В Германии осудили 97-летнюю экс-секретаршу нацистского концлагеря

Фрау Ирмгард Фюрхнер с 1943 по 1945 год работала в офисе начальника лагеря Пауля Вернера Хоппе, где занималась корреспонденцией коменданта, вела его переписку и писала под диктовку приказы офицера, а также выполняла другие административные обязанности. В общем, была секретарей и стенографисткой. Адвокаты женщины настаивали на том, что она не знала о совершаемых массовых убийствах на территории лагеря, однако сторона обвинения смогла доказать, что Фюрхнер была прекрасно осведомлена о происходящем.

Об этом сообщает Reuters.