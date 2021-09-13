Китайский бригадир выпорол африканца за кражу

Экзекуция проходила на глазах у товарищей нарушителя. Чтобы смотрели и мотали на ус.
Ни для кого не секрет, что Китай активно
захватывает вкладывает средства во многие страны Африки и зарабатывает там на чем только возможно - от добычи полезных ископаемых до строительства отелей. Но из-за культурной пропасти делать это бывает довольно проблематично. И китайцам иногда приходится приучать своих подневольных работников к правильной организации труда довольно жесткими, но понятными для африканцев методами.
На днях в Сеть попало видео из Руанды, в котором эффективный китайский менеджер показательно выпорол подчиненного-разнорабочего за кражу. И чтобы другим впредь было неповадно нарушать правила, на улицу вывели остальных подчиненных и заставили смотреть на экзекуцию.
Инцидент произошел в начале сентября в районе Рутсиро Западной провинции Руанды . Что именно украл разнорабочий не сообщается.
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На сегодняшний день Руанда довольно успешное государство - по африканским меркам, конечно. И если учесть, что в 1993-1995 году страна лежала в руинах после
резни кровопролитной гражданской войны, то успехам нового правительства можно только поаплодировать.
Там есть все блага цивилизации: ухоженные парки, школы, университет, супермаркеты, бизнес-центры и отели
И совершенно нет захламленных мусором улиц и высокого уровня преступности - главных бичей Черного континента. Сегодня это довольно безопасная страна с кучей туристов
Такого благополучия удалось добиться благодаря привлечению иностранного капитала - не только китайского
И за успехи нужно благодарить нынешнего президента Поля Кагаме. Во время гражданской войны он был предводителем Руандийского патриотического фронта, которому удалось захватить власть и остановить геноцид племени тутси.
В общем, президента здесь любят. Настолько, что 98% руандийцев в декабре прошлого года поддержали поправки в Конституцию, которые давали бы разрешение Кагаме баллотироваться на третий семилетний срок, а потом еще на два срока по 5 лет.
В Руанде много европейцев, которые не боятся вкладывать деньги в страну и открывают там свои бары и рестораны
Можно не сомневаться, что с мягкой силой европейцев, поддерживаемой китайским кнутом, Руанда зацветет. Ведь если приглядеться, то современный колониализм не так уж и плох.
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Ни на кого не намекаю.. Хотите поставить минус поставьте его Максиму за его поганый язык.
По факту – пшик.
Диз.