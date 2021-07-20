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Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу

Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу (35 фото)

Автор:
20 июля 2021 18:10
Сообщество : Животные
Метки: до и после   домашние животные   животные   истории спасения   подборка   собака   собаки   фото   
603
35

Каждый год миллионы собак попадают в приюты или оказываются на улицах. Многие из этих собак были лишены любви и заботы, и никогда не испытывали радости жизни - только страх, одиночество и неизвестность. Но некоторым из них очень везет - добрые люди дарят им новую жизнь, полную любви и счастья. Посмотрите на эти фото, которые показывают все вместо тысяч слов!

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Метки: до и после   домашние животные   животные   истории спасения   подборка   собака   собаки   фото   
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906
Not Found! Час назад
Добрые люди!
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4k
shyrik 4 минуты назад
Наверное, из-за таких вот Добрых Людей, там, наверху, нас всех пока еще не послали на х.., с нашим полным уничтожением...
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Buratino 15 минут назад
Люди, спасающие животных, наших братьев меньших - вам на том свете уготовлен Рай. Вечного здоровья собачкам и людям спасших и приютивших их.
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2k
Комсомолец 21 минуту назад
Всем человекам человеки!!!
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