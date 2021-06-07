Необычные пункты в брачных договорах знаменитостей

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Любовь - это очень и очень важная составляющая брака. Однако стоит понимать, что жизнь - это штука непредсказуемая и что будет потом, если чувства пройдут..?
Это взвешенное и взрослое решение, когда оба партнера, которые в момент сочетания браком уже обладают должным состоянием, решают составить брачный контракт. Но иногда в них есть такие требования, узнав о которых сдержать смех довольно-таки сложно.
Гай Ричи и Мадонна
Брак этих двоих был всего лишь восемь лет. Именно Мадонна подала на развод, потому что... Ричи не соблюдал правила семьи, в которых большую часть занимали духовные учения. В договоре, которые подписали стороны в 2000 году, муж должен был духовно расти, регулярно изучать книги по Каббале, заботиться о духовном и эмоциональном самочувствии супруги и не перечить ей. Ей бы с Томом Крузом договор бы составить, вот это был бы том!
Видимо, в причине развода Мадонна указала, что муж не соблюдал правила и не улучшал ее эмоциональное состояние. Ричи, позже отзываясь о браке, назвал экс-супругу "тормознутой".
Видимо, в причине развода Мадонна указала, что муж не соблюдал правила и не улучшал ее эмоциональное состояние. Ричи, позже отзываясь о браке, назвал экс-супругу "тормознутой".
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Бред Питт и Анджелина Джоли
К сожалению, одна из самых известных пар Голливуда не смогла продержаться больше 12 лет.
Основным камнем преткновения в тянущихся судебных разборках является не совместно нажитое имущество, а права опеки над общими детьми.
В брачном контракте, который составили адвокаты Джоли, было указано, что в случае развода она получает единоличную опеку над детьми. Пока что она одержала верх - Питт может видеться с детьми только по ее разрешению. Но актер не теряет надежды и в мае судья внес изменения, которые позволят Бреду принимать участие в воспитании детей.
Основным камнем преткновения в тянущихся судебных разборках является не совместно нажитое имущество, а права опеки над общими детьми.
В брачном контракте, который составили адвокаты Джоли, было указано, что в случае развода она получает единоличную опеку над детьми. Пока что она одержала верх - Питт может видеться с детьми только по ее разрешению. Но актер не теряет надежды и в мае судья внес изменения, которые позволят Бреду принимать участие в воспитании детей.
Мел Гибсон и Робин Мур
Отгуляв свое в кабаках и поучаствовав в нескольких скандалах Мел как-то раз очутился в больнице, где чуть не умер. Он дал клятву, если выживет, стать просто образцовым мужчиной и смиренным католиком. Гибсон взял в жены Робин Мур, у них родилось много детей, он выровнял свою карьеру и перестал пугать коллег своими выходками.
У Мел и Робин есть договоренность, что семейные их обязанности делятся поровну и, соответственно, что и поместно нажитое имущество тоже будет делиться поровну в случае развода. Мда, никто не мог тогда предположить, что после 25 лет счастливого брака Мел внезапно будет страстно увлечён пианисткой и певицей из России Оксаной Григорьевой.
Бракоразводный процесс обошелся Мелу Гибсону почти в полмиллиарда долларов и стал чуть ли не самым дорогим в истории Голливуда.
У Мел и Робин есть договоренность, что семейные их обязанности делятся поровну и, соответственно, что и поместно нажитое имущество тоже будет делиться поровну в случае развода. Мда, никто не мог тогда предположить, что после 25 лет счастливого брака Мел внезапно будет страстно увлечён пианисткой и певицей из России Оксаной Григорьевой.
Бракоразводный процесс обошелся Мелу Гибсону почти в полмиллиарда долларов и стал чуть ли не самым дорогим в истории Голливуда.
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин девушка ответственная и брачный контракт составила тщательно. В 2000 году, когда она вышла замуж за известного на весь Голливуд бабника, она учла в договоре все малейшие нюансы.
Вот к примеру в случае развода актеру придется заплатить по 2,8 млн долларов за каждый прожитый вместе год. А вот если Майкл не удержится и изменит жгучей брюнетке, то это ему обойдется в 5 млн долларов.
Хм, забавно, уж не поэтому ли Майкл и Кэтрин вместе уже 21 год и даже не думают о разводе?
Вот к примеру в случае развода актеру придется заплатить по 2,8 млн долларов за каждый прожитый вместе год. А вот если Майкл не удержится и изменит жгучей брюнетке, то это ему обойдется в 5 млн долларов.
Хм, забавно, уж не поэтому ли Майкл и Кэтрин вместе уже 21 год и даже не думают о разводе?
Том Круз и Кэти Холмс
Вот тут начинается дичь. 900 пунктов требований подписали Том и Кэти в 2006 году. Большая часть из них касалась именно Кэти и немного напоминает Домострой.
К примеру, Холмс обязана поддерживать дома добрую атмосферу (читаем между строк: приходить домой уставшей и раздраженной, как все живые люди, порой - нельзя). Дальше - хлеще: жена должна соглашаться с любым мнением мужа, соблюдать семейные ценности, переписанные с канонов Церкви Сайентологии, запрещено шутить на тему гомосексуализма и жена обязана свято верить в могущество Рона Хаббарда (основатель вышеупомянутой церкви).
В случае прилета на землю гонца из Галактики (да-да) Кэти Холмс обязана следовать за мужем на планету Teegeeack.
Неясно, как Кэти это все вообще подписала, будучи юной, но через несколько лет сбежала от мужа, получив за все это безумие несчастные 400 тысяч долларов на содержание дочери.
А с другой стороны - всегда читайте мелкий шрифт любого договора.
К примеру, Холмс обязана поддерживать дома добрую атмосферу (читаем между строк: приходить домой уставшей и раздраженной, как все живые люди, порой - нельзя). Дальше - хлеще: жена должна соглашаться с любым мнением мужа, соблюдать семейные ценности, переписанные с канонов Церкви Сайентологии, запрещено шутить на тему гомосексуализма и жена обязана свято верить в могущество Рона Хаббарда (основатель вышеупомянутой церкви).
В случае прилета на землю гонца из Галактики (да-да) Кэти Холмс обязана следовать за мужем на планету Teegeeack.
Неясно, как Кэти это все вообще подписала, будучи юной, но через несколько лет сбежала от мужа, получив за все это безумие несчастные 400 тысяч долларов на содержание дочери.
А с другой стороны - всегда читайте мелкий шрифт любого договора.
Джастин Тимберлейк и Джессика Билл
Джессика, которая вышла замуж за одного из самых, по мнению многих, сексуального мужчину, не хочет его ни с кем делить. Что ж, вполне разумное желание. Поэтому за любую даже самую ничтожную интрижку Джастину придется заплатить полмиллиона долларов и не меньше.
Да, без этого пункта Джессика просто отказалась выходить замуж. Но вот один нюанс - ее муж зарабатывает в среднем за год 70 млн долларов, так что, если уж ему сильно захочется...
Да, без этого пункта Джессика просто отказалась выходить замуж. Но вот один нюанс - ее муж зарабатывает в среднем за год 70 млн долларов, так что, если уж ему сильно захочется...
Джей Зи и Бейонсе
Бейонсе - одна из самых успешных, талантливых и работоспособных певиц на сегодняшний день. И надо как-то стимулировать мужа не бегать по поклонницам, а зарабатывать. Измены Джей Зи и не скрывал, а вот Бейонсе, которая, к слову, вышла замуж будучи девственницей, прописала в брачном контракте один интересный пункт.
Согласно этому пункту, в случае развода дети певицы получат от отца единоразовую выплату по пять миллионов долларов каждый. И вот , у пары трое детей, то есть Джей Зи рискует как минимум 15 миллионами.
Согласно этому пункту, в случае развода дети певицы получат от отца единоразовую выплату по пять миллионов долларов каждый. И вот , у пары трое детей, то есть Джей Зи рискует как минимум 15 миллионами.
Кит Урбан и Николь Кидман
Николь, будучи дамой ответственной, взялась за составление брачного договора самостоятельно. И чуть ли не первым пунктом в нем шло отсутствие наркотиков. Не безосновательно, потому что перед свадьбой Кидман отправляла жениха в реабилитационный центр.
В качестве поощрения за выполнение условий договора Николь обязалась перечислять на счет мужа по 640 тысяч долларов за каждый год "чистоты".
Киту, с его ежегодным заработком в 10-15 млн долларов, это финансовое поощрение не сильно важно, так что видимо он просто повзрослел, остепенился и расставил приоритеты в пользу семьи.
В качестве поощрения за выполнение условий договора Николь обязалась перечислять на счет мужа по 640 тысяч долларов за каждый год "чистоты".
Киту, с его ежегодным заработком в 10-15 млн долларов, это финансовое поощрение не сильно важно, так что видимо он просто повзрослел, остепенился и расставил приоритеты в пользу семьи.
А вы что думаете по поводу концепции брачного договора?
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Увы, в России брачный договор не работает практически совсем никак.
2. Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение.
Так вот у нас судьи очень любят объявлять брачные договоры недействительными из-за этого пункта. Просто берут и считают что один из супругов поставлен в неблагоприятные условия этим договором и отменяют договор.
Но Том Круз отбитый наглухо, конечно...