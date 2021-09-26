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Худшие фильмы в истории кино по версии сайта Rotten Tomatoes

Худшие фильмы в истории кино по версии сайта Rotten Tomatoes (9 фото)

Автор:
26 сентября 2021 16:07
Сообщество : Кино
Метки: кино   кинокритика   киношное   неудачные фильмы   рейтинг   худшие фильмы   
698
9
Выбирая фильм для просмотра, бывает полезно почитать обзоры критиков и взглянуть на рейтинг картины, чтобы решить, стоит ли тратить на нее несколько часов своей жизни или лучше поискать что-то еще. Вот, к примеру, список худших фильмов всех времен согласно рейтингу сайта Rotten Tomatoes.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: кино   кинокритика   киношное   неудачные фильмы   рейтинг   худшие фильмы   
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6  комментариев
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1k
александр Час назад
Ну, мнение сайта Rotten Tomatoes находится примерно на той же ступени рейтинга, что и эти фильмы
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58k
Александр Ломовицкий 2 минуты назад
Что за пустой рейтинг , мало того что не полный так еще и раскрывающий фильмы проблемы (кроме рекламы макдональдсА) а где все "шедевры " Михалкова , где "осторожно Кака , где "всратарь Галактики" где остальное российское говно с экранов последних лет?
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213
Andrey 45 минут назад
несмотрел ничего из этого , и думаю что не потерял совсем ничего !
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67k
Пётровыч 46 минут назад
Вот худший фильм в истории человечества. Я его смог посмотреть 7 минут, после чего меня стошнило киноплёнкой.
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15k
Граммар-наци 51 минуту назад
Rotten Tomatoes ...
Тоже мне "КИНОПОИСК" с IMDb вместе взятые.
Никто о них (Rotten Tomatoes) не слышал, вот и решили сделать свой рейтинг "от бабушки"?
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20k
hebpat Час назад
"Ценный груз" мне понравился, динамичный боевичёк, Брюс никого не спасает, играет плохого парня и не плохо играет
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