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В Березниках школьник напал на учителя с ножом: видео с места событий

В Березниках школьник напал на учителя с ножом: видео с места событий (4 фото)

Автор:
21 мая 2021 11:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: березники   нападение   нож   ученик   школа   
2354
4
Учащийся 10 класса по-своему отметил окончание года, отомстив педагогу за сниженные оценки.
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Метки: березники   нападение   нож   ученик   школа   
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9  комментариев
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10k
Михалыч 39 минут назад
Повторю. Эти случаи не надо публиковать. Все СМИ лишать лицензии, а людей пересылающих такую инфу - сажать. Есть уже страны, с такими законами. Подростки - обезьяны с гормонами вместо мозга. Чем больше будет информации - тем больше будет подражателей. Плюс надо этих "деток" ликвидировать на месте - это биомусор.
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2k
Rodaslav 16 минут назад
Т.е. оценки ему портили "дорогу в жизнь", а статья не? Как оно с такой логикой вообще до 16-ти дожило? А может оно АУЕист и решило сразу после школы на нары заехать?
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486
Bonefacius 17 минут назад
Вперед, в светлое будущее, Дол@оебеев! Теперь оценки точно улучшаться, будет стельки шить или комоды сколачивать. В идеале таких "учеников" только в каменоломни отправлять, в кандалах ракушечник добывать. Ничего хорошего из этого выродка уже не выйдет. Учительнице скорейшего выздоровления, физического и морального!
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23k
Vazari 19 минут назад
Был у меня одноклассник в школе. Скажем так, не особо отягощенный интеллектом. В 11-м классе, на экзамене по Русскому языку получил трояк. Его это сильно не устраивало. Решить проблему он решил довольно оригинально, сгонял в магазин и купил букет роз. Принес училке. Видимо думал, что сердце растает и превратит трояк в четверку. А она букет отвергла. Так он ей этим букетом по лицу и хлестнул... Историю замяли, даже милицию не вызвали.
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13k
Сергей Полчаса назад
Вот так "карьера". Со школьной скамьи сразу на тюремную шконку.
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32k
Alex Полчаса назад
Ну теперь у параши будет уроки учить. 16 лет-то есть дебилу
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5k
Алексей 36 минут назад
И чего добился дебил.. Оценки останутся те же, а к ним еще диагноз прилипнет и срок.
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4k
Иван 38 минут назад
Так бывает, когда на воспитание кладёшь х*й.
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307
робт 43 минуты назад
фамилия то какая говорящая
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