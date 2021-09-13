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Китайский бригадир выпорол африканца за кражу

Китайский бригадир выпорол африканца за кражу (9 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 13:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   китаец   кража   наказание   порка   руанда   
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Экзекуция проходила на глазах у товарищей нарушителя. Чтобы смотрели и мотали на ус.

Ни для кого не секрет, что Китай активно захватывает вкладывает средства во многие страны Африки и зарабатывает там на чем только возможно - от добычи полезных ископаемых до строительства отелей. Но из-за культурной пропасти делать это бывает довольно проблематично. И китайцам иногда приходится приучать своих подневольных работников к правильной организации труда довольно жесткими, но понятными для африканцев методами.


На днях в Сеть попало видео из Руанды, в котором эффективный китайский менеджер показательно выпорол подчиненного-разнорабочего за кражу. И чтобы другим впредь было неповадно нарушать правила, на улицу вывели остальных подчиненных и заставили смотреть на экзекуцию.


Инцидент произошел в начале сентября в районе Рутсиро Западной провинции Руанды . Что именно украл разнорабочий не сообщается.

На сегодняшний день Руанда довольно успешное государство - по африканским меркам, конечно. И если учесть, что в 1993-1995 году страна лежала в руинах после резни кровопролитной гражданской войны, то успехам нового правительства можно только поаплодировать.

И за успехи нужно благодарить нынешнего президента Поля Кагаме. Во время гражданской войны он был предводителем Руандийского патриотического фронта, которому удалось захватить власть и остановить геноцид племени тутси.

В общем, президента здесь любят. Настолько, что 98% руандийцев в декабре прошлого года поддержали поправки в Конституцию, которые давали бы разрешение Кагаме баллотироваться на третий семилетний срок, а потом еще на два срока по 5 лет.

Можно не сомневаться, что с мягкой силой европейцев, поддерживаемой китайским кнутом, Руанда зацветет. Ведь если приглядеться, то современный колониализм не так уж и плох.

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Метки: видео   китаец   кража   наказание   порка   руанда   
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7k
Фельдъегерь 36 минут назад
через 70 лет они начнут бунтовать против иностранных "оккупантов", ведь они на полном серьезе будут думать, что это они сами все построили
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1k
閃光 Минуту назад
Элементарный садизм.
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307
Елена Букреева 2 минуты назад
Может и хорошо, что Янукович в свое время Крым китайцам в бессрочную аренду не успел отдать, хотя и собирался. А то бы звизлюлей от надсмотрщиков получали славяне.
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19
Nata 3 минуты назад
Страны где все завязано на одного человека очень тяжело потом воспринимают его уход. революции майданы всякие..
Ни на кого не намекаю.. Хотите поставить минус поставьте его Максиму за его поганый язык.
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56k
pynh Полчаса назад
А то устроили, пнимаиш, блм, все дела.
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1k
-(0)_(0)- Полчаса назад
А когда был плох колониализм? Именно он и создал современную цивилизацию..Вопрос только с какой целью он происходит, с целью Величия Нации и государя, или с более приземленной но более прибыльной целью, коммерческой...
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18k
Сталкер 41 минуту назад
Заголовок – кликбейт.
По факту – пшик.
Диз.
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3k
Chanceux 43 минуты назад
Так Руанда или Уганда ? Автор, определись
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