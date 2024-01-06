Безумные выходки поклонников

Когда в 70-е вышел фильм "Таксист", то в Джоди Фостер страстно влюбился Джон Хинкли. Он забрасывал её письмами с любовными признаниями, постоянно выслеживал актрису и даже записался в университет на те же писательские курсы, которые посещала Фостер.

Актриса, разумеется, отвергала эти маниакальные ухаживания и Хинкли, не зная как ещё привлечь внимание Джоди, решил повторить сцену из любимого фильма, в которой Де Ниро стреляет в сенатора. Предварительно он накатал послание Фостер, где предупредил её, что скоро сделает кое-что страшное, о чём узнает вся Америка. Джоди немедленно отнесла записку в полицию, но те не успели предотвратить преступление.

Джон Хинкли 30 марта 1981 года совершил покушение на Рональда Рейгана. Стрельба привела к тому, что сам Рейган и трое его помощников были ранены, но никто, к счастью, не погиб. Хинкли отправили на медицинское освидетельствование и стало понятно, что он полностью невменяем. В 2016 году его выпустили из больницы, позволив жить с матерью и со строгими ограничениями.