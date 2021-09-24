25 лучших ответов на вопрос "Какой актер совсем не подходил для этой роли?"

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Иногда кастинг на роль настолько удачен, что другого актера в ней и представить нельзя. Но бывает и по-другому. Кто-то спросил на форуме AskReddit, какой актер или актриса на сто процентов не подошли на роль, на которую их выбрали. Обсуждение приобрело небывалый размах! Вот лучшие ответы.
1.
"Колин Фаррелл в роли Александра Великого. Как однажды сказал один из моих бывших университетских профессоров: "Я бы за этим парнем никуда не пошел".
2.
"Мистер Эд - говорящий конь из одноименного ситкома 50-х годов. Лошадь, которую наняли на эту роль, не умела говорить, поэтому пришлось дублировать все ее реплики".
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4.
"Том Круз в роли Джека Ричера. Если вы читали книгу, он внешне - полная противоположность книжному персонажу. Джек Ричер должен быть здоровым мужиком весом в центнер и ростом метр девяносто".
6.
"Эмма Уотсон в роли Белль в "Красавице и чудовище". Я действительно думала, что она идеальный выбор, прежде чем увидела фильм. Главными качествами красавицы должны быть ее тепло и доброта, а ее Эмма выглядела так, будто постоянно осуждает всех людей, живущих в ее города. А вот в роли Гермионы она была на своем месте".
7.
"Чувак в "50 оттенках серого", кем бы он ни был. Лучше бы взяли Кристиана Бэйла, он бы сделал из этого фильма шедевр".
9.
"Киану Ривз в роли Джонатана Харкера в фильме "Дракула" (1992). Он обаятельный и красивый, но с такими титанами, как Гэри Олдман и Энтони Хопкинс, ему не тягаться. И его английский акцент был ужасным. Это похоже на то, как Дженнифер Лопес пытается спеть песню Селин Дион".
"Эмилия Кларк в роли Сары Коннор. А заодно и Джай Кортни в роли Кайла Риза. На самом деле весь фильм - один большой провал".
12.
"Кэмерон Диаз была ужасна в римейке "Энни" 2014 года. С тех пор она не снимается в кино".
13.
"Микки Руни в фильме "Завтрак у Тиффани" - самое расистское изображение азиата в кино".
14.
"Кэмерон Диаз в "Бандах Нью-Йорка". Это единственный раз, когда кастинг действительно показался мне неправильным".
16.
"Я нормально отношусь к Пирсу Броснану. Он был хорошим Бондом. И в комедиях умеет играть. Но зачем он запел в Mamma Mia? Как это вообще могло случиться?"
17.
"Джон Войт в роли охотника на змей в "Анаконде" хорош... но как парагвайский охотник на змей?... просто... почему?"
18.
"Джонни Депп в роли Гриндевальда. Не из-за всей ситуации вокруг него, но после прочтения книг и эпизодов из "Поттера" я просто вижу его не как Гриндевальда, а как Деппа-альбиноса".
20.
"Любой фильм, действие которого происходит в средней школе, но всем актерам хорошо так за двадцать".
21.
"Может быть, непопулярное мнение, но Софи Тернер в роли Джин Грей (киносериал "Люди Икс"). Она мне нравится как актриса, но не в этот раз".
24.
"Дэйн ДеХаан - Валериан ("Валериан и город тысячи планет"). Все было бы ничего, если бы не этот актер, он совершенно не подходил для своей роли".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Почему фильм назвали" близнецы", если они двойняшки?
Возможно и наоборот, таким названием они хотели подчеркнуть несхожесть
6. Надо ж так испоганить классику.
Помню, упивался диснеевскими мультипликаторами -полнометром, в равной степени нашими - сказка о мертвой царевне, о рыбаке и рыбке и тд.
Эта силявка (Эмма) с постановщиками настолько слабы в своём деле, что ни сказку заказать, что сценарий обосрать.
Да ладно, че серьезно, по моему вылитый?))) кстати почему не Дени Де Вито тогда?) ...а вообще по моему там как раз в этом и смысл)
Причём по сюжету именно Джулиус - главный герой и цель эксперимента, а Винсент - то, что получилось. Так что это скорее Де Вито должен быть похож на Арни.