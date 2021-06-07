Необычные пункты в брачных договорах знаменитостей

Отгуляв свое в кабаках и поучаствовав в нескольких скандалах Мел как-то раз очутился в больнице, где чуть не умер. Он дал клятву, если выживет, стать просто образцовым мужчиной и смиренным католиком. Гибсон взял в жены Робин Мур, у них родилось много детей, он выровнял свою карьеру и перестал пугать коллег своими выходками.

У Мел и Робин есть договоренность, что семейные их обязанности делятся поровну и, соответственно, что и поместно нажитое имущество тоже будет делиться поровну в случае развода. Мда, никто не мог тогда предположить, что после 25 лет счастливого брака Мел внезапно будет страстно увлечён пианисткой и певицей из России Оксаной Григорьевой.

Бракоразводный процесс обошелся Мелу Гибсону почти в полмиллиарда долларов и стал чуть ли не самым дорогим в истории Голливуда.