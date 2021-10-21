Как переносили древние памятники при строительстве Асуанской плотины

Доходы от канала пошли на строительство гидроузла, и потом еще много лет шли на выплату дополнительно взятых международных кредитов. Но плотина и электростанция действительно были очень нужны.

Хозяйство в долине Нила тысячелетиями строилось на приспособлении к сезонным капризам великой реки. Ежегодные разливы Нила приносили много удобряющего почву ила, но при этом сильно сокращали время возможных сельхозработ, ведь длительность разливов составляла от трех до пяти месяцев, обычно с июля по сентябрь.

Масштабы наводнений нельзя было предугадать, соответственно постоянно страдало имущество сельского населения, ограничивался рост производительности – и эту зависимость от разливов можно было преодолеть строительством плотины.