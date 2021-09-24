25 лучших ответов на вопрос "Какой актер совсем не подходил для этой роли?"

"Эмма Уотсон в роли Белль в "Красавице и чудовище". Я действительно думала, что она идеальный выбор, прежде чем увидела фильм. Главными качествами красавицы должны быть ее тепло и доброта, а ее Эмма выглядела так, будто постоянно осуждает всех людей, живущих в ее города. А вот в роли Гермионы она была на своем месте".