В Березниках школьник напал на учителя с ножом: видео с места событий

2354
4
Учащийся 10 класса по-своему отметил окончание года, отомстив педагогу за сниженные оценки.
Сегодня утром, 21 мая, ученик школы г. Березники в Пермском крае зашел в класс и напал на учителя физики. В руках у юноши был нож. Он успел дважды ранить педагога в шею.
Женшину в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу г. Березники.
Женшину в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу г. Березники.
Сообщается также, что дальнейшее лечение 47-летняя раненая Людмила Ишменева будет проходить в Перми - для ее эвакуации выслан вертолет санавиации. "Ее привезли в больницу, она в операционной, врачи работают. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщает агентство ТАСС.
×
Нападавший - 16-летний Роман Долбеев в настоящий момент задержан. Занятия в школе отменены. На месте происшествия работает оперативная группа. По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По неофициальной версии, школьник 11 класса решил отомстить педагогу за заниженные оценки, но истинные мотивы преступления будут устанавливаться.
По неофициальной версии, школьник 11 класса решил отомстить педагогу за заниженные оценки, но истинные мотивы преступления будут устанавливаться.
В Следственном Комитете по Пермскому краю опубликован следующий комментарий: "21 мая 2021 года в лицее города Березники Пермского края 16-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения. С полученным ранением потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив, причины и условия, приведшие к совершению преступления. На место происшествия прибыли руководитель и следователи территориального следственного отдела, а также выехал заместитель руководителя следственного управления СУ СК России, который координирует работу следственно-оперативной группы".
Пост будет обновляться по мере поступления новостей.
Пост будет обновляться по мере поступления новостей.
Источник:
Ссылки по теме:
- 15-летний школьник в Ульяновске напал на учительницу с ножом
- Без шансов: 17 неординарных способов борьбы со списыванием
- Врачи забыли нож в теле пациента
- После трагедии в Казани Путин потребовал ужесточить правила оборота оружия
- Мама "особенного" третьеклассника разобралась с учительницей по-взрослому
17
Понравилось17
Новости партнёров