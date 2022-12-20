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В Германии осудили 97-летнюю экс-секретаршу нацистского концлагеря

В Германии осудили 97-летнюю экс-секретаршу нацистского концлагеря

Автор:
20 декабря 2022 22:12
Сообщество : Истории
Метки: Германия   Штуттгоф   концлагерь   следствие   суд   холокост   
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Суд города Итцехо федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн признал виновной 97-летнюю Ирмгард Фюрхнер, экс-секретаршу нацистского концлагеря Штуттгоф в Польше, в причастности к смерти более 11 тысяч человек во время Холокоста. Дали старушке 2 года условно. Странно, что не наградили, теперь же в Европе это модно.

Фрау Ирмгард Фюрхнер с 1943 по 1945 год работала в офисе начальника лагеря Пауля Вернера Хоппе, где занималась корреспонденцией коменданта, вела его переписку и писала под диктовку приказы офицера, а также выполняла другие административные обязанности. В общем, была секретарей и стенографисткой. Адвокаты женщины настаивали на том, что она не знала о совершаемых массовых убийствах на территории лагеря, однако сторона обвинения смогла доказать, что Фюрхнер была прекрасно осведомлена о происходящем.

Об этом сообщает Reuters.

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В прошлом году Фюрхнер вообще всех удивила. Она, не дожидаясь начала судебного процесса, решила сбежать. В конце сентября 2021 года, за несколько часов до начала судебного разбирательства, она покинула дом престарелых Квикборн, где проживала и исчезла. Президент уголовной палаты впоследствии выдал ордер на ее арест; бабулька была быстро схвачена и арестована. После таких закидонов говорить о невиновности уже было как бы глупо.

В конечном итоге она была осуждена по закону о несовершеннолетних в связи с тем, что на момент совершения преступления ей было меньше 18 лет.

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Метки: Германия   Штуттгоф   концлагерь   следствие   суд   холокост   
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10  комментариев
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8k
GROMOZEKA 2 часа назад
А до 97 она преспокойно существовала в той же Германии.
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430
Бывалый 9 минут назад
Если кто-то не видел, рекомендую посмотреть фильм Чтец в главной роли Кейт Уинслет. Как раз на эту тему, да и Кейт опять голая.
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5k
мемфрид 15 минут назад
Дожила же до таких преклонных лет, падла
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1k
Moon24 21 минуту назад
Ей 97 . Тупые твари с призраками лицемерно сражаются . Лучше бы неонацистами занялись
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3k
Сергей Лаврушкин Полчаса назад
автор - ты дебил !
бабке 97 лет и она скорее всего уже плохо соображает, и с трудом осознаёт, что вообще вокруг происходит.
странно, что вообще решили за неё взяться спустя столько лет..

бессмысленно её теперь наказывыть, даже если она лично и была виновата..
она и так живёт в изоляции в доме престарелых..
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Это модно не в Германии, а у про.е.балтов и бандеровцев.
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52k
smakido Час назад
А как же тот факт, что на украине преспокойно ходят с фашистскими символами все кому не лень, даже высшее военное руководство и Запад ничего не хочет видеть?!
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