В Березниках школьник напал на учителя с ножом: видео с места событий

В Следственном Комитете по Пермскому краю опубликован следующий комментарий: "21 мая 2021 года в лицее города Березники Пермского края 16-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения. С полученным ранением потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив, причины и условия, приведшие к совершению преступления. На место происшествия прибыли руководитель и следователи территориального следственного отдела, а также выехал заместитель руководителя следственного управления СУ СК России, который координирует работу следственно-оперативной группы".



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