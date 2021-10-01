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30 странных экранных пар с большой разницей в возрасте

30 странных экранных пар с большой разницей в возрасте (30 фото)

Автор:
01 октября 2021 15:07
Сообщество : Кино
Метки: актёры и роли   возраст не помеха   киношное   почему так   разница в возрасте   тенденция   экранные пары   
1074
30
Шон Коннери был на 39 лет старше Кэтрин Зета-Джонс, когда они играли влюбленных в фильме "Западня". И это не единственный случай колоссальной разницы в возрасте актеров, выбранных на роль экранной пары. С одной стороны, возраст любви не помеха. Но с другой - довольно странно наблюдать этот подход в голливудских картинах так часто.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актёры и роли   возраст не помеха   киношное   почему так   разница в возрасте   тенденция   экранные пары   
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29k
Snork Snorkoff Час назад
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1k
xannar Час назад
14. В "Властелине колец: Братство кольца" Вигго Мортенсену было 43 года, а Лив Тайлер - 24 года

А их персонажам - Арвен и Арагорну - было в тот момент (шёл 3019-й год Третьей Эпохи) 2778 и 88 лет, соответственно.
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15k
Corvus Corax Час назад
И чо? И чо?
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6k
Arioch Час назад
Хорошо, что мужчины старше, а не наоборот. Смотреть приятно.
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5k
Наталья 2 часа назад
Шон Коннери был хорош в любом возрасте, как и Ричард Гир - хорош до сих пор. "Осень в Нью-Йорке" до сих пор разбивает сердце каждый раз
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