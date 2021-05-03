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Приседающие на фоне мечети девушки возмутили мусульман в Казани

Приседающие на фоне мечети девушки возмутили мусульман в Казани (5 фото + 1 видео)

Автор:
03 мая 2021 17:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   казань   марафон   мечеть   мусульмане   оскорбление   разминка   спортсменки   
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По словам заместителя муфтия Татарстана, спортсменки делали это намерено, для провокации. Девушки с этим обвинением не согласны.

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Метки: видео   казань   марафон   мечеть   мусульмане   оскорбление   разминка   спортсменки   
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43  комментария
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94
ЯуЦуЧу Час назад
Предлагаю мечеть снести, она фон портит. А если честно , достали эти верующие... стадо глупых, жестоких. не образованных людей!
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6k
vitenok Минуту назад
Меня, как верующего, возмущает тот факт, что нам в качестве эталона красоты проталкивают раскачанные жопы в позе " посрать села".
Попка должна быть аккуратной, подтянутой, эротичной. А тут просто сральники.
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2k
Frank Borman 7 минут назад
Если красивые спортивные девки показывают свои красивые попы, то это скорбляет чуства верующих. А если режут баранам головы прямо на улице, то это не оскорбляет. Воистины, религия - зло.
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4k
magic32 7 минут назад
Я родился и вырос в СССР, было и хорошее, что-то было и не очень, но это было светское государство, мракобесам разрешено было рот открывать только в их церквях/ мечетях/синагогах, мракобесы млять.
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10k
ss 8 минут назад
Что, когда и как может оскорбить" чувства верующих" не может предсказать никто. Сегодня их оскорбляет, что тётки приседают на фоне мечети, завтра - что в городе, где стоит мечеть, а послезавтра на одном с мечетью меридиане.
Пока религиозноголовым будут давать возможность оскорбляться на всё и пока общество не начнёт бороться с суевериями, апологеты религий, подстрекаемые своими "попамомуллами", будут расширять свою оскорблённость всё сильнее и сильнее.
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−78
С миру по нитке 10 минут назад
Правильно отпороть показательно этих жопотрясок малолетних и дело тут даже не в религии ! совсем в край уже оку.е.ли через пару лет голые начнут по улицам ходить.
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17k
Vital Idol 12 минут назад
видео было снято у Казанского цирка, т.е. если бы ракурс был с дрогой стороны, то всё ОК...то, вони бы не было. в цирке,вообще, полуголые гимнастки!!!!...а, их не оскорбляет, что цирк напротив мечети?!
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1k
Педигри 19 минут назад
Что-то мне подсказывает, что всё это делается для того, чтобы используя закон об оскорблении чувств верующих добиться каких-то преференций. Так же как и все эти феминистки, BLM, ЛБГТ и прочие меньшинства на Западе.
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3k
mtonaka 23 минуты назад
Сегодня им не нравятся спортивные девочки, а завтра устроят MLM (по аналогии с BLM). Не нравится, вали в саидовскою аравию!!!
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2k
* You All 24 минуты назад
что-то не нравится? билет...чечня!
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Буду краток: Идите на......!
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652
Сергей 43 минуты назад
ну, не попочками же к мечети приседать! Это будет не красиво и не культурно по отношению к божьим (алашьим? не знаю, как правильно) людям. Эти люди молятся, блюдут пост, а тут такой удар по вере! Думаю, что они все делали правильно.

Хотя.... может этот мула, или как его там, и возмущается потому, что им надо было на 180 градусов повернуться, ибо ничего интересного ему не было видно.
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848
Сергей 43 минуты назад
щас этим "жопам" сделают жопу, и правильно!
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3k
alex 45 минут назад
пора набросить кое что на вентилятор...
жопы на Мамаевом кургане норм?!
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1
Juris Lacis 47 минут назад
и что они когда-то писали о Pussy Riot ... но это другое. воспринимать это с пониманием
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40k
Александр 48 минут назад
да муслимов все возмущает, надо срочно извиниться перед кадыровым, а попки, кстати очень клевые )
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1k
Ясный Пень 50 минут назад
Срочно нужен закон , запрещающий мусульманам смотреть на девичьи попы и упоминать их ! И второй закон , запрещающий сторонникам опиума для народа нваязывать свои заЙОбы окружающим.
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41k
parallax 54 минуты назад
Меня молящиеся посреди улицы тоже возмущают. Начните с себя, прежде чем к другим придираться.
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20k
Мерзавец... Час назад
Вашпе похеру чего там скулит эта муфта мусликовская!
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201k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Высосано из пальца...

Что ж вы, млять, такие обидчивые, что на вас даже посмотреть косо нельзя?
Или просто завидно стало?
Если бы не эти попы, то эту мечеть никто бы и не увидел.
Муфтий ещё девчонкам заплатить должен за рекламу!
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432
Darki Час назад
Как заипали эти верующие,куда ни глянь везде обиженные.
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