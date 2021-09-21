14 кинозлодеев, которые в реальной жизни - совершеннейшие милашки

Британская актриса Наоми Харрис, вероятно, наиболее известна по роли мисс Манипенни в фильмах о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом, но до того, как взять на себя роль знойной секретарши М, она играла морскую богиню Калипсо во франшизе "Пираты Карибского моря".



"Трудно увидеть или услышать Наоми Харрис, прекрасную 30-летнюю актрису, рожденную в Лондоне, за этими черными зубами, этими синеватыми губами, этими столетними дредами", - сказал один из кинокритиков после просмотра "Пиратов". А сама актриса рассказывала об этом так: "Это было не так уж плохо. Знаете, парик. Черная помада, черные тени для век, какие-то племенные отметины, золото и грязь на лице. Зубы были протезами, которые ты просто вставляешь и снимаешь. О, еще мне пришлось набивать рот природными красителями перед каждым дублем. Вкусно. Идея заключалась в том, что Калипсо источает чернила и зло".