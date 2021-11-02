Знакомство в сети закончилось неожиданно и смешно

Завязалась переписка: «Люси» уверяла, что очень любит Россию и хочет переехать как можно скорее. А для этого ей нужно всего лишь 1,5 тысячи долларов — именно столько стоит перевозка ее вещей из Сирии. Нашего парня это только подстегнуло — еще бы! Теперь он может показать себя великодушным мужчиной и настоящим альфачом… Короче, он занял денег у знакомых и дал свой адрес — чтобы именно сюда прислали вещички (ну а потом, чтобы и медсестра сразу к нему приехала) и когда прибыл якобы «курьер» — отдал ему 1,5 тысячи $. Это больше 107 тысяч рублей.

Но вещи после этого почему-то не прислали, зато снова объявилась «Люси» и попросила еще 2 тыс. долларов. Вот тут-то наш мачо и стал что-то подозревать…



Он обратился в полицию и там быстро вычислили медсестру — ею оказался Фред Ннайи, 35-летний нигериец, его приняли в Балашихе. По факту мошенничества уже завели уголовное дело: скорее всего, аферист будет продолжать изучение русского языка в одной из колоний. Это довольно комичный случай: хотел медсестру — получил негра… Но вообще, мошенники сейчас активны как никогда, так что будьте внимательней.