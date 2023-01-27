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"Антисанитария и вши": жители Подмосковья пожаловались на еженедельный намаз, который устраивают в местном Дворце спорта

"Антисанитария и вши": жители Подмосковья пожаловались на еженедельный намаз, который устраивают в местном Дворце спорта

Автор:
27 января 2023 18:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмсоквье   видео   жалоба   мечеть   молебен   намаз   пушкино   спорткомплекс   
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Каждую пятницу в спорткомплекс на Набережной улице приезжают десятки мужчин, чтобы совершить коллективную молитву. Как оказалось, мусульманская община арендвала помещение во Дворце спорта, т.к. рядом нет мечети. Однако родители воспитанников секции единоборств недовольны этим обстоятельством и требуют руководство разорвать договор аренды.

В Пушкино родители детей, занимающихся в секции единоборств, выступили против еженедельного намаза. Для коллективной молитвы используется помещение, в котором после тренируются юные спортсмены. Мусульмане выбрали именно этот зал, т.к. он лежит на одном меридиане с мечетью на Проспекте Мира и выходит окнами на восток - так пояснил директор спортцентра. К тому же Дворец Спорта получает за аренду зала деньги, а кто же откажется от дополнительного заработка?



Родители недовольны тем, что нарушаются санитарные нормы: по их словам, мужчины заходят в спорткомплекс в обуви и верхней одежде, однако остальных посетителей заставляют надевать бахилы и оставлять одежду в раздевалке. Помимо этого, мать одного из воспитанников утверждает, что несколько детей из секции заразились вшами, ведь приходящих на намаз не проверяют на педикулез, да и вообще никаких медсправок они не предоставляют.


В администрации Пушкино уверены, что проблема раздута. Никому правоверные не мешают, а вши - дело такое. Подхватить их можно, где угодно. Но родители юных спорсменов не намерены опускать руки и пишут обращения в прокуратуру, Минспорта и властям Подмосковья.

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Метки: Подмсоквье   видео   жалоба   мечеть   молебен   намаз   пушкино   спорткомплекс   
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16  комментариев
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2k
poбт Час назад
"ведь приходящих на намаз не проверяют на педикулез"
а типа приходящих в секцию кто то проверяет?
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14k
Алексей 15 минут назад
Дык спортсмены же - наверняка есть мелкие, гибкие и легкие на подъем.
Которые до сих пор любят мультики, в т.ч. и про свинку Пепу.
Чего мешает пару постеров любимых ггероев повесить повыше под потолком - на которые администрация точно не обратит внимания.
А кому надо - обратят
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6k
Sanar Час назад
Мне нравится политика государства в этом плане, покурить ты не можешь но оправить религиозные надобности пожалуйста
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3k
Вовака Час назад
Весь этот обезьянник надо по домам отправить.
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20k
Davy Jones Час назад
Как бы им масульманская община не разорвала кое что другое вместо договора.
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6k
workmen77 Час назад
А у нас так любой может свободно зайти в спортивный зал, минуя охранников и заниматься там чем хочет?
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73k
Viktor Час назад
Деньги не пахнут и вши по ним не ползают!
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