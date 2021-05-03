Приседающие на фоне мечети девушки возмутили мусульман в Казани

Однако автор ролика объяснила, что никакой провокации в разминке нет - девушки приседали там, где установили сцену. И то, что она оказалась на фоне мечети - чистая случайность.





«Мы ничего не хотели показать данным видео. Мы делали разминку на сцене. Никаких злых умыслов мы не преследовали и не хотели никого оскорбить», - заявила девушка Екатерина, снявшая ролик.





Возможно, религиозные татары, а вместе с ними и заместитель муфтия не возбудились возмутились бы, если разминка не была снята в священный для мусульман месяц Рамадан. Хотя как знать... Но тем не менее, большинство комментаторов девушек поддержали и похвалили за отличные ягодицы кадры и спортивную форму.



