5 серий "Секретных материалов", основанных на реальных событиях

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"Секретные материалы" - телесериал, сюжеты которого полны мистики и сверхъестественных тайн. Однако не все из них выдумка - многие эпизоды сериала основаны на реальных событиях, произошедших с вполне конкретными людьми. Вот несколько из них.
1. Операция "Скрепка"
На снимке: ученые из программы "Скрепка", работающие над ракетой "Сатурн", 1961 г.
Операция "Скрепка" была секретной программой разведки США, в рамках которой более 1600 немецких ученых, инженеров и техников были вывезены из бывшей нацистской Германии в Соединенные Штаты для работы после Второй мировой войны. Многие из завербованных ученых состояли в нацистской партии и даже были в числе ее активистов, но в США их "отбелили" от нацизма и написали для них новые биографии.
Эпизод третьего сезона "Секретных материалов" так и называется - "Операция "Скрепка". В нем рассказывается о том, как агенты ФБР Фокс Малдер (в исполнении Дэвида Духовны) и Дана Скалли (в исполнении Джиллиан Андерсон) обнаруживают правительственные документы нацистских ученых, работающих в рамках операции "Скрепка". И, возможно, эти ученые ответственны за создание расы гибридов человека и инопланетян.
Операция "Скрепка" была секретной программой разведки США, в рамках которой более 1600 немецких ученых, инженеров и техников были вывезены из бывшей нацистской Германии в Соединенные Штаты для работы после Второй мировой войны. Многие из завербованных ученых состояли в нацистской партии и даже были в числе ее активистов, но в США их "отбелили" от нацизма и написали для них новые биографии.
Эпизод третьего сезона "Секретных материалов" так и называется - "Операция "Скрепка". В нем рассказывается о том, как агенты ФБР Фокс Малдер (в исполнении Дэвида Духовны) и Дана Скалли (в исполнении Джиллиан Андерсон) обнаруживают правительственные документы нацистских ученых, работающих в рамках операции "Скрепка". И, возможно, эти ученые ответственны за создание расы гибридов человека и инопланетян.
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2. Отряд 731
На снимке - обмороженные руки в результате экспериментов, проведенных в Отряде 731.
Два эпизода третьего сезона "Секретных материалов" основаны на зверствах, совершенных японской императорской армией во время Второй мировой войны. После вторжения в Китай японское правительство создало секретное подразделение по исследованиям и разработкам в области биологического и химического оружия. Спецотряд японских вооруженных сил, известный как "Отряд 731", проводил опыты на живых людях (военнопленных, похищенных) - сколько человек может прожить под воздействием разных факторов (высушивание, лишение пищи, лишение воды, обмораживание, воздействие кипятком, электротоком, вивисекция и др.).
Эпизоды "Секретных материалов" - "Нисей" и "731" основаны на этих событиях. В обоих эпизодах речь идет об экспериментах на людях.
Два эпизода третьего сезона "Секретных материалов" основаны на зверствах, совершенных японской императорской армией во время Второй мировой войны. После вторжения в Китай японское правительство создало секретное подразделение по исследованиям и разработкам в области биологического и химического оружия. Спецотряд японских вооруженных сил, известный как "Отряд 731", проводил опыты на живых людях (военнопленных, похищенных) - сколько человек может прожить под воздействием разных факторов (высушивание, лишение пищи, лишение воды, обмораживание, воздействие кипятком, электротоком, вивисекция и др.).
Эпизоды "Секретных материалов" - "Нисей" и "731" основаны на этих событиях. В обоих эпизодах речь идет об экспериментах на людях.
3. Финеас Гейдж
Портрет Финеаса Гейджа, держащего металлический стержень - такой же, что пронзил его череп.
В 1848 году американский строитель, бригадир взрывников на прокладке железной дороги Финеас П. Гейдж получил тяжелое ранение головного мозга - в результате несчастного случая в его череп вошел металлический стержень диаметром 3,2 см. Гейдж выжил и еще 12 лет вел активную жизнь, но его личность полностью изменилась из-за черепно-мозговой травмы (он лишился большей части лобной доли левого полушария головного мозга). Его родственники утверждали, что он "перестал быть собой".
Эпизод "Секретных материалов" с названием "Дуэйн Барри" основан на этой истории. Фокс Малдер и Дана Скалли берут интервью у пациента психиатрической клиники по имени Дуэйн Барри, который утверждает, что был похищен инопланетянами. Однако позже в эпизоде Скалли обнаруживает, что лобная доля Дуэйна Барри была повреждена огнестрельным ранением несколько десятилетий назад, что помогает объяснить его заблуждения. Более того, Скалли цитирует дело Финеаса П. Гейджа в этом эпизоде.
В 1848 году американский строитель, бригадир взрывников на прокладке железной дороги Финеас П. Гейдж получил тяжелое ранение головного мозга - в результате несчастного случая в его череп вошел металлический стержень диаметром 3,2 см. Гейдж выжил и еще 12 лет вел активную жизнь, но его личность полностью изменилась из-за черепно-мозговой травмы (он лишился большей части лобной доли левого полушария головного мозга). Его родственники утверждали, что он "перестал быть собой".
Эпизод "Секретных материалов" с названием "Дуэйн Барри" основан на этой истории. Фокс Малдер и Дана Скалли берут интервью у пациента психиатрической клиники по имени Дуэйн Барри, который утверждает, что был похищен инопланетянами. Однако позже в эпизоде Скалли обнаруживает, что лобная доля Дуэйна Барри была повреждена огнестрельным ранением несколько десятилетий назад, что помогает объяснить его заблуждения. Более того, Скалли цитирует дело Финеаса П. Гейджа в этом эпизоде.
4. Семья Уордов
На снимке - сцена из эпизода "Дом", "Секретные материалы".
Один из самых тревожных эпизодов "Секретных материалов" был назван "Дом" и транслировался в течение четвертого сезона шоу. Фактически, это единственный эпизод сериала, имеющий рейтинг TV-MA ( программа предназначена для просмотра взрослой и взрослой аудиторией и может не подходить для детей младше 17 лет).
Сюжет такой: Малдер и Скалли едут в отдаленный город Хоум, штат Пенсильвания, чтобы расследовать смерть ребенка, рожденного с серьезными физическими недостатками. Эпизод посвящен семье Пикок и затрагивает вопросы инцеста и жестокого обращения в семье.
Считается, что эта серия основана на истории братьев Уорд, которая привлекла всеобщее внимание, когда одному брату (Делберту Уорду) было предъявлено обвинение в убийстве другого (Уильяма Уорда). Семья Уорд жила в сельском фермерском сообществе недалеко от Ютики, штат Нью-Йорк. У братьев Уорд был заметно низкий IQ, они были неграмотными и жили как отшельники. Во время судебного разбирательства по делу об убийстве горожане настаивали на невиновности семьи Уорд. В конечном итоге обвинения против Делберта Уорда были сняты, когда стало известно, что братьев вынудили подписать заявление о вине, которое они не смогли бы понять из-за своей неграмотности. Истории братьев Уорд посвящен документальный фильм 1992 года "Хранитель брата".
Один из самых тревожных эпизодов "Секретных материалов" был назван "Дом" и транслировался в течение четвертого сезона шоу. Фактически, это единственный эпизод сериала, имеющий рейтинг TV-MA ( программа предназначена для просмотра взрослой и взрослой аудиторией и может не подходить для детей младше 17 лет).
Сюжет такой: Малдер и Скалли едут в отдаленный город Хоум, штат Пенсильвания, чтобы расследовать смерть ребенка, рожденного с серьезными физическими недостатками. Эпизод посвящен семье Пикок и затрагивает вопросы инцеста и жестокого обращения в семье.
Считается, что эта серия основана на истории братьев Уорд, которая привлекла всеобщее внимание, когда одному брату (Делберту Уорду) было предъявлено обвинение в убийстве другого (Уильяма Уорда). Семья Уорд жила в сельском фермерском сообществе недалеко от Ютики, штат Нью-Йорк. У братьев Уорд был заметно низкий IQ, они были неграмотными и жили как отшельники. Во время судебного разбирательства по делу об убийстве горожане настаивали на невиновности семьи Уорд. В конечном итоге обвинения против Делберта Уорда были сняты, когда стало известно, что братьев вынудили подписать заявление о вине, которое они не смогли бы понять из-за своей неграмотности. Истории братьев Уорд посвящен документальный фильм 1992 года "Хранитель брата".
5. Дело Полли Клаас
В октябре 1993 года 13-летняя Полли Клаас была похищена с вечеринки в доме ее матери в Петалуме, штат Калифорния. Позднее было обнаружено тело девочки. Причиной смерти стало удушение. Убийца Полли в конце концов был найден и признан виновным в ее смерти.
Эпизод третьего сезона "Ублиет" имеет сходство с делом Полли Клаас. В нем 15-летнюю Эми Джейкобс похищают из спальни посреди ночи. Изначально роль Эми Джейкобс была написана для 12-летнего ребенка, но сценаристов беспокоили параллели между делом Клаас и изменением ее возраста. Есть и другое отличие - по сюжету Эми остается в живых.
Эпизод третьего сезона "Ублиет" имеет сходство с делом Полли Клаас. В нем 15-летнюю Эми Джейкобс похищают из спальни посреди ночи. Изначально роль Эми Джейкобс была написана для 12-летнего ребенка, но сценаристов беспокоили параллели между делом Клаас и изменением ее возраста. Есть и другое отличие - по сюжету Эми остается в живых.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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комиксы, религии, реальность, желтая пресса... а генеральную линию сериала он наверняка писал сам, но под тяжелыми наркотиками