30 странных экранных пар с большой разницей в возрасте

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Шон Коннери был на 39 лет старше Кэтрин Зета-Джонс, когда они играли влюбленных в фильме "Западня". И это не единственный случай колоссальной разницы в возрасте актеров, выбранных на роль экранной пары. С одной стороны, возраст любви не помеха. Но с другой - довольно странно наблюдать этот подход в голливудских картинах так часто.
1. В фильме "Западня" между 29-летней Кэтрин Зета-Джонс и 68-летним Шоном Коннери была колоссальная разница в возрасте - 39 лет
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8. В "Трудностях перевода" Скарлетт Йоханссон было 18 лет, когда она играла влюбленную пару с 52-летним Биллом Мюрреем
10. В "Идеальном убийстве" между Майклом Дугласом и Гвинет Пэлтроу была разница в возрасте 28 лет
11. В фильме "Волк с Уолл-стрит" Марго Робби сыграла жену Леонардо Ди Каприо, с 16-летней разницей в возрасте
14. В "Властелине колец: Братство кольца" Вигго Мортенсену было 43 года, а Лив Тайлер - 24 года
15. В фильме "Булворт" Уоррен Битти ухаживал за Холли Берри, несмотря на то, что был на 30 лет старше ее
16. В фильме "Любовь по правилам и без" Джек Николсон был более чем вдвое старше своего первого любовного увлечения Аманды Пит
18. В фильме "Третий человек" Лиам Нисон был на 32 года старше своей возлюбленной, которую играла Оливия Уайлд
20. В фильме "На линии огня" между Клинтом Иствудом и Рене Руссо была 24-летняя разница в возрасте
21. В фильме "Шесть дней, семь ночей" Энн Хеч было 29 лет, когда она сыграла возлюбленную 55-летнего Харрисона Форда
24. В "Охотниках на гангстеров" 25-летняя Эмма Стоун сыграла любовное увлечение 53-летнего Шона Пенна и 33-летнего Райана Гослинга
25. В фильме "Бёрдмэн" Майкл Китон был на 31 год старше своей возлюбленной, которую играла Андреа Райзборо
26. В фильме "Во всём виноват Рио" 50-летний Майкл Кейн встречался с дочерью своего лучшего друга, которую сыграла 18-летняя Мишель Джонсон
29. В фильме "Напряги извилины" Энн Хэтэуэй было 25 лет, а Стиву Кареллу 45 лет, когда они играли шпионов, ставших любовниками
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: актёры и роли возраст не помеха киношное почему так разница в возрасте тенденция экранные пары
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А их персонажам - Арвен и Арагорну - было в тот момент (шёл 3019-й год Третьей Эпохи) 2778 и 88 лет, соответственно.