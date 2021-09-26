Худшие фильмы в истории кино по версии сайта Rotten Tomatoes

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Выбирая фильм для просмотра, бывает полезно почитать обзоры критиков и взглянуть на рейтинг картины, чтобы решить, стоит ли тратить на нее несколько часов своей жизни или лучше поискать что-то еще. Вот, к примеру, список худших фильмов всех времен согласно рейтингу сайта Rotten Tomatoes.
1. "Мак и я" (1988). Оценка на Rotten Tomatoes: 4%
Мало того, что это жалкая подделка под фильм "Инопланетянин", но это также, по сути, 99-минутный рекламный ролик Coca-Cola и McDonald’s.
Фильм рассказывает об инопланетянине по имени Мак (что означает "Таинственное инопланетное существо"), который подружился с мальчиком в инвалидном кресле по имени Эрик Круз. Вместе Мак и Эрик отправляются в путешествие, чтобы найти семью Мака. Хотя (и, возможно, потому, что) этот фильм считается одним из худших из когда-либо созданных, теперь он стал культовым.
Фильм рассказывает об инопланетянине по имени Мак (что означает "Таинственное инопланетное существо"), который подружился с мальчиком в инвалидном кресле по имени Эрик Круз. Вместе Мак и Эрик отправляются в путешествие, чтобы найти семью Мака. Хотя (и, возможно, потому, что) этот фильм считается одним из худших из когда-либо созданных, теперь он стал культовым.
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2. "Ценный груз" (2016). Оценка на Rotten Tomatoes: 0%
Иногда, даже если вам удастся привлечь в кино крупного актера, проект все равно провалится. Так обстоит дело с фильмом "Ценный груз" 2016 года с Брюсом Уиллисом в главной роли. Фильм рассказывает об Эдди Филозе (которого играет Уиллис), который убеждает вора по имени Джек украсть бриллианты в обмен на женщину, которая его обидела. Критики назвали фильм кошмаром, актерскую игру - "неутешительной", а сценарий недостаточно отточенным.
3. "Челюсти: Месть" (1987). Оценка на Rotten Tomatoes: 3%
Фильм известен как "Челюсти-4" и это третье продолжение фильма "Стивена Спилберга "Челюсти", вышедшего в 1975 году. Проблема сиквелов в том, что они никогда не бывают такими же хорошими, как оригинал, и "Челюсти-4" - полное тому подтверждение. Фильм рассказывает об овдовевшей Эллен Броуди (ее играет Лоррейн Гэри), которая считает, что большая белая акула пытается отомстить ее семье, преследуя их аж на Багамах. Критики назвали фильм невероятно тупым, пустым, кровавым и бессмысленным.
4. "Пиноккио" (2002). Оценка на Rotten Tomatoes: 0%
История про Пиноккио вообще довольно жуткая, если в нее вчитаться и вдуматься, но тут проблема была не в истории, а в экранизации. Интересно, что Пиноккио играет Роберто Бениньи, который получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме 1997 года "Жизнь прекрасна". Вот так - раз на раз не приходится.
5. "Кодекс Готти" (2018). Оценка на Rotten Tomatoes: 0%
Хотя Джон Траволта показывает на картинке выше большой палец вверх, фильм "Кодекс Готти" заслуживает лишь двух пальцев вниз. В этой картине Траволта играет нью-йоркского гангстера Джона Готти. Фильм стал огромным разочарованием как с коммерческой точки зрения, так и с точки зрения критиков. Его производственный бюджет составлял 10 миллионов долларов, но во всем мире он собрал всего 6 миллионов долларов.
6. "Жена бейсболиста" (1985). Оценка на Rotten Tomatoes: 0%
В главных ролях Майкл О'Киф и Ребекка Де Морней. Фильм рассказывает о бейсболисте команды "Атланта Брэйвз", который влюбляется в певицу и считает ее своим оберегом на удачу. Певица обеспокоена постоянной потребностью мужа в ее присутствии и решает оставить его, чтобы сосредоточиться на своей карьере. Хотя фильм называют романтической комедией, критики оценили его совершенной несмешной и очень глупый.
7. "Мастер перевоплощения" (2002). Оценка на Rotten Tomatoes: 1%
Дана Карви - известный стендап-комик, который провел семь сезонов в качестве актера в шоу "Субботним вечером в прямом эфире". По идее, фильм с его участием просто обязан быть смешным, верно? А вот и нет. Фильм считается одной из худших комедий всех времен. Единственные достойные его составляющие - костюмы и грим.
8. "Такие разные близнецы" (2011). Оценка на Rotten Tomatoes: 3%
Это еще один пример фильма со звездным составом, который ему не помог. В главных ролях Адам Сэндлер и Кэти Холмс, в эпизоде Аль Пачино. Фильм рассказывает об отношениях брата и сестры - Джека и Джилл. Обоих играет Адам Сэндлер. Рецензии на фильм в основном были отрицательными. Один рецензент по имени Брайан Гилл написал: "Я не говорю, что мы должны забрать у Пачино "Оскар" за участие в этом фильме. Хотя идея неплохая".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тоже мне "КИНОПОИСК" с IMDb вместе взятые.
Никто о них (Rotten Tomatoes) не слышал, вот и решили сделать свой рейтинг "от бабушки"?