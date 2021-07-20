Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу

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Каждый год миллионы собак попадают в приюты или оказываются на улицах. Многие из этих собак были лишены любви и заботы, и никогда не испытывали радости жизни - только страх, одиночество и неизвестность. Но некоторым из них очень везет - добрые люди дарят им новую жизнь, полную любви и счастья. Посмотрите на эти фото, которые показывают все вместо тысяч слов!
"Наш чудесный Тоби лежал в канаве с парализованными задними лапами. Сейчас он - король улиц с двумя быстрыми колесами"
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Этого песика с циррозом печени подобрали на улице. Ветеринары говорили, что он не проживет больше трех месяцев, но ему уже больше года, и он обрел любящих хозяев
Олли спасли из рук продавцов в Южной Корее. Прошло два года с тех пор, как для него нашли хозяев
"Слепой, обезвоженный, слабый песик еле передвигался по улицам.. Ветеринары помогли ему восстановиться, а потом он обрел хозяев"
"Он боялся клеток, громких звуков, новых мест, и постоянно нервничал. С нами он превратился в чудесного пса, который влюбляет в себя каждого, кого встретит"
"Первое фото - день, когда мы забрали наше чудо из приюта. Второе - через день, а третье - через неделю"
"Покрытого чесоткой Магнума спасли сотрудники приюта в моем городе. Спасибо добрым людям, которые не бросают пушистиков в беде"
Лалу привязали к столику на заднем дворе и оставили на произвол судьбы. Посмотрите, как она преобразилась в добрых руках
"Мы спасли ее из приюта два года назад. Сотрудники приюта нашли ее в лесу в полном одиночестве. Мы не чаем души в нашей красавице"
"Мои родители нашли эту собаку привязанной и брошенной. После нескольких дней поисков хозяев для нее, они решили оставить ее у себя навсегда!"
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