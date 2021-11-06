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8 биографических фильмов, которые далеки от исторической точности

8 биографических фильмов, которые далеки от исторической точности (9 фото)

Автор:
06 ноября 2021 13:34
Сообщество : Кино
Метки: байопики   исторические фильмы   кинобиография   киношное   неточности   по реальным событиям   фильм-биография   
771
9
К сожалению, это обычное дело - когда создатели биографических фильмов допускают исторические вольности в угоду сюжету. Чего не сделаешь ради того, чтобы заинтересовать зрителей! Всё здорово, но получается художественное кино, которое в действительности нельзя назвать "основанным на реальных событиях".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: байопики   исторические фильмы   кинобиография   киношное   неточности   по реальным событиям   фильм-биография   
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1k
roman-delisov 3 минуты назад
Интересно, а насколько точно изложена биография Иисуса Христа в Новом Завете?
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9k
Максим 4 минуты назад
Проще было бы перечислить исторически точные художественные фильмы...
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Izrin Maria Час назад
Это они ещё фильмов о Ленине не смотрели!
Вот где " историческая точность"!
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