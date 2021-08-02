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5 серий "Секретных материалов", основанных на реальных событиях

5 серий "Секретных материалов", основанных на реальных событиях (6 фото)

Автор:
02 августа 2021 15:23
Сообщество : Кино
Метки: интересные факты   киношное   основано на реальных событиях   по реальным событиям   по-мотивам   секретные материалы   сериал   
596
6
"Секретные материалы" - телесериал, сюжеты которого полны мистики и сверхъестественных тайн. Однако не все из них выдумка - многие эпизоды сериала основаны на реальных событиях, произошедших с вполне конкретными людьми. Вот несколько из них.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересные факты   киношное   основано на реальных событиях   по реальным событиям   по-мотивам   секретные материалы   сериал   
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8  комментариев
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6k
Doomer 49 минут назад
В первых сезонах было больше серий, поставленных по мотивам реальных событий. Другой вопрос, что события были не столь однозначны и официальной фиксации не имели. Но о них в разное время писала пресса.
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17k
Егор 15 минут назад
А про чупакабру!? Сплошной обман, выходит...
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35k
jonnyD 18 минут назад
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2k
Trilik Полчаса назад
Только 5? Я всегда считал, что все серии основаны на реальных событиях, особенно про инопланетян.
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6k
Фельдъегерь Полчаса назад
посмотрев на вторую фотографию вспомнил видео японских экспериментов над людьми: эти животные хуже нацистов, таких зверств я даже у них не видел
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9k
Кыся 46 минут назад
То есть, про двух дебилов смотреть детям нельзя, а про япошек-садистов можно? Нормальненько так...
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7k
Перст Указующий 47 минут назад
сценаристу приходилось искать идеи для сериала где только можно))
комиксы, религии, реальность, желтая пресса... а генеральную линию сериала он наверняка писал сам, но под тяжелыми наркотиками
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