Худшие фильмы в истории кино по версии сайта Rotten Tomatoes

Мало того, что это жалкая подделка под фильм "Инопланетянин", но это также, по сути, 99-минутный рекламный ролик Coca-Cola и McDonald’s.



Фильм рассказывает об инопланетянине по имени Мак (что означает "Таинственное инопланетное существо"), который подружился с мальчиком в инвалидном кресле по имени Эрик Круз. Вместе Мак и Эрик отправляются в путешествие, чтобы найти семью Мака. Хотя (и, возможно, потому, что) этот фильм считается одним из худших из когда-либо созданных, теперь он стал культовым.