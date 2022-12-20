В Германии осудили 97-летнюю экс-секретаршу нацистского концлагеря

Суд города Итцехо федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн признал виновной 97-летнюю Ирмгард Фюрхнер, экс-секретаршу нацистского концлагеря Штуттгоф в Польше, в причастности к смерти более 11 тысяч человек во время Холокоста. Дали старушке 2 года условно. Странно, что не наградили, теперь же в Европе это модно.
Фрау Ирмгард Фюрхнер с 1943 по 1945 год работала в офисе начальника лагеря Пауля Вернера Хоппе, где занималась корреспонденцией коменданта, вела его переписку и писала под диктовку приказы офицера, а также выполняла другие административные обязанности. В общем, была секретарей и стенографисткой. Адвокаты женщины настаивали на том, что она не знала о совершаемых массовых убийствах на территории лагеря, однако сторона обвинения смогла доказать, что Фюрхнер была прекрасно осведомлена о происходящем.
Об этом сообщает Reuters.
В прошлом году Фюрхнер вообще всех удивила. Она, не дожидаясь начала судебного процесса, решила сбежать. В конце сентября 2021 года, за несколько часов до начала судебного разбирательства, она покинула дом престарелых Квикборн, где проживала и исчезла. Президент уголовной палаты впоследствии выдал ордер на ее арест; бабулька была быстро схвачена и арестована. После таких закидонов говорить о невиновности уже было как бы глупо.
В конечном итоге она была осуждена по закону о несовершеннолетних в связи с тем, что на момент совершения преступления ей было меньше 18 лет.
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Показуха
бабке 97 лет и она скорее всего уже плохо соображает, и с трудом осознаёт, что вообще вокруг происходит.
странно, что вообще решили за неё взяться спустя столько лет..
бессмысленно её теперь наказывыть, даже если она лично и была виновата..
она и так живёт в изоляции в доме престарелых..