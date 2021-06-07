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Необычные пункты в брачных договорах знаменитостей

Необычные пункты в брачных договорах знаменитостей (9 фото)

Автор:
07 июня 2021 18:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: брак   голливуд   договор   звезды   знаменитости   люди   слава   странное   
2337
9
Любовь - это очень и очень важная составляющая брака. Однако стоит понимать, что жизнь - это штука непредсказуемая и что будет потом, если чувства пройдут..?
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Метки: брак   голливуд   договор   звезды   знаменитости   люди   слава   странное   
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16k
sanchesS80 Час назад
"А вы что думаете по поводу концепции брачного договора?"
Увы, в России брачный договор не работает практически совсем никак.

2. Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение.

Так вот у нас судьи очень любят объявлять брачные договоры недействительными из-за этого пункта. Просто берут и считают что один из супругов поставлен в неблагоприятные условия этим договором и отменяют договор.
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5k
Мистер Фикс Полчаса назад
Ну то, что Круз повернут на саентологии я знаю. А вот то, что он собрался смыться с этой планеты, да еще уговорил на это жену - в первый раз
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805
Александр Задорожный 2 часа назад
Если бы существовала машина времени, где-то так на 500 позиции у меня бы значилось заглянуть к Деппу и сказать: "Джонни, добавь в контракт, если одна из сторон насрет на подушку другой стороны, все взаимные претензии сторон считаются урегулированными".
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Но что ни говори, жениться по любви, не может ни один, ни один король.....
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1k
Fara Zolkin 2 часа назад
У богатых свои "причуды". Хотя конечно, каждому свое...
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−35
vova old 2 часа назад
это называется: нам бы их проблемы
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3k
Алекс Таворотов 2 часа назад
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206
vijilante Алекс Таворотов 10 минут назад
Мягко говоря !!!
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