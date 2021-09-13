Китайский бригадир выпорол африканца за кражу

Ни для кого не секрет, что Китай активно захватывает вкладывает средства во многие страны Африки и зарабатывает там на чем только возможно - от добычи полезных ископаемых до строительства отелей. Но из-за культурной пропасти делать это бывает довольно проблематично. И китайцам иногда приходится приучать своих подневольных работников к правильной организации труда довольно жесткими, но понятными для африканцев методами.





На днях в Сеть попало видео из Руанды, в котором эффективный китайский менеджер показательно выпорол подчиненного-разнорабочего за кражу. И чтобы другим впредь было неповадно нарушать правила, на улицу вывели остальных подчиненных и заставили смотреть на экзекуцию.





Инцидент произошел в начале сентября в районе Рутсиро Западной провинции Руанды . Что именно украл разнорабочий не сообщается.