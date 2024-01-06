Безумные выходки поклонников

Обратной стороной известности является не просто народная любовь, но и одержимость некоторых своим кумиром. Преследование, домогательства, нападения, кибератаки, кибербуллинг... Мало найдётся знаменитостей, кто не сталкивался с этим всем.
Фанаты не могут общаться со своими объектами любви, также как с ними общаются друзья, родители и супруги. А если им доведётся оказаться рядом, на какой-нибудь фан-встрече, то чаще всего они теряют остатки разума и адекватности. Эйфория полностью окутывает их волю и они творят совершенную дичь.
Когда в 70-е вышел фильм "Таксист", то в Джоди Фостер страстно влюбился Джон Хинкли. Он забрасывал её письмами с любовными признаниями, постоянно выслеживал актрису и даже записался в университет на те же писательские курсы, которые посещала Фостер.
Актриса, разумеется, отвергала эти маниакальные ухаживания и Хинкли, не зная как ещё привлечь внимание Джоди, решил повторить сцену из любимого фильма, в которой Де Ниро стреляет в сенатора. Предварительно он накатал послание Фостер, где предупредил её, что скоро сделает кое-что страшное, о чём узнает вся Америка. Джоди немедленно отнесла записку в полицию, но те не успели предотвратить преступление.
Джон Хинкли 30 марта 1981 года совершил покушение на Рональда Рейгана. Стрельба привела к тому, что сам Рейган и трое его помощников были ранены, но никто, к счастью, не погиб. Хинкли отправили на медицинское освидетельствование и стало понятно, что он полностью невменяем. В 2016 году его выпустили из больницы, позволив жить с матерью и со строгими ограничениями.
По актёру понятно, что он регулярно посещает спортзал и вот, в один из дней, он старательно тренировался, не обращая ни на кого внимания. И он не сразу понял, что за ним в помещение пробралась дама с маленькой сумочкой. Добравшись до Джекмана, она выхватила из редикюля электробритву и попыталась напасть на актёра с криком: "Мы же поженимся, верно?!"
Росомаху спас тренер фитнес-клуба, который не растерялся и выхватил у фанатки её оружие, а после крепко схватил женщину и держал её до приезда полиции. Копам дамочка объяснила, что планировала сбрить "мерзкие бакенбарды" у своего "будущего муженька". Тот факт, что в реальной жизни у Джекмана-Росомахи растительность на лице не была такой богатой, её абсолютно не смутил.
Российский бойз-бэнд получил свою долю славы от юных (и не очень фанаток). Причём, в полной мере, о таком мечтать захочется вряд ли.
Когда они приезжали в города на гастроли, то девушки залезали к ним в номера, атакуя как внутри гостиниц, так и карабкаясь в окна. Причём девушки старались ждать юношей уже будучи полностью или почти обнажёнными, надеясь так впечатлить "нанайцев". Если хоть чуть-чуть знать, что такое "гастрольный чёс", то словам участников группы, что они выталкивали из номеров несовершеннолетних девиц, можно поверить. Многие артисты признаются, что когда каждый день перелет-переезд-репетиция-концерт, никакие голые девицы не смогут сравниться с возможностью просто выспаться.
Как-то раз, толпа недополучившая автографов "нанайцев", просто-напросто подняла в воздух автомобиль, куда они сели, и долго держали его на весу, не давая поехать.
Актёр рассказал как-то раз страшную историю о своей поклоннице. Он выходил со служебного входа в театр "Ленком" и тут заметил, что возле его машины стоит молодая девушка с блуждающим безумным взглядом. Их глаза встретились, Абдулов рефлекторно отшатнулся и это было правильно. Поклонница выхватила флакон с серной кислотой и выплеснула его в Александра с воплем: "Так не доставайся же ты никому!". Актёру повезло, кислота на него не попала, а девицу успели задержать. Позже врачи выяснили, что девушка страдала биполярным расстройством личности - маниакально-депрессивным психозом. Очевидно, что любовь к актёру, в стадии мании, превратилась для неё в безумие и она хотела обезобразить Абдулова, чтобы ни одна женщина больше не посмотрела на него.
Известный музыкант получил неприятный подарок от фаната прямо на концерте. Кто-то в толпе решил подарить своему кумиру вкусный леденец на палочке. Бросок был достоин профессионального снайпера - конфета угодила прямо в глаз Боуи.
Бросок был такой силы, что леденец серьёзно поцарапал не только веко певца, но и даже повредил белок глаза. Боль была настолько сильная, что выступление пришлось прервать и срочно обратиться за медицинской помощью. Врачи помогли Дэвиду и он даже смог вернуться и продолжить выступление. Вот она, преданность своему делу.
Известность Роберта, сыгравшего уже ряд серьёзных ролей в качественных фильмах, началась с саги о вампирах "Сумерки". Уже на следующий день после выхода первой части Паттинсон проснулся знаменитым и миллионы девушек и женщин страстно захотели себе своего собственного безупречного вампира.
Как-то раз, выходя из отеля в Ванкувере, Роберт хотел пройтись по улицам города, когда рядом с его виском громко лязгнули ножницы. Женщина, с крайне озабоченным лицом, ни мало ни смущаясь держала в одной руке инструмент. К счастью, телохранители успели перехватить её до причинения физического ущерба Паттинсону.
Оказалось, что она уже давно была поклонницей Роберта. Женщина каким-то образом узнала, куда летит актёр, явилась в Канду за день до его прилёта, чтобы разыскать его и отрезать прядь волос. Волосы ей понадобились для изготовления куклы вуду.
Роберт, кстати, весьма находчиво смог отвадить ещё одну назойливую девушку-фанатку, которая втрескалась в него в Испании, когда он снимался там в "Мелких останках" (еще до эпопеи с "Сумерками"). Три недели она дежурила у его квартиры, поджидая Паттинсона. В какой-то день он просто вышел из квартиры и позвал счастливую избранницу в ресторан. Он признавался, что он никого не знал в Испании, ему было скучно и он решил немного развлечься. В заведении он целых два часа крайне скучно, занудно и однообразно жаловался на свою жизнь. Девушка смогла сбежать с этого "свидания" и Роберт больше никогда видел её у своего дома, или отеля.
У российской теннисистки много фанатов, но один особенно отличился. В 2005 году он проплыл весь залив Бискейн, чтобы только пробраться в дом к Курниковой.
Вот только его постигло разочарование, потому что поклонник просто перепутал дома и спрятался в бассейне у соседа Анны, причём абсолютно голым. Стоит представить возмущение мужчины, когда он нашёл у себя во дворе голого неизвестного мужика с лихорадочно горящими глазами.
Полиция вытащила фаната из бассейна и увезла подальше от Курниковой и её разъярённого соседа.
Джон Леннон
Умереть от рук своего безумного фаната... Жутковато, если честно.
Марк Чепмен практически всю сознательную жизнь был в состоянии пограничного сознания. Пожалуй, в этом мире его интересовали только две вещи - музыка Beatles и книга "Над пропастью во ржи".
В своём доме он установил даже что-то вроде алтаря, посвящённого двум своим страстям. На эту почву прекрасно легли речи активных христианских проповедников, а Леннон как раз в этот момент умудрился шутливо обмолвиться в интервью, что Beatles сегодня популярнее, чем Иисус Христос.
Чепмен стал считать себя кем-то вроде мстителя, призванного наказать своего, уже бывшего, кумира за "гордыню и ересь". К несчастью, ему это удалось - Джон Леннон был застрелен сумасшедшим одиночкой Марком Чепменом.
Елена Лукина была давней поклонницей известного певца, но её очередная выходка не на шутку напугала Киркорова.
Она выразила настойчивое желание подарить Филиппу его же портреты, написанные Еленой... собственной кровью. Это уже было за гранью адекватной любви к исполнителю, но зато пользователи Сети вдоволь насладились "искусством", когда портреты выложили открытый доступ.
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