8 биографических фильмов, которые далеки от исторической точности

Мюзикл "Звуки музыки" основан на книге "История певцов семьи Трапп", опубликованной Марией фон Трапп в 1949 году.



Во-первых, настоящая Мария фон Трапп была отправлена ​​воспитывать только одного из детей барона Георга фон Траппа, а не всех его детей. Во-вторных, настоящая семья Траппов начала петь и выступать публично в середине 1930-х годов, а не прямо перед началом Второй мировой войны, как показано в фильме. Еще одно существенное отличие заключается в том, что побег фон Траппа из Австрии не предполагал пересечения швейцарских Альп. Фактически, семья сбежала из Австрии средь бела дня, сев на поезд, который в конечном итоге доставил их в Италию. Если бы семья покорила Альпы в реальной жизни, они бы попали в нацистскую Германию, а не в нейтральную Швейцарию, которая находилась на расстоянии 320 км.



Возможно, самой вопиющей исторической неточностью "Звуков музыки" было то, что в реальной жизни барон фон Трапп был гораздо более вовлеченным в воспитание детей отцом, чем изображается в фильме, а настоящая Мария не всегда была такой доброй, как ее версия в исполнении Джули Эндрюс. Джоан Гарин из Национального архива заявляет: "Реальная Мария не всегда была такой милой, как вымышленная Мария. Она была склонна к вспышкам гнева, часто кричала, бросалась вещами и хлопала дверями".