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14 кинозлодеев, которые в реальной жизни - совершеннейшие милашки

14 кинозлодеев, которые в реальной жизни - совершеннейшие милашки (15 фото)

Автор:
21 сентября 2021 15:58
Сообщество : Кино
Метки: актёры и роли   грим   кинозлодеи   киношное   персонажи фильма   секреты кино   шоу бизнес   
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15
По традиции главный злодей в фильме должен быть страшен как смертный грех. Вспомните крысоподобного вампира Носферату - вот это прямо классика жанра! Больше всего поражает, когда в таких уродов перевоплощаются очень привлекательные актеры и актрисы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актёры и роли   грим   кинозлодеи   киношное   персонажи фильма   секреты кино   шоу бизнес   
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9  комментариев
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2
gollandets 2 часа назад
Про это можно не один пост написать.
Чего только стоит Георгий Милляр в роли Бабы-Яги, или Валерий Золотухин в роли Гитлера в Операция: «Китайская шкатулка», которую сейчас крутят по ящику.
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119k
arek14 7 минут назад
Рэйф Файнс прекрасно сыграл роль военного преступника Амон Леопольд Гёта, лично убившего более 500 человек и казненного в 1946 году в фильме Список Шиндлера.
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19k
shevanez 24 минуты назад
Гэри Олдман Дракула (Дракула)
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19k
shevanez Полчаса назад
Джим Керри Гринч (Гринч похититель Рождества)
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988
Иностранный Агент Полчаса назад
А чего это вдруг Калипсо злодейка?
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19k
shevanez 43 минуты назад
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Андрей Манахов Час назад
Такие интересные люди в роли негодяев?! Хотя Калипсо и так шикарна.
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shevanez Час назад
Фамке Янссен-Мюриель "Охотники на ведьм".
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