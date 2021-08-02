5 серий "Секретных материалов", основанных на реальных событиях

На снимке - сцена из эпизода "Дом", "Секретные материалы".



Один из самых тревожных эпизодов "Секретных материалов" был назван "Дом" и транслировался в течение четвертого сезона шоу. Фактически, это единственный эпизод сериала, имеющий рейтинг TV-MA ( программа предназначена для просмотра взрослой и взрослой аудиторией и может не подходить для детей младше 17 лет).



Сюжет такой: Малдер и Скалли едут в отдаленный город Хоум, штат Пенсильвания, чтобы расследовать смерть ребенка, рожденного с серьезными физическими недостатками. Эпизод посвящен семье Пикок и затрагивает вопросы инцеста и жестокого обращения в семье.



Считается, что эта серия основана на истории братьев Уорд, которая привлекла всеобщее внимание, когда одному брату (Делберту Уорду) было предъявлено обвинение в убийстве другого (Уильяма Уорда). Семья Уорд жила в сельском фермерском сообществе недалеко от Ютики, штат Нью-Йорк. У братьев Уорд был заметно низкий IQ, они были неграмотными и жили как отшельники. Во время судебного разбирательства по делу об убийстве горожане настаивали на невиновности семьи Уорд. В конечном итоге обвинения против Делберта Уорда были сняты, когда стало известно, что братьев вынудили подписать заявление о вине, которое они не смогли бы понять из-за своей неграмотности. Истории братьев Уорд посвящен документальный фильм 1992 года "Хранитель брата".