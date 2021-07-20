Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу

Каждый год миллионы собак попадают в приюты или оказываются на улицах. Многие из этих собак были лишены любви и заботы, и никогда не испытывали радости жизни - только страх, одиночество и неизвестность. Но некоторым из них очень везет - добрые люди дарят им новую жизнь, полную любви и счастья. Посмотрите на эти фото, которые показывают все вместо тысяч слов!