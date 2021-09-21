14 кинозлодеев, которые в реальной жизни - совершеннейшие милашки

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По традиции главный злодей в фильме должен быть страшен как смертный грех. Вспомните крысоподобного вампира Носферату - вот это прямо классика жанра! Больше всего поражает, когда в таких уродов перевоплощаются очень привлекательные актеры и актрисы.
1. Гвендолин Кристи - Капитан Фазма в "Пробуждении силы"
Получив роль капитана Фазмы в фильме 2015 года "Звездные войны: Эпизод VII - Пробуждение силы", Гвендолин Кристи вошла в историю как первая женщина-злодейка из "Звездных войн". Честно говоря, не можем ничего сказать о ее внешности, ведь она ни разу не сняла свой хромированный шлем. Но будем считать, что под этим шлемом скрывается уродливое лицо, такое же уродливое, как ее внутренняя суть.
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2. Хелена Бонэм Картер - Красная Королева в "Алисе в стране чудес"
Эта актриса, обладая приятной внешностью, умудряется очень правдоподобно играть страшных и даже уродливых персонажей. Вот таких, как Красная Королева или Пожирательница смерти Беллатриса Лестрейндж из "Гарри Поттера". Для роли Беллатрисы актрисе пришлось носить вставные "гнилые" зубы, но на что не пойдешь ради искусства.
3. Шарлиз Терон - Эйлин Уорнос в фильме "Монстр"
Серийная убийца Эйлин Уорнос за пять месяцев убила семерых мужчин. В 2002 году она была казнена во Флориде. В фильме "Монстр" 2003 года ее изобразила Шарлиз Терон - общепризнанная красавица, и сумела сделать это так достоверно, что получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль. Актриса специально для роли набрала 15 килограммов, а веснушки, капилляры и прочие несовершенства на лице ей нарисовали гримеры.
4. Брайан Принс в "Хищнике"
Брайан Принс получил роль в "Хищнике" 2018 года не только потому, что он очень высокий (208 см), но и потому, что является специалистом по паркуру. Ранее он выполнял трюки для "Ходячих мертвецов", а еще работал в фильмах "Первый мститель: Противостояние" и "Черная Пантера". Для роли ужасного Хищника Принс придумал некое смешение движений паркура с некоторыми элементами охоты и первобытности, и выглядел по-настоящему жутко. Хотя в жизни он симпатичный парень!
5. Элизабет Бэнкс - Рита Репульса в "Могучих рейнджерах"
Несомненно, один из самых знаковых детских телевизионных злодеев всех времен, Рита Репульса из перезагрузки "Могучих рейнджеров" в 2017 году, сильно отличалась от дурацкого, комичного злодея в шляпе, которого мы узнали в 90-х. Та Репульса была одета в мешковатую коричневую мантию, которая покрывала все ее тело, а новая версия персонажа, которого сыграла Элизабет Бэнкс, была сексуальной в истинно голливудском стиле. Но и жуткой при этом.
После съемок в этом фильме актриса призналась, что, наверное, больше никогда не подпишется на роль, требующую лицевого протезирования. "Я засыпала в кресле для макияжа, - вспоминала она. - Я проводила там четыре часа, поэтому, когда я просыпалась и смотрела в зеркало, там сидел совсем другой человек".
После съемок в этом фильме актриса призналась, что, наверное, больше никогда не подпишется на роль, требующую лицевого протезирования. "Я засыпала в кресле для макияжа, - вспоминала она. - Я проводила там четыре часа, поэтому, когда я просыпалась и смотрела в зеркало, там сидел совсем другой человек".
6. Рэйф Файнс - Лорд Волдеморт в "Гарри Поттере"
Рэйф Файнс почти отказался от роли лорда Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, согласившись на нее только после того, как его сестра убедила его, что это того стоит. Игра этого актера была потрясающей, а образ - безупречным. Далеко не все узнают его как Волан-де-Морта благодаря работе художника по гриму Марка Кулира. Из-за него красивый британский актер Рэйф Файнс выглядел совершенно устрашающе.
7. Эрик Бана - Неро в "Звездном пути"
Некоторые фанаты "Звездного пути" считают, что австралийский актер Эрик Бана блестяще изобразил злодея Неро и что у него получился величайший злодей в истории в этого сериала. Но при этом многие даже не знали, что именно Бана был под ромуланским гримом - так хорошо его загримировали, что узнать было невозможно. Актер рассказывал, что у него самого поначалу был шок от того, то он увидел в зеркале, но к концу первой недели съемок он привык.
8. Рэй Парк - Дарт Мол в "Призрачной угрозе"
Трилогия приквела Джорджа Лукаса всегда вызывала разногласия, но она дала нам одного из самых запоминающихся злодеев "Звездных войн": Дарта Мола. Его сыграл актер Рэй Парк, которому в то время было 22 года. Чтобы довести свою боевую подготовку до нужного уровня, он тренировался по 15 часов в день, но только после того, как на него нанесли грим, он почувствовал себя по-настоящему готовым сразить мастера-джедая.
9. Киви Ману Беннет - Азог Осквернитель в трилогии о Хоббите
Для новозеландского актера получить роль в трилогии Питера Джексона "Хоббит" была огромной честью и удачей. Пусть это и роль орка-убийцы Азога, который преследует группу гномов и путешествующего с ними хоббита Бильбо Бэггинса. Впрочем, сняться с ними на одной площадке Беннетту не довелось. "Там ничего нет, - рассказал он об огромной звуковой сцене, на которой он снимал свои эпизоды. - Питер Джексон кричит мне, что передо мной огромное дерево, а там Гэндальф и все гномы... Я выгляжу глупо, но я должен собраться и сказать себе: "Теперь я двухметровый орк".
10. Елена Анайя - Доктор Яд (Изабель Мару) в "Чудо-женщине"
Злодейку из фильма 2017 года "Чудо-женщина" сыграла великолепная испанская актриса Елена Анайя. По сюжету она турецкий ученый, чьи знания о смертельных ядах побудили немцев завербовать ее во время Первой мировой войны. Злодейка вырабатывает разрушительный новый штамм горчичного газа, который она проверяет на себе - вот почему половина ее лица отсутствует под этой жуткой маской.
"Она одержима, она маньяк, и ей нет дела до своего лица - для нее это не важно", - объяснила актриса. А вот играть в этой маске было не очень-то комфортно - пластины впивались в лицо актрисы, они были приклеены и их приходилось носить по 12 часов в день, без возможности поесть и попить.
"Она одержима, она маньяк, и ей нет дела до своего лица - для нее это не важно", - объяснила актриса. А вот играть в этой маске было не очень-то комфортно - пластины впивались в лицо актрисы, они были приклеены и их приходилось носить по 12 часов в день, без возможности поесть и попить.
11. Ник Шталь - Рорк младший в "Городе Грехов"
Фильм "Город грехов", основанный на графических романах Фрэнка Миллера, получил признание критиков. Визуальные эффекты были новаторскими в то время и остаются актуальными сегодня, но не все было достигнуто с помощью компьютерной графики. Нику Шталю пришлось нанести тонну грима, чтобы сыграть ужасного злодея Итана Рорка (более известного как Желтый ублюдок), и этот опыт сказался на нем.
"Я больше никогда в жизни не хочу носить такое количество протезов, - признался актер в интервью The Hollywood Interview. - Это было ужасно. Не только изнурительно с точки зрения времени, чтобы надеть его, но, знаете ли, просто сидеть в нем. Это душно, жарко, вы не можете пошевелиться".
"Я больше никогда в жизни не хочу носить такое количество протезов, - признался актер в интервью The Hollywood Interview. - Это было ужасно. Не только изнурительно с точки зрения времени, чтобы надеть его, но, знаете ли, просто сидеть в нем. Это душно, жарко, вы не можете пошевелиться".
12. Хавьер Бардем - Армандо Салазар в фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"
Оскароносному Хавьеру Бардему сейчас за пятьдесят, но это не сделало испанского актера менее приятным для глаз. Он привнес много страсти в роль Армандо Салазара в фильме 2017 года "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", но на экране был далеко не великолепен.
Бардем провел большую часть фильма в гриме, из-за которого выглядел как недавно воскресший охотник на пиратов, но, несмотря на то, что процесс гримирования длился около трех часов, такой слой грима явно не мешал его игре. "Это было довольно удивительно, - рассказал Бардем. - Я думаю, они проделали отличную работу, потому что грим и спецэффекты не убили шоу".
Бардем провел большую часть фильма в гриме, из-за которого выглядел как недавно воскресший охотник на пиратов, но, несмотря на то, что процесс гримирования длился около трех часов, такой слой грима явно не мешал его игре. "Это было довольно удивительно, - рассказал Бардем. - Я думаю, они проделали отличную работу, потому что грим и спецэффекты не убили шоу".
13. Ли Пейс - Ронан Обвинитель в фильмах "Стражи Галактики", "Капитан Марвел"
Актер из Оклахомы Ли Пейс также появился в вышеупомянутой трилогии Питера Джексона о Хоббите, сыграв эльфийского короля Трандуила. Он очень похож на себя, когда играет Трандуила (за исключением длинных светлых волос, ярко-голубых глаз и заостренных ушей, конечно), но совсем другое дело - его роль главного злодея в фильмах "Стражи Галактики" 2014 года и "Капитан Марвел" 2019 года. Высокий актер сыграл представителя расы Крии Ронана Обвинителя, и для этого ему пришлось провести много часов в кресле гримера.
14. Наоми Харрис - Калипсо в "Пиратах Карибского моря"
Британская актриса Наоми Харрис, вероятно, наиболее известна по роли мисс Манипенни в фильмах о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом, но до того, как взять на себя роль знойной секретарши М, она играла морскую богиню Калипсо во франшизе "Пираты Карибского моря".
"Трудно увидеть или услышать Наоми Харрис, прекрасную 30-летнюю актрису, рожденную в Лондоне, за этими черными зубами, этими синеватыми губами, этими столетними дредами", - сказал один из кинокритиков после просмотра "Пиратов". А сама актриса рассказывала об этом так: "Это было не так уж плохо. Знаете, парик. Черная помада, черные тени для век, какие-то племенные отметины, золото и грязь на лице. Зубы были протезами, которые ты просто вставляешь и снимаешь. О, еще мне пришлось набивать рот природными красителями перед каждым дублем. Вкусно. Идея заключалась в том, что Калипсо источает чернила и зло".
"Трудно увидеть или услышать Наоми Харрис, прекрасную 30-летнюю актрису, рожденную в Лондоне, за этими черными зубами, этими синеватыми губами, этими столетними дредами", - сказал один из кинокритиков после просмотра "Пиратов". А сама актриса рассказывала об этом так: "Это было не так уж плохо. Знаете, парик. Черная помада, черные тени для век, какие-то племенные отметины, золото и грязь на лице. Зубы были протезами, которые ты просто вставляешь и снимаешь. О, еще мне пришлось набивать рот природными красителями перед каждым дублем. Вкусно. Идея заключалась в том, что Калипсо источает чернила и зло".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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