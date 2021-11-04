Долизались голубки: СК ищет девушек, осквернивших мемориал в сердце столицы

При этом ресурс ссылается на информацию канала RTVI, по данным, которого этими неправильными самками рода человеческого предположительно являются Анна Михеева (ранее снимавшаяся в шоу «Пацанки») и Алена Ефремова (ставшая известной в 2020 году благодаря Андрею Буриму, более известному как Mellstroy, который отметелил эту девушку в прямом эфире интернет-трансляции). Сообщается, что видео было снято ещё в 2018 году. Связана ли проверка СК с этим роликом, пока неясно.

