Приседающие на фоне мечети девушки возмутили мусульман в Казани

По словам заместителя муфтия Татарстана, спортсменки делали это намерено, для провокации. Девушки с этим обвинением не согласны.
Перед началом Казанского марафона участницы забега в обтягивающих легинсах устроили разминку на фоне мечети "Кул-Шариф", чем задели чувства религиозных жителей города.
Мечеть отнюдь не главная достопримечательность этого ролика. Оператор, возможно, и не видел ее, поскольку был занят другим важным делом - снимал крупным планом ягодицы девяти спортсменок. Но мусульмане, тем не менее, восприняли видеозапись как оскорбление в свой адрес.
Источник:
Заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин назвал действия девушек в ролике недопустимыми.
«Это недопустимо. Можно было найти другой фон. Я думаю, с их стороны это провокационные действия. Мы не поддерживаем такие деяния. Хотя они могут ссылаться на светское государство, что хотим, то и делаем, но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы. Это избитый сюжет, уже много раз осуждали, я не думаю, что для них это нечто новое. Они, зная отношение со стороны мусульманского сообщества, делают это».
Однако автор ролика объяснила, что никакой провокации в разминке нет - девушки приседали там, где установили сцену. И то, что она оказалась на фоне мечети - чистая случайность.
«Мы ничего не хотели показать данным видео. Мы делали разминку на сцене. Никаких злых умыслов мы не преследовали и не хотели никого оскорбить», - заявила девушка Екатерина, снявшая ролик.
Возможно, религиозные татары, а вместе с ними и заместитель муфтия не
возбудились возмутились бы, если разминка не была снята в священный для мусульман месяц Рамадан. Хотя как знать... Но тем не менее, большинство комментаторов девушек поддержали и похвалили за отличные ягодицы кадры и спортивную форму.
Вопрос к муфтию: Зачем Аллах создал женщину такой, что нельзя на нее смотреть? Разве, осуждение творения Всевышнего не является хулой на него? Разве то, что человек прикрывает творение (а люди ведь по умолчанию наги) Аллаха одеждой, не оскорбляет Его чувства, как создателя?— 🔱Fox (@fox_press) May 3, 2021
Меня возмущают религиозные обряды в общественных местах, когда толпы мусульман заполняют прилегающие к культовым сооружениям улицы и мешают проходу. А тут верующие, зачем то смотрят ролик, пусть не смотрят, мы же не лезем к вам в храмы и не возмущаемся вашими обрядами.— Nickname (@Saferprim) May 3, 2021
Источник:
- Топ-10 упражнений на гибкость в домашних условиях
- В Москве водитель машины с мигалками оскорбил автоинспектора и поплатился
- Мусульманин решил помолиться на борту самолета, но был задержан полицией
- В Казани бешеная "яжемать" ворвалась в класс и устроила самосуд над одноклассником дочери
- В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман
Понравилось50
Попка должна быть аккуратной, подтянутой, эротичной. А тут просто сральники.
Пока религиозноголовым будут давать возможность оскорбляться на всё и пока общество не начнёт бороться с суевериями, апологеты религий, подстрекаемые своими "попамомуллами", будут расширять свою оскорблённость всё сильнее и сильнее.
Хотя.... может этот мула, или как его там, и возмущается потому, что им надо было на 180 градусов повернуться, ибо ничего интересного ему не было видно.
жопы на Мамаевом кургане норм?!
Что ж вы, млять, такие обидчивые, что на вас даже посмотреть косо нельзя?
Или просто завидно стало?
Если бы не эти попы, то эту мечеть никто бы и не увидел.
Муфтий ещё девчонкам заплатить должен за рекламу!