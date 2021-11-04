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Долизались голубки: СК ищет девушек, осквернивших мемориал в сердце столицы

Долизались голубки: СК ищет девушек, осквернивших мемориал в сердце столицы (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 ноября 2021 17:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Кремль   Россия   видео   девушки   осквернение   памятники   поцелуи   проверка   
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Управление Следственного комитета по Москве устанавливает неизвестных, снимавших на камеру «элементы однополого полового акта» у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Как сообщается в РИА Новости, Следственный комитет приступил к поискам авторов и участников видео, на котором запечатлено непотребство в виде глубоких поцелуев двух девушек возле Могилы Неизвестного Солдата в столице у стен Кремля.

При этом ресурс ссылается на информацию канала RTVI, по данным, которого этими неправильными самками рода человеческого предположительно являются Анна Михеева (ранее снимавшаяся в шоу «Пацанки») и Алена Ефремова (ставшая известной в 2020 году благодаря Андрею Буриму, более известному как Mellstroy, который отметелил эту девушку в прямом эфире интернет-трансляции). Сообщается, что видео было снято ещё в 2018 году. Связана ли проверка СК с этим роликом, пока неясно.

Проверка проводится по признакам преступления по ст. 354.1 УК — об осквернении символов воинской славы. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Кремль   Россия   видео   девушки   осквернение   памятники   поцелуи   проверка   
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119k
arek14 Час назад
Оскорблённые верующие!
Если вы будете смотреть на Храм, а не на голую жопу (целующихся девок) , ваши чувства останутся нетронутыми.
Совет атеиста.
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3k
mtonaka 3 минуты назад
Это не чьих чувств не оскорбляет?
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6k
newegg 4 минуты назад
Как же здорово, что у Следственного комитета Российской Федерации не осталось других, более значимых дел.
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3k
mtonaka 5 минут назад
Раз часовые не стреляли, значит ни чего незаконного они не делали!
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3k
portroy 8 минут назад
Ловите еще! Дедам героем и Гагарину было нормально, а у нас теперь за это статья! Кадыровщина какая-то расцветает!
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119k
arek14 12 минут назад
Люди,которым не нравится голая девичья задница или поцелуй двух молодых девушек, и люди ,которым нравится изнасилование палкой от швабры зеков в российских тюрьмах - это одни и теже люди.
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162
Алексей Горошко 14 минут назад
Тик ТОк мусор только этого и добивается, что бы хайпануть на чем то подобном. Для борьбы с этим явлением есть два способа: а) не обращать внимание на эту челядь б) жестоко карать
штрафами вплоть до тюремного заключения
В любом случае будет огромное множество недовольных порицателей, куда уж без них
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1k
Виталий 17 минут назад
Суд дал бы в шутку 5 лет строгача, вот поржали бы все.
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3k
RALEXXX Полчаса назад
Теперь поцелуй считается «элементом однополого полового акта»?! Ну-ну...
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13
Jurgen Полчаса назад
Россия идет по пути Ирана и Талибана, хотя это может и не хуже гей пропаганды
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5k
Ruk Полчаса назад
что то любители оскорбляться попёрли... хотя, они уже не любители- профессионалы. реальный дурдом
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38k
Александр Полчаса назад
а где полное видео? друг спрашивает
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575
Alex Полчаса назад
Охота на ведьм пошла?
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3k
portroy Полчаса назад
Вот это тогда тоже стоит расследовать? Они там совсем чокнулись - с каких пор поцелуй стал "элементом полового акта"?
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15
Михайло Потапыч Полчаса назад
Чем сильнее будут заколачивать почтение, тем больше будет тошнить. Такое уже было. Например, с Лениным, героями революции и портретами членов политбюро у моего поколения.
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67
apqurhf 51 минуту назад
коррупцию и этническую преступность же уже победили. осталось целующихся девок пересажать, и вот жизнь начнётся!
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1k
Любушка 57 минут назад
Если не на что больше не способны, кроме демонстрации своих задниц, пусть свои жопы демонстрируют в сизо.
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14k
uutb Час назад
Чует, моё сердце- это только начало! На этой волне, сейчас все эти тикитокеры и инстограммщики хайповать(слова то какие противные) жестко начнут! И, им пох.еру штрафы в 1000р и сроки в 15 суток, им главное лайки и просмотры, которые их делают популярными. А, популярность, привлекает рекламодателей... Реклама= деньги, много рекламы=много денег! Единственный выход, это миллионные штрафы и реальные сроки(лет от 5). ИМХО
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160k
☭Cheкаво☭ Час назад
Это уже наверно детки тех дебилок и дебилов которые выросли на ДОМ 2.
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1k
Сергей Час назад
осквернение памятников, осквернение веры, осквернение нашей реальности - это идеология, мы и так отстаём на этом фронте
молодняк, безмозглые куры, блоххеры. егэшники и прочая шваль должна точно знать границы, которые они не могут переходить, это работа на будущее страны в которой живём
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1k
Михалыч Час назад
да правильно их преследуют. соситесь как хотите, жопы голые показывайте друг другу, но зачем на улице? зачем напоказ? лезут в за лупу, и ждут, накажут - не накажут.
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