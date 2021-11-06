8 биографических фильмов, которые далеки от исторической точности

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К сожалению, это обычное дело - когда создатели биографических фильмов допускают исторические вольности в угоду сюжету. Чего не сделаешь ради того, чтобы заинтересовать зрителей! Всё здорово, но получается художественное кино, которое в действительности нельзя назвать "основанным на реальных событиях".
1. "Покахонтас", 1995 г.
"Покахонтас" Диснея, конечно, нельзя назвать биографическим фильмом, но проблема в том, что он полностью игнорирует реальную историю. Это опасно, потому что это фильм для детей и подростков, и они легко поверить, что версия Диснея - это и есть настоящая история Покахонтас.
Основная проблема диснеевского мультфильма заключается в том, что он очень сильно романтизирует настоящую историю, буквально делает из нее историю любви. В 1607 году, когда реальная Покахонтас познакомилась с реальным Джоном Смитом, ей было всего 10 или 11 лет, а ему - 27 лет. Исторически сложилось так, что Покахонтас была связующим звеном между британцами и вождем Поухатаном. Любой настоящий роман между настоящей Покахонтас и Джоном Смитом был бы крайне неуместным.
Основная проблема диснеевского мультфильма заключается в том, что он очень сильно романтизирует настоящую историю, буквально делает из нее историю любви. В 1607 году, когда реальная Покахонтас познакомилась с реальным Джоном Смитом, ей было всего 10 или 11 лет, а ему - 27 лет. Исторически сложилось так, что Покахонтас была связующим звеном между британцами и вождем Поухатаном. Любой настоящий роман между настоящей Покахонтас и Джоном Смитом был бы крайне неуместным.
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2. "Вспоминая Титанов", 2000 г.
Фильм основан на реальной истории школы T.C. Williams High School в Александрии, штат Вирджиния.
В школьную команду по американскому футболу был приглашен темнокожий тренер, Герман Бун, и белые игроки команды начали бойкотировать тренировки и матчи, возникла проблема расовой напряженности. По сюжету все это происходит в 1971 году. Однако в действительности расовая интеграция в школе произошла в 1965 году, когда были объединены три средние школы Александрии, и к 1971 году в футбольной команде уже не могло быть такой напряженной ситуации, так как в школе к тому моменту уже шесть лет учились и черные, и белые. Фильм в значительной степени преувеличивает конфликт, чтобы создать драматический эффект.
В школьную команду по американскому футболу был приглашен темнокожий тренер, Герман Бун, и белые игроки команды начали бойкотировать тренировки и матчи, возникла проблема расовой напряженности. По сюжету все это происходит в 1971 году. Однако в действительности расовая интеграция в школе произошла в 1965 году, когда были объединены три средние школы Александрии, и к 1971 году в футбольной команде уже не могло быть такой напряженной ситуации, так как в школе к тому моменту уже шесть лет учились и черные, и белые. Фильм в значительной степени преувеличивает конфликт, чтобы создать драматический эффект.
3. "Звуки музыки", 1965 г.
Мюзикл "Звуки музыки" основан на книге "История певцов семьи Трапп", опубликованной Марией фон Трапп в 1949 году.
Во-первых, настоящая Мария фон Трапп была отправлена воспитывать только одного из детей барона Георга фон Траппа, а не всех его детей. Во-вторных, настоящая семья Траппов начала петь и выступать публично в середине 1930-х годов, а не прямо перед началом Второй мировой войны, как показано в фильме. Еще одно существенное отличие заключается в том, что побег фон Траппа из Австрии не предполагал пересечения швейцарских Альп. Фактически, семья сбежала из Австрии средь бела дня, сев на поезд, который в конечном итоге доставил их в Италию. Если бы семья покорила Альпы в реальной жизни, они бы попали в нацистскую Германию, а не в нейтральную Швейцарию, которая находилась на расстоянии 320 км.
Возможно, самой вопиющей исторической неточностью "Звуков музыки" было то, что в реальной жизни барон фон Трапп был гораздо более вовлеченным в воспитание детей отцом, чем изображается в фильме, а настоящая Мария не всегда была такой доброй, как ее версия в исполнении Джули Эндрюс. Джоан Гарин из Национального архива заявляет: "Реальная Мария не всегда была такой милой, как вымышленная Мария. Она была склонна к вспышкам гнева, часто кричала, бросалась вещами и хлопала дверями".
Во-первых, настоящая Мария фон Трапп была отправлена воспитывать только одного из детей барона Георга фон Траппа, а не всех его детей. Во-вторных, настоящая семья Траппов начала петь и выступать публично в середине 1930-х годов, а не прямо перед началом Второй мировой войны, как показано в фильме. Еще одно существенное отличие заключается в том, что побег фон Траппа из Австрии не предполагал пересечения швейцарских Альп. Фактически, семья сбежала из Австрии средь бела дня, сев на поезд, который в конечном итоге доставил их в Италию. Если бы семья покорила Альпы в реальной жизни, они бы попали в нацистскую Германию, а не в нейтральную Швейцарию, которая находилась на расстоянии 320 км.
Возможно, самой вопиющей исторической неточностью "Звуков музыки" было то, что в реальной жизни барон фон Трапп был гораздо более вовлеченным в воспитание детей отцом, чем изображается в фильме, а настоящая Мария не всегда была такой доброй, как ее версия в исполнении Джули Эндрюс. Джоан Гарин из Национального архива заявляет: "Реальная Мария не всегда была такой милой, как вымышленная Мария. Она была склонна к вспышкам гнева, часто кричала, бросалась вещами и хлопала дверями".
4. "Невидимая сторона", 2009 г.
Несмотря на то, что Сандра Баллок получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в этом фильме, и он был номинирован на лучший фильм года, картина вообще-то не очень точна с исторической точки зрения.
Майклу Оэру совсем не понравилось то, как его изобразили в "Невидимой стороне", и он считает, что этот фильм повредил его карьере в НФЛ. Но даже если бы фильм ему понравился, в нем все равно есть вопиющие неточности. Во-первых, это правда, что у Оэра действительно было очень трудное детство (убийство его отца, бездомность, его мать, у которой были проблемы с наркотиками и алкоголем, расовая дискриминация). В фильме эти моменты были упомянуты вскользь и не обсуждались так, как хотелось бы настоящему Майклу Оэру. А еще и настоящая семья Тоухи, и сам Майкл Оэр сомневались в том, что он будет принят в семью, и проблемы с расистским отношением там тоже присутствовали.
Майклу Оэру совсем не понравилось то, как его изобразили в "Невидимой стороне", и он считает, что этот фильм повредил его карьере в НФЛ. Но даже если бы фильм ему понравился, в нем все равно есть вопиющие неточности. Во-первых, это правда, что у Оэра действительно было очень трудное детство (убийство его отца, бездомность, его мать, у которой были проблемы с наркотиками и алкоголем, расовая дискриминация). В фильме эти моменты были упомянуты вскользь и не обсуждались так, как хотелось бы настоящему Майклу Оэру. А еще и настоящая семья Тоухи, и сам Майкл Оэр сомневались в том, что он будет принят в семью, и проблемы с расистским отношением там тоже присутствовали.
5. "Богемская рапсодия", 2018 г.
"Богемская рапсодия" исторически неточна, потому что в ней реальную историю Фредди Меркьюри очень сгладили и "причесали" в угоду более низкому возрастному цензу. Первоначально на главную роль рассматривали актера Сашу Барона Коэна, но он выбыл из проекта, потому что хотел более жесткого рейтинга вроде "дети до 18 не допускаются".
Саша Барон Коэн полагал, что в фильме будут показаны темные стороны жизни Меркьюри, но когда оставшиеся в живых музыканты Queen, владеющие правами на историю "Богемской рапсодии", захотели чего-то более семейного, актер отказался от роли. По его словам, "о Фредди Меркьюри есть удивительные истории. Парень был диким. Есть истории о карликах с тарелками кокаина на головах, разгуливающих на его вечеринке". Однако такие истории не попали в фильм, потому что Queen хотели "защитить свое наследие как группы".
Саша Барон Коэн полагал, что в фильме будут показаны темные стороны жизни Меркьюри, но когда оставшиеся в живых музыканты Queen, владеющие правами на историю "Богемской рапсодии", захотели чего-то более семейного, актер отказался от роли. По его словам, "о Фредди Меркьюри есть удивительные истории. Парень был диким. Есть истории о карликах с тарелками кокаина на головах, разгуливающих на его вечеринке". Однако такие истории не попали в фильм, потому что Queen хотели "защитить свое наследие как группы".
6. "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе", 1991 г.
Возможно, это один из самых исторически неточных биографических фильмов всех времен. Фильм Оливера Стоуна, по сути, в течение трех часов и 26 минут продвигает теории заговора. Он использует документальный монтаж, смешивая реальные кадры с постановочными, тем самым заявляя скрытую претензию на точность документального уровня.
Лента посвящена окружному прокурору Нового Орлеана по имени Джим Гаррисон (которого играет Кевин Костнер), который расследует дело об убийстве Джона Кеннеди. В ходе этого дела Гаррисон раскрывает заговор американского правительства с целью убить Кеннеди, в котором участвуют ЦРУ, ФБР и американские военные.
Проблема с этим фильмом, помимо того, что его сюжет - абсолютная ложь, заключается в том, что огромная часть американской общественности продолжает верить в теорию заговора с убийством Джона Кеннеди. Поскольку фильм внешне похож на документальный, людям, не имеющим должных знаний, легко увлечься этими теориями.
Лента посвящена окружному прокурору Нового Орлеана по имени Джим Гаррисон (которого играет Кевин Костнер), который расследует дело об убийстве Джона Кеннеди. В ходе этого дела Гаррисон раскрывает заговор американского правительства с целью убить Кеннеди, в котором участвуют ЦРУ, ФБР и американские военные.
Проблема с этим фильмом, помимо того, что его сюжет - абсолютная ложь, заключается в том, что огромная часть американской общественности продолжает верить в теорию заговора с убийством Джона Кеннеди. Поскольку фильм внешне похож на документальный, людям, не имеющим должных знаний, легко увлечься этими теориями.
7. "Величайший шоумен", 2017 г.
В этом фильме рассказывается история Финеаса Тейлора Барнума, который открывает цирк, чтобы улучшить жизнь своей семьи. Однако картина приукрашивает многие аспекты жизни Барнума и заставляет зрителей поверить в то, что он действительно заботился о людях, работавших в его цирке.
Реальная ситуации выглядела намного мрачнее, чем показано в фильме. Правда в том, что Барнум был абсолютно беспринципным типом, который зарабатывал деньги на эксплуатации людей с ограниченными физическими возможностями. Или вот еще пример: он вырос на севере США еще до войны между Севером и Югом, и в 25 лет приобрел "право арендовать" пожилую чернокожую женщину по имени Джойс Хет. Барнум представлял ее зрителям как 161-летнюю медсестру Джорджа Вашингтона. Он использовал Хет даже после того, как она скончалась в феврале 1836 года, устроив шоу со вскрытием трупа в нью-йоркском салуне: 1500 зрителей заплатили по 50 центов, чтобы увидеть вскрытие своими глазами.
Реальная ситуации выглядела намного мрачнее, чем показано в фильме. Правда в том, что Барнум был абсолютно беспринципным типом, который зарабатывал деньги на эксплуатации людей с ограниченными физическими возможностями. Или вот еще пример: он вырос на севере США еще до войны между Севером и Югом, и в 25 лет приобрел "право арендовать" пожилую чернокожую женщину по имени Джойс Хет. Барнум представлял ее зрителям как 161-летнюю медсестру Джорджа Вашингтона. Он использовал Хет даже после того, как она скончалась в феврале 1836 года, устроив шоу со вскрытием трупа в нью-йоркском салуне: 1500 зрителей заплатили по 50 центов, чтобы увидеть вскрытие своими глазами.
8. "Руди", 1993 г.
Несмотря на то, что это один из самых трогательных фильмов о спорте, он полон приукрашиваний и неточностей. Это рассказ о жизни Даниэля "Руди" Рюттижера, который, несмотря на значительные препятствия, мечтал сыграть в футбол в Университете Нотр-Дам. Самая запоминающаяся сцена в фильме - это когда Руди получил шанс сыграть за Нотр-Дам в игре против Технологического института Джорджии и, находясь на поле, отлично выступил. Нотр-Дам побеждает в игре, толпа скандирует имя Руди, и его товарищи по команде уносят с поля, всеобщий восторг и умиление.
Однако, по словам одного из товарищей по команде, Джо Монтаны, все было не совсем так. Толпа не пела. Никто не срывал с себя экипировку. Да, Руди унесли с поля - но это сделали трое самых главных шутников в команде, просто по приколу. То есть одна из самых трогательных сцен в истории кинематографа была просто большой шуткой.
Однако, по словам одного из товарищей по команде, Джо Монтаны, все было не совсем так. Толпа не пела. Никто не срывал с себя экипировку. Да, Руди унесли с поля - но это сделали трое самых главных шутников в команде, просто по приколу. То есть одна из самых трогательных сцен в истории кинематографа была просто большой шуткой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: байопики исторические фильмы кинобиография киношное неточности по реальным событиям фильм-биография
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Вот где " историческая точность"!