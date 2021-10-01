30 странных экранных пар с большой разницей в возрасте

Шон Коннери был на 39 лет старше Кэтрин Зета-Джонс, когда они играли влюбленных в фильме "Западня". И это не единственный случай колоссальной разницы в возрасте актеров, выбранных на роль экранной пары. С одной стороны, возраст любви не помеха. Но с другой - довольно странно наблюдать этот подход в голливудских картинах так часто.

1. В фильме "Западня" между 29-летней Кэтрин Зета-Джонс и 68-летним Шоном Коннери была колоссальная разница в возрасте - 39 лет 0 Источник:

2. В "Магии лунного света" Эмме Стоун было 25 лет, а Колину Фёрту - 53 года 0 Источник:

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3. В фильме "Грань будущего" Том Круз был на 20 лет старше Эмили Блант 0 Источник:

4. В фильме "Мой парень - псих" Дженнифер Лоуренс было 22 года, а Брэдли Куперу - 37 лет 0 Источник:

5. В сериале "ВандаВижен" Элизабет Олсен 31 год, а Полу Беттани - 49 лет 0 Источник:

6. В фильме "Лучше не бывает" Джеку Николсону было 60 лет, а Хелен Хант - 34 года 0 Источник:

7. В "Острове" Юэну МакГрегору было 34 года, а Скарлетт Йоханссон - 20 лет 0 Источник:

8. В "Трудностях перевода" Скарлетт Йоханссон было 18 лет, когда она играла влюбленную пару с 52-летним Биллом Мюрреем 0 Источник:

9. В "Непристойном предложении" Роберту Редфорду было 56 лет, а Деми Мур - 30 лет 0 Источник:

10. В "Идеальном убийстве" между Майклом Дугласом и Гвинет Пэлтроу была разница в возрасте 28 лет 0 Источник:

11. В фильме "Волк с Уолл-стрит" Марго Робби сыграла жену Леонардо Ди Каприо, с 16-летней разницей в возрасте 0 Источник:

12. В "Отряде самоубийц" Джареду Лето было 44 года, а Марго Робби - 26 лет 0 Источник:

13. В фильме "Фокус" Марго Робби было 24 года, а Уиллу Смиту - 46 лет 0 Источник:

14. В "Властелине колец: Братство кольца" Вигго Мортенсену было 43 года, а Лив Тайлер - 24 года 0 Источник:

15. В фильме "Булворт" Уоррен Битти ухаживал за Холли Берри, несмотря на то, что был на 30 лет старше ее 0 Источник:

16. В фильме "Любовь по правилам и без" Джек Николсон был более чем вдвое старше своего первого любовного увлечения Аманды Пит 0 Источник:

17. В "Ядовитом плюще" Тому Скерритту было 58 лет, а Дрю Бэрримор - всего 17 лет 0 Источник:

18. В фильме "Третий человек" Лиам Нисон был на 32 года старше своей возлюбленной, которую играла Оливия Уайлд 0 Источник:

19. В фильме "Осень в Нью-Йорке" Ричарду Гиру было 50 лет, а Вайноне Райдер - 28 лет 0 Источник:

20. В фильме "На линии огня" между Клинтом Иствудом и Рене Руссо была 24-летняя разница в возрасте 0 Источник:

21. В фильме "Шесть дней, семь ночей" Энн Хеч было 29 лет, когда она сыграла возлюбленную 55-летнего Харрисона Форда 0 Источник:

22. В фильме "Женщина в красном" Джин Уайлдер был на 27 лет старше Келли ЛеБрок 0 Источник:

23. В "Сумасшедшем сердце" Джеффу Бриджесу было 60 лет, а Мэгги Джилленхол - 32 года 0 Источник:

24. В "Охотниках на гангстеров" 25-летняя Эмма Стоун сыграла любовное увлечение 53-летнего Шона Пенна и 33-летнего Райана Гослинга 0 Источник:

25. В фильме "Бёрдмэн" Майкл Китон был на 31 год старше своей возлюбленной, которую играла Андреа Райзборо 0 Источник:

26. В фильме "Во всём виноват Рио" 50-летний Майкл Кейн встречался с дочерью своего лучшего друга, которую сыграла 18-летняя Мишель Джонсон 0 Источник:

27. В "Поющих под дождем" Дебби Рейнольдс было 19 лет, а Джину Келли - 40 лет 0 Источник:

28. В фильме "Забавная мордашка" Фред Астер был на 30 лет старше Одри Хепберн 0 Источник:

29. В фильме "Напряги извилины" Энн Хэтэуэй было 25 лет, а Стиву Кареллу 45 лет, когда они играли шпионов, ставших любовниками 0 Источник: