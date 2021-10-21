Как переносили древние памятники при строительстве Асуанской плотины

В этом году Египет отмечал пятидесятилетие запуска Асуанского гидроузла, круто изменившего египетскую экономику и позволившего стране сделать рывок в развитии сельского хозяйства.
Чтобы построить такую необходимую плотину и ГЭС, Египет пошел на крайне рискованное предприятие – национализацию Суэцкого канала, чем очень обидел прежних его владельцев, английских и французских акционеров, и был в полшаге от большой войны, но благодаря заступничеству ООН обошлось.
Доходы от канала пошли на строительство гидроузла, и потом еще много лет шли на выплату дополнительно взятых международных кредитов. Но плотина и электростанция действительно были очень нужны.
Хозяйство в долине Нила тысячелетиями строилось на приспособлении к сезонным капризам великой реки. Ежегодные разливы Нила приносили много удобряющего почву ила, но при этом сильно сокращали время возможных сельхозработ, ведь длительность разливов составляла от трех до пяти месяцев, обычно с июля по сентябрь.
Масштабы наводнений нельзя было предугадать, соответственно постоянно страдало имущество сельского населения, ограничивался рост производительности – и эту зависимость от разливов можно было преодолеть строительством плотины.
Спасенный от затопления храмовый комплекс Абу-Симбел (возрастом 3300 лет), современный вид
После ее запуска, кстати, когда уровень воды стало возможным контролировать, и разливы заменились регулярным орошением, египетские фермеры смогли получать два и три урожая в год, вместо одного. Правда, пришлось перейти на искусственные удобрения и регулярно откачивать ил уже из водохранилища, но бонусом стала дешевая энергия от гидроузла и рыбные предприятия на искусственном озере.
Так вот, при строительстве безусловно необходимой плотины, помимо экологических вопросов, возникали еще и проблемы сохранения древних памятников египетской культуры, которые оказывались в местах будущего затопления. В числе многочисленных ценных объектов был знаменитый храмовый комплекс 13-го века до н.э., построенный очень долго правящим фараоном Рамзесом II в честь своей крупной военной победы.
Комплекс под названием Абу-Симбел состоял из двух храмов – посвященный самому фараону, и, поменьше, построенный в честь его любимой жены. Вход в большой храм украшали четыре двадцатиметровые фигуры, каждая из которых изображала самого фараона и имела с ним портретное сходство – удивительно мастерство древних строителей, сумевших в работе с такими масштабами сохранить пропорции и сходство.
Внутри храмов было много росписи с батальными сценами, фигур, надписей, все отлично сохранившееся, включая и цвета красок. Терять такое культурное сокровище было совершенно невозможно.
С международным призывом спасти достопримечательности выступило ЮНЕСКО, которое до этого занималось, в основном, вопросами образования и ликвидации неграмотности. Спасение комплекса Абу-Симбел стало первым проектом, с которого начался знаменитый список «Всемирного наследия» ЮНЕСКО, благодаря опыту спасения египетских памятников позже было сохранены сотни других важных культурных объектов, например, храм Ангкор-Ват в Камбодже.
Для спасения Абу-Симбел ЮНЕСКО скоординировало помощь более сотни стран, был рассмотрен целый ряд предложений, как поступить с древними храмами – например, хотели даже построить вокруг них стеклянный купол, который потом оказался бы под водой.
В итоге решено было перенести храмы на другое место, немного в сторону и выше на шестьдесят метров, чем первоначальное.
Наглядный макет из музея в Асуане: показаны современный уровень воды в водохранилище, где под водой оказался бы храм при затоплении и его современное расположение.
Храмы были частично выдолблены в природной скале, так что составные части буквально вырезали блоками весом до 30 тонн, таких блоков оказалось более тысячи. Их пронумеровали, часть декора из песчаника решено было дополнительно укрепить полимерной пропиткой.
На новом месте сделали имитацию скалы, в которой изначально находились храмы – для этого позади входной группы выстроили полусферу, которую засыпали сверху грунтом и скальной породой.
При переезде учли и расположение храмов по сторонам света – в большом храме был устроен интересный эффект, на стену со статуей Рамзеса II луч солнца попадал дважды в год в определенные дни, так же сохранили и после перестройки.
Перенос древнеегипетских памятников касался не только Абу-Симбел. Аналогично переехал храм Изиды, расположенный изначально на небольших островах Филы у первого порога Нила, недалеко от Асуана. Согласно легенде, на Филах был похоронен сам Осирис, и во времена фараонов туда был разрешен доступ только жрецам, даже птицы не смели прилетать на острова.
Храм Изиды на Филах уже пострадал от воды, потому что в начале 20-го века английскими строителями неподалеку была построена плотина меньшего чем Асуанская размера (недостаточная, чтобы обуздать Нил, но приведшая к затоплению храма и порче росписи внутри). Остатки храма были перенесены на другой остров, так же переехали и множество мелких разрозненных памятников культуры, попавших в зону затопления.
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Изначально Абу-Симбел был комплексом из двух храмов вырезанных в скале, что ставило перед спасателями древних ценностей нетривиальную задачу.
Европейским и американским инженерам в голову не пришло нарушать целостность уникального объекта. Были выдвинуты идеи от "нехай затопляет, туристов оснастим аквалангами, а то и батискаф пустим", до "отгородим скалу герметичной стеной с куполом".
Тендер выиграл - как это водиться - самый дешевый и сердитый проект. Египетский инженер предложил тупо распилить храм и собрать на другом месте. Что и было сделано.