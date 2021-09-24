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25 лучших ответов на вопрос "Какой актер совсем не подходил для этой роли?"

25 лучших ответов на вопрос "Какой актер совсем не подходил для этой роли?" (25 фото)

Автор:
24 сентября 2021 15:21
Сообщество : Кино
Метки: Актеры и роли   кастинг   кино   киношное   мнение   неудачный   обсуждение   
2083
25
Иногда кастинг на роль настолько удачен, что другого актера в ней и представить нельзя. Но бывает и по-другому. Кто-то спросил на форуме AskReddit, какой актер или актриса на сто процентов не подошли на роль, на которую их выбрали. Обсуждение приобрело небывалый размах! Вот лучшие ответы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Актеры и роли   кастинг   кино   киношное   мнение   неудачный   обсуждение   
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31k
Korolev 3 часа назад
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713
Boom shakalaka Полчаса назад
Анна Шаффер не подходит на роль Трисс Меригольд
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13k
alexis Полчаса назад
А тут всё чётко, вопросов нет.

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8k
Maddy8 Полчаса назад
"Шварценеггер в "Близнецах". Он совсем не похож на Дэнни Де Вито..."

Почему фильм назвали" близнецы", если они двойняшки?
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10k
Lynx 44 минуты назад
Какбэ нефтему.
6. Надо ж так испоганить классику.
Помню, упивался диснеевскими мультипликаторами -полнометром, в равной степени нашими - сказка о мертвой царевне, о рыбаке и рыбке и тд.
Эта силявка (Эмма) с постановщиками настолько слабы в своём деле, что ни сказку заказать, что сценарий обосрать.
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3k
Станислав Вершинин 55 минут назад
Ха! Возьмите фильм Бондарчука "Обитаемый остров", там все мимо кассы. Вообще все.
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882
Алексей Час назад
Петров в любой роли
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1k
jug 2 часа назад
Крейг в роли Бонда.
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39k
dima423 2 часа назад
"Шварценеггер в "Близнецах". Он совсем не похож на Дэнни Де Вито..." (с)
Да ладно, че серьезно, по моему вылитый?))) кстати почему не Дени Де Вито тогда?) ...а вообще по моему там как раз в этом и смысл)
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23k
Владимир 2 часа назад
Вот это недоразумение.
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21k
ПаганецЪ 2 часа назад
Про Александра Македонского есть хорошая книга "В глуби веков". Там он описан как волевой, целеустремлённый человек. в общем, нормальный такой царь-воин. А это нечто, рефлексирующее и чуть не сопли пускающее в исполнении Фаррелла... Такой не то, что до Индии не дошёл бы, он бы уже при Гранике выхватил бы по полной и остался там лежать, присыпанный песочком.
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2k
Дмитр Стар 2 часа назад
шварц и не должен быть похож на де вито! в этом один из приколов этого фильма!
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16k
Serg2001 3 часа назад
Про Валериана и Александра Македонского соглашусь на все 100... Джек Ричер? Ну да... По книге я его представлял совсем по другому, но Том Круз, на мой взгляд, фильм не испортил... А еще Фрейндлих в роли французской королевы не понравилась... )) Но я тогда в силу возраста не понимал, что это по больше части комедийный мюзикл... )
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