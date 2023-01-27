"Антисанитария и вши": жители Подмосковья пожаловались на еженедельный намаз, который устраивают в местном Дворце спорта

Каждую пятницу в спорткомплекс на Набережной улице приезжают десятки мужчин, чтобы совершить коллективную молитву. Как оказалось, мусульманская община арендвала помещение во Дворце спорта, т.к. рядом нет мечети. Однако родители воспитанников секции единоборств недовольны этим обстоятельством и требуют руководство разорвать договор аренды.
В Пушкино родители детей, занимающихся в секции единоборств, выступили против еженедельного намаза. Для коллективной молитвы используется помещение, в котором после тренируются юные спортсмены. Мусульмане выбрали именно этот зал, т.к. он лежит на одном меридиане с мечетью на Проспекте Мира и выходит окнами на восток - так пояснил директор спортцентра. К тому же Дворец Спорта получает за аренду зала деньги, а кто же откажется от дополнительного заработка?
Родители недовольны тем, что нарушаются санитарные нормы: по их словам, мужчины заходят в спорткомплекс в обуви и верхней одежде, однако остальных посетителей заставляют надевать бахилы и оставлять одежду в раздевалке. Помимо этого, мать одного из воспитанников утверждает, что несколько детей из секции заразились вшами, ведь приходящих на намаз не проверяют на педикулез, да и вообще никаких медсправок они не предоставляют.
В администрации Пушкино уверены, что проблема раздута. Никому правоверные не мешают, а вши - дело такое. Подхватить их можно, где угодно. Но родители юных спорсменов не намерены опускать руки и пишут обращения в прокуратуру, Минспорта и властям Подмосковья.
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а типа приходящих в секцию кто то проверяет?
Которые до сих пор любят мультики, в т.ч. и про свинку Пепу.
Чего мешает пару постеров любимых ггероев повесить повыше под потолком - на которые администрация точно не обратит внимания.
А кому надо - обратят
Там вроде исключительно про тех, кто арендовал зал для конкретных, прописанных в договоре, целей.
Например, в ХХС тоже "любой может" арендовать помещение. И хоть намаз проводить.