20 фильмов, у которых мог быть совсем другой финал

Есть люди, которые жалуются на концовку романтической классики Джеймса Кэмерона, но не волнуйтесь. Могло быть и хуже. Старенькая главная героиня Роуз (Глория Стюарт) бросает Сердце океана в море. Странно, что она это делает, ведь эта вещь была найдена на дне и это результат тяжелой работы целой команды исследователей. Так вот, в оригинальном финале она бы выбросила камень прямо на глазах у людей, которые его подняли со дна, и после того, как они умоляют ее не делать этого. Довольно подло.