сказал ничего против того что против чтобы спасали людей, он против что всех насильно хотят вакцинировать. Причем так хотят что кажется что дали задачу выполнить норму
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1k
Moon24 Полминуты назад
Может этому идиоту заткнуться пора ? Это всего лишь актеришка а не специалист по всем впоросам .
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63
eutace 14 минут назад
"...вы артист, а не медик..."
============
а "медик" это что истина в последней инстанции?
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1k
Сложные Щи 14 минут назад
"Прививка - дело добровольное".... Ну-ну ... Только кремлёвский енот подмахивает бумаги по решению этой говнопроблемы на откуп губернаторам. А те, в свою сраную очередь, дабы подлизуть енотову задницу в частности и Кремлёвскую вообще ,чинят полный беспредел в вверенных им, долбоящерам, территориях. Вот намедни усатый хрен из великого города Петра подмахнул всё, что нужно и не нужно по поводу е-бу-чего КУАР (хyеyар) кода. Теперь не пёрнуть без справки будет. Ослы. Ставят такие условия, что ни о какой "добровольности" и речи не идёт. Пи-дары
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5k
Apok 17 минут назад
Молодец
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2k
вася васильев 41 минуту назад
Пока на этом делают бабки - это не прекратится!
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2k
Алекс 55 минут назад
Ну все, и Егорка тронулся головой... болезный...
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649
tuka 2 часа назад
В целом пофиг на все эти короновирусные бодания, так как полюбому кто захочет - уколется, кто не захочет - купит справку, либо пошлет всех куда подальше. Забавно другое, что он нацепил символ страны, которая наиболее жестко проводит вакцинацию, по факту принудительно)
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23k
SerGProS 2 часа назад
В стране умирают по с т а т и с т и к е от COVID, а не по факту. От прочей жути гибнет НЕ меньше если не больше. Вот почему все СМИ цепляются за эту идею и из каждого утюга нам долбят в мозг о масках и дистанцировании, когда в самолете все сидя в шахматном порядке а по прилету до аэропорта едут в одном автобусе как набитые в бочку сельди. Во всех предписаниях нет смысла зато масса запретов ограничений и предписаний.Это действительно, очень сходит на концлагерный режим. Привитый ходят под руку с не привитым и оба по несколько раз переболели этим самым COVID даже не почувствовав...
Ссылка www.youtube.com
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3k
Ivan 2 часа назад
Мне он всегда нравился! Молодец! Хоть одного купить не смогли! Вакцинироваться-это право, а не обязанность, как и любое другое медицинское вмешательство. И урезание гражданских прав недопустимо. И речь о мировой практике вцелом, а не о России, где строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения!
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2k
Ermolai 2 часа назад
Подыхать будут невакцинированные, что вакцинированные то так беспокоятся?
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Комментарий удален. Причина: трэш
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