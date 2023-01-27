"Антисанитария и вши": жители Подмосковья пожаловались на еженедельный намаз, который устраивают в местном Дворце спорта

В Пушкино родители детей, занимающихся в секции единоборств, выступили против еженедельного намаза. Для коллективной молитвы используется помещение, в котором после тренируются юные спортсмены. Мусульмане выбрали именно этот зал, т.к. он лежит на одном меридиане с мечетью на Проспекте Мира и выходит окнами на восток - так пояснил директор спортцентра. К тому же Дворец Спорта получает за аренду зала деньги, а кто же откажется от дополнительного заработка?