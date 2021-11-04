Долизались голубки: СК ищет девушек, осквернивших мемориал в сердце столицы

Управление Следственного комитета по Москве устанавливает неизвестных, снимавших на камеру «элементы однополого полового акта» у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Как сообщается в РИА Новости, Следственный комитет приступил к поискам авторов и участников видео, на котором запечатлено непотребство в виде глубоких поцелуев двух девушек возле Могилы Неизвестного Солдата в столице у стен Кремля.
При этом ресурс ссылается на информацию канала RTVI, по данным, которого этими неправильными самками рода человеческого предположительно являются Анна Михеева (ранее снимавшаяся в шоу «Пацанки») и Алена Ефремова (ставшая известной в 2020 году благодаря Андрею Буриму, более известному как Mellstroy, который отметелил эту девушку в прямом эфире интернет-трансляции). Сообщается, что видео было снято ещё в 2018 году. Связана ли проверка СК с этим роликом, пока неясно.
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Проверка проводится по признакам преступления по ст. 354.1 УК — об осквернении символов воинской славы. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
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Если вы будете смотреть на Храм, а не на голую жопу (целующихся девок) , ваши чувства останутся нетронутыми.
Совет атеиста.
штрафами вплоть до тюремного заключения
В любом случае будет огромное множество недовольных порицателей, куда уж без них
молодняк, безмозглые куры, блоххеры. егэшники и прочая шваль должна точно знать границы, которые они не могут переходить, это работа на будущее страны в которой живём
И я бы делал проще.. вешал вот этих голожопых.. ни одна не полезет фоткаться у могилы евреев или жертв Холокоста, на фоне мечетей.. лезут именно на православие (хоть я и убежденный атеист), лезут на символы победы.
Неужели вы настолько тупые, что не понимаете целей далеко идущих? После слов цветовое решение уже понятно что ты конченный) И поцелуй явно не брежневский или как там фотки солдат.. Это именно засос двух лесб.. надеюсь им норм по годику впаяют колонии.