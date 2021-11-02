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Знакомство в сети закончилось неожиданно и смешно

Знакомство в сети закончилось неожиданно и смешно (2 фото)

Автор:
02 ноября 2021 18:07
Сообщество : Жить в России
Метки: балашиха   знакомство   медсестра   негр   сайт   
2485
2

Вот до чего доводит страсть и любовь к экзотике. Кроме испорченного настроения, молодой человек лишился 100 тысяч рублей.

И смех, и грех: в Подмосковье с поличным взяли негра, который выдавал себя за американскую медсестру. В РФ он прибыл в 2018 году, во время ЧМ по футболу. Ему здесь тогда понравилось и он решил остаться — подучил язык, завел подругу. Позже даже женился.

Но вот незадача — с работой не складывалось. То ли его брать никто не хотел, то ли он сам не сильно стремился к честному труду, в общем… занялся он мошенничеством. Придумал образ медсестры из США, которая работает в Сирии — Люси Санчос, нашел левые фотки и зарегистрировался на сайте знакомств. На фото чувственной Люси быстро откликнулся житель Подмосковья, и ему страсть как захотелось познакомиться поближе.

Завязалась переписка: «Люси» уверяла, что очень любит Россию и хочет переехать как можно скорее. А для этого ей нужно всего лишь 1,5 тысячи долларов — именно столько стоит перевозка ее вещей из Сирии. Нашего парня это только подстегнуло — еще бы! Теперь он может показать себя великодушным мужчиной и настоящим альфачом… Короче, он занял денег у знакомых и дал свой адрес — чтобы именно сюда прислали вещички (ну а потом, чтобы и медсестра сразу к нему приехала) и когда прибыл якобы «курьер» — отдал ему 1,5 тысячи $. Это больше 107 тысяч рублей.


Но вещи после этого почему-то не прислали, зато снова объявилась «Люси» и попросила еще 2 тыс. долларов. Вот тут-то наш мачо и стал что-то подозревать…


Он обратился в полицию и там быстро вычислили медсестру — ею оказался Фред Ннайи, 35-летний нигериец, его приняли в Балашихе. По факту мошенничества уже завели уголовное дело: скорее всего, аферист будет продолжать изучение русского языка в одной из колоний. Это довольно комичный случай: хотел медсестру — получил негра… Но вообще, мошенники сейчас активны как никогда, так что будьте внимательней.

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Метки: балашиха   знакомство   медсестра   негр   сайт   
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10  комментариев
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6k
SR Час назад
Да... Я думал, таких дебилов, как этот "житель Подмосковья", уже не осталось. А нет, не скуднеет дураками Земля Русская...
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1k
Autumn2015 Полчаса назад
Чернильник!!!!:-)
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325
Денис Веселов fraxinus 3 минуты назад
Клякса))
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141
Вячеслав Брюханов 53 минуты назад
Был мед.сестрой, станет работником банка.
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316
MerryGoRound Час назад
Странно. Я думала, что уже извелись идиоты, которые верят в этих всех "нуждающихся в деньгах несчастных беженцев" и т.д. Ан нет, как оказалось.
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60
Снежный Барс Час назад
на кол медсестру
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434
SilentBob Час назад
типичный иммигрант, хуле
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