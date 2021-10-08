20 фильмов, у которых мог быть совсем другой финал

507
21
Киносъемка - процесс непростой и многоступенчатый. Иногда режиссер уже в процессе просмотра снятого материала или на основании опросов зрительской аудитории приходит к решению, например, изменить финал. И есть случаи, когда это действительно делало фильм намного лучше! Осторожно, спойлеры.
1. "Мизери", 1990 г.
Альтернативный финал этого фильма не сильно отличался от того, что было в итоге показано в кинотеатрах. В обоих случаях это был главный герой, писатель Пол Шелдон, убегающий от своей фанатки Энни Уилкс, чуть не сведшей его в могилу. Разница заключалась в том, что в первом варианте концовки Пол мог ходить без трости. Но зрители, пришедшие на тестовый прогон картины, не согласились с тем, что он может так быстро оклематься от полученных серьезных травм. Поэтому режиссеру Робу Райнеру пришлось переснять финал и добавить существенную деталь - трость для ходьбы.
×
2. "Тор 2: Царство тьмы", 2013 г.
Этот фильм о супергероях считается худшим во всей кинематографической вселенной Marvel, и особенно тестовой аудитории не понравился первоначальный вариант. Согласно ему Локи на самом деле должен был умереть на руках у Тора. Но, чтобы пойти навстречу желанию зрителей, создатели фильма решили в итоге закончить его иначе: они рассказали, что смерть Локи была уловкой и что Бог озорства замаскировался под Одина и занял его место правителя Асгарда.
3. "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди", 2004 г.
В оригинальном фильме был показан сюжет с участием группы террористов, ведущий к финальной схватке в обсерватории. Но каким-то образом все это переделали и Рон (Уилл Феррелл) со своей командой новостей сражался с семьей медведей в зоопарке. Хотя финальная версия считается классикой комедии, вы все равно можете посмотреть альтернативную версию на DVD.
4. "Охотники на гангстеров", 2013 г.
В отличие от других фильмов в этом списке, финал этого боевика был изменен из-за реальной трагедии. Фильм должен был показать перестрелку в Китайском театре Граумана, но все изменилось после реального события - массового убийства в 2012 году в кинотеатре Century Aurora 16 Movie Theater в городе Аврора, штат Колорадо. После этого ужасного события были проведены масштабные пересъемки, и кульминация фильма была перенесена из кинотеатра в китайский квартал.
5. "Вышибалы", 2004 г.
Вот еще одна классическая комедия с неожиданно мрачным финалом. Зрителям показали финал, в котором Пит Лафлер (Винс Вон) и его команда "середнячков" выиграли матч против команды Уайта Гудмана (Бен Стиллер). Но первоначальная задумка была другой: они не должны были победить. Победить должна была команда Гудмана. Но зрителям на тестовых показах не понравился такой финал, и кинематографисты были вынуждены заменить его на победу "Среднестатического Джо", а Гудмана показать в депрессии и страдающим от ожирения.
6. "Супермен 2", 1980 г.
Как и в случае с "Лигой справедливости", эта классическая супергеройская лента подверглась пересъемке после того, как режиссер Ричард Доннер был заменен Ричардом Лестером. В результате появилось еще много комедийных моментов, Джор-Эл Марлона Брандо был исключен из фильма, а Супермен (Кристофер Рив) каким-то образом стер воспоминания Лоис (Марго Киддер) о своей истинной личности с помощью поцелуя. Однако, в отличие от фильма Снайдера, фильм Доннера был выпущен для публики более чем через два десятилетия, и фильм теперь заканчивается тем, что Супермен поворачивает время вспять, как и в первом фильме.
7. "Красотка", 1990 г.
Эту историю о Золушке знают все, но мало кто в курсе, что изначально этот фильм вообще не планировался как романтическая комедия. Его создатели хотели снять серьезную драматическую историю, в которой Вивиан (Джулия Робертс) - наркоманка, и, несмотря не вспыхнувшие чувства, главный герой Эдвард (Ричард Гир) высаживает ее из своей машины, заплатив за работу. Но кончилось все тем, что фильм превратился в веселую комедию со сказочным финалом.
8. "Магазинчик ужасов", 1986 г.
Для фильма, который должен был быть музыкальной комедией, его первоначальный финал был, мягко говоря, довольно мрачным. В нем было показано, как инопланетное растение, Одри II, поедает Сеймура (Рик Моранис) и его настоящую любовь, Одри (Эллен Грин), прежде чем оно будет воспроизведено и продано по всему миру. Конечно, все это заканчивается тем, что Одри II и ее детище захватывают мир. Во время тестовых просмотров зрители сошлись во мнении, что такая концовка выглядит слишком удручающе. Поэтому финал был изменен: Сеймур уничтожил злое растение, спас девушку и, в конце концов, перебрался жить в пригород.
9. "Армия тьмы", 1992 г.
Последняя часть трилогии Сэма Рэйми "Зловещие мертвецы" под названием "Армия тьмы" имела необычно оптимистичный финал. В нем главный герой Эш (Брюс Кэмпбелл) использовал волшебное зелье, чтобы вернуться в настоящее после своей войны с демонами в Средневековье, и столкнулся с последним демоном в универмаге, прежде чем поцеловать свою девушку. Для тех, кто думает, что этот финал - полный отстой, слушайте: в первоначальном варианте Эш просыпается в постапокалиптическом будущем после того, как выпил неправильное количество зелья. Многие считают этот финал превосходным, но студия Universal Pictures сочла его слишком мрачным, поэтому вместо него сняли другой.
10. "Инопланетянин", 1982 г.
Всем известна концовка этой научно-фантастического фильма, который уже стал классикой: инопланетянин умирает, его возвращают к жизни, они с Эллиотом (Генри Томас) сбегают от правительства, и он отправляется домой. Но так было не всегда. Изначально предполагалось, что инопланетянин умирает без всякой надежды на воскрешение. Это был бы очень грустный финал, особенно для семейного фильма.
11. "28 дней спустя", 2002 г.
С помощью этого современного классического хоррора режиссер Дэнни Бойл возродил жанр фильмов про зомби. Картина была мрачной даже для фильма ужасов, а ее первоначальная концовка оказалась не по зубам тестовой аудитории. Фильм должен был закончиться тем, что главный герой Джим (Киллиан Мерфи) умирает в больнице после спасения товарищей Селены (Наоми Харрис) и Ханны (Меган Бернс) как от орды зомби, так и от команды коррумпированных военнослужащих. Но в итоге был выбран альтернативный финал - герои, живые и невредимые, ждут спасения с в домике у озера. Ну хоть что-то светлое.
12. "Прочь", 2017 г.
Трудно представить, чтобы этот современный шедевр существовал без его ставшего культовым финала.
А первоначальный финал был другим - да, Крис (Дэниел Калууя) так же сбегал из плена, в котором его удерживала семья Армитейджей, но его должна была арестовать полиция за убийство этой семьи. Режиссер Джордан Пил утверждает, что в самом конце хотел напомнить всем о проявлениях расизма, все еще прочно вросшего корнями в американское общество. Однако тестовая аудитория забраковала этот финал, и режиссер решил дать Крису надежду на будущее - возможность остаться на свободе.
А первоначальный финал был другим - да, Крис (Дэниел Калууя) так же сбегал из плена, в котором его удерживала семья Армитейджей, но его должна была арестовать полиция за убийство этой семьи. Режиссер Джордан Пил утверждает, что в самом конце хотел напомнить всем о проявлениях расизма, все еще прочно вросшего корнями в американское общество. Однако тестовая аудитория забраковала этот финал, и режиссер решил дать Крису надежду на будущее - возможность остаться на свободе.
13. "Я — легенда", 2007 г.
Этот фильм рассказывает о Роберте Невилле (Уилл Смит), армейском вирусологе, который пытается найти лекарство от вируса, заразившего большую часть населения мира. Выжившие превратились в мутантов, известных как Искатели Тьмы. Хотя фильм заканчивается тем, что Невилл жертвует собой, чтобы спасти лекарство, он должен был закончиться совсем иначе. В оригинальном финале Невилл видит, как Искатели Тьмы проявляют любовь и страх, когда Альфа-самец (Даш Михок) пытается спасти свою подругу (Джоанна Нумата). Он также узнает, что мутанты видят в нем настоящего монстра, экспериментирующего со своими собратьями, чтобы найти лекарство, таким образом сожалея о своих жестоких действиях по отношению к ним.
14. "Титаник", 1997 г.
Есть люди, которые жалуются на концовку романтической классики Джеймса Кэмерона, но не волнуйтесь. Могло быть и хуже. Старенькая главная героиня Роуз (Глория Стюарт) бросает Сердце океана в море. Странно, что она это делает, ведь эта вещь была найдена на дне и это результат тяжелой работы целой команды исследователей. Так вот, в оригинальном финале она бы выбросила камень прямо на глазах у людей, которые его подняли со дна, и после того, как они умоляют ее не делать этого. Довольно подло.
15. "Побег из Шоушенка", 1994 г.
Эта адаптация Стивена Кинга, получившая признание как один из величайших фильмов всех времен, известна своим воодушевляющим финалом, в котором Рэд (Морган Фримен) воссоединяется со своим давним другом Энди Дюфрейном на пляже в Сиуатанехо. Удивительно, но первоначальный финал планировался другим. История должна была закончиться тем, что Рэд пытается приспособиться к жизни за пределами тюрьмы, нарушая свое условно-досрочное освобождение, и прорывается в Мексику. Это закончило бы фильм на двусмысленной ноте, и самое ужасное - мы не увидели бы встречи главных героев.
16. "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", 2016 г.
В этом спин-оффе рассказывается об особом отряде повстанцев, которые крадут чертежи Звезды Смерти (события предшествуют четвертому эпизоду "Звездных войн"). Одна из самых зрелищных сцен - когда Дарт Вейдер в конце убивает весь корабль повстанцев. Сейчас вы удивитесь: этой сцены вообще не должно было быть в фильме, и Дарт Вейдер планировался лишь в небольшом эпизоде. Но затем начались пересъемки и переделки, и можно сказать, что кадры для финала "Изгоя-один" хоть как-то спасли фильм.
17. "Люди Икс: Тёмный Феникс", 2019 г.
Этот фильм широко критиковали за то, что он был тусклым завершением саги о Людях Икс. Однако финал, который мы получили, изначально планировался совсем другим. Предполагалось, что он представляет собой финальную схватку в ООН, когда Джин Грей (Софи Тернер) поднимается на орбиту Земли, чтобы сразиться с инопланетной армадой. Эта концовка была в конечном итоге изменена из-за сходства с финалом "Капитана Марвела", вышедшего в том же году. Поэтому зрители увидели схватку в движущемся поезде - безусловно, это лучшая сцена во всем фильме.
18. "Отряд самоубийц", 2016 г.
Как и в случае с "Лигой справедливости" Зака Снайдера, теперь мы знаем, что версия "Отряда самоубийц" Дэвида Айера также была радикально изменена студией. Сильнее всего поменялся финал. В первоначальном варианте Джокер должен был объединиться с Чародейкой, чтобы захватить Готэм-сити, устроив напряженную схватку между ним и оперативной группой X. А Харли Куинн попыталась бы разорвать отношения с Джокером и мы увидели бы, как она целуется с Дэдшотом. А еще Эль Диабло выжил бы в битве. Возможно, студия Warner Bros. все же решит показать поклонникам фильма и эту версию.
19. "Лига справедливости", 2017 г.
Теперь, когда наконец-то вышла "Лига справедливости" Зака Снайдера, большинство зрителей согласны с тем, что в 2017 году им было отказано в довольно звездном финале. Различия между этой версией и версией фильма Джосса Уидона совершенно очевидны (не считая усов Супермена в компьютерной графике). От Дарксайда (Рэй Портер), появившегося на Земле, Флэша (Эзра Миллер), мчащегося назад во времени, чтобы спасти мир, и Киборга (Рэй Фишер), героического противостоящего Материнским коробкам, студия отрезала много лишнего, лишив зрителей выдающихся моментов. Они даже заменили эпическую смерть Степного Волка (Киаран Хайндс) на то, что его втащили обратно на Апоколипс живым.
20. "Бегущий по лезвию", 1982 г.
Научно-фантастический шедевр Ридли Скотта известен множеством концовок: в оригинальной версии Рик Декард (Харрисон Форд) покидал свою квартиру со своей возлюбленной-андроидом Рэйчел (Шон Янг). Но зрителям на предпоказах не понравилось увиденное, и студия пересняла финал, отправил Декарда и Рэйчел в деревню (и используя отснятые с воздуха кадры, оставшиеся после фильма "Сияние", везде где только можно было их воткнуть). Только в 2007 году, через 25 лет после выхода картины на экраны, зрители смогли увидеть окончательную версию того, что сейчас, возможно, является величайшим научно-фантастическим фильмом всех времен.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 23 актерских дуэта, которые снимались вместе не один раз
- Чем закончились любимые сериалы 90-х
- Альтернативные концовки фильма "Чапаев"
- 10 концовок известных мультсериалов из 90-х и 2000-х, которые вы наверняка уже забыли
- В Индии снимут нового "Фореста Гампа" на хинди
18
Понравилось18
Новости партнёров