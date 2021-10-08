FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5473 поста • 1110 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
20 фильмов, у которых мог быть совсем другой финал

20 фильмов, у которых мог быть совсем другой финал (21 фото)

Автор:
08 октября 2021 15:35
Сообщество : Кино
Метки: альтернативная концовка   всё переделать   кино   киношное   концовка   пересняли   финал фильма   
507
21
Киносъемка - процесс непростой и многоступенчатый. Иногда режиссер уже в процессе просмотра снятого материала или на основании опросов зрительской аудитории приходит к решению, например, изменить финал. И есть случаи, когда это действительно делало фильм намного лучше! Осторожно, спойлеры.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: альтернативная концовка   всё переделать   кино   киношное   концовка   пересняли   финал фильма   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Буратино Час назад
Чо за бред про титаник? В вырезанном куске она действительно бросает камень в воду, но со дна его никто не поднимал - сердце океана всегда был при бабке, оно осталось в пальто, которое несостоявшийся муженек отдал молодой Роуз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) 25 лучших ответов на вопрос "Какой актер совсем не подходил для этой роли?" 25 лучших ответов на вопрос "Какой актер совсем не подходил для этой роли?" В Индии снимут нового "Фореста Гампа" на хинди В Индии снимут нового "Фореста Гампа" на хинди 23 актерских дуэта, которые снимались вместе не один раз 23 актерских дуэта, которые снимались вместе не один раз Чем закончились любимые сериалы 90-х Чем закончились любимые сериалы 90-х 10 концовок известных мультсериалов из 90-х и 2000-х, которые вы наверняка уже забыли 10 концовок известных мультсериалов из 90-х и 2000-х, которые вы наверняка уже забыли
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1058



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Новые иллюстрации от Васи Ложкина
19
70
Новые иллюстрации от Васи Ложкина
О пиратстве XXI века: от киберпиратов до настоящих
4
93
О пиратстве XXI века: от киберпиратов до настоящих
Набирающие популярность в сообществах
Причины плохого усвоения витамина D
0
1
Причины плохого усвоения витамина D
«Правильная» вода осенью – гарантия здоровья и хорошего самочувствия
0
4
«Правильная» вода осенью – гарантия здоровья и хорошего самочувствия
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео)
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#автомобили#аварии#СССР#история#природа#в мире#gif
#Юмор#факты#новости#дтп#ynews#авто аварии#Россия#книги#фотографии#авария дня
#подборка#прикол#интересное#автомир#кино#Разное#картинки#люди#книга#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться