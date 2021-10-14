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Фейковые свидания: как парней разводят на деньги

Фейковые свидания: как парней разводят на деньги (2 фото)

Автор:
14 октября 2021 11:37
Сообщество : Криминал
Метки: мошенники   обман   преступники   свидание   фейк   
1445
2

Преступники не дремлют. Очередная схема обмана — с ее помощью из доверчивых ребят вытянули больше 18 миллионов рублей за последние 2 года.

Как они действуют:

Шикарная «девушка» знакомится с молодым человеком в соцсетях или в Tinder. Переводит разговор в WhatsApp или Telegram и сама предлагает куда-нибудь сходить. Никаких пошлостей, просто «Посидеть, пообщаться». Ага.

И вдруг — у нее оказывается есть один билет в театр или на стендап-шоу. А второй надо купить парню, она ему даже ссылку на сайт с билетами скидывает для удобства.

Как вы думаете, что происходит? Парни покупают билеты -естественно, с фейкового сайта, а новая «подруга» больше никогда не выходит на связь. Еще варианты — приглашение в антикино или кальянную.

Честно говоря, схема-то убогая… Такая же, как и «С вами Ховорит служба безопасности СПЕРбанка».

Но почему-то работает.


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Метки: мошенники   обман   преступники   свидание   фейк   
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15  комментариев
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2k
Роман Гамзалиев 46 минут назад
С каких это пор покупка мною билета и поход одному в стендап считается разводом?
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1k
Александр 16 минут назад
А ведь были времена, когда мужчины сами решали куда поведут свою зазнобу.
Что с тобой сделал порносайт парень?....
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4k
Максим 22 минуты назад
Да не новость. Знакомую на днях развели на огромные деньги за "юруслуги", та заплатила и месяц не интересовалась что и как с делом. Пока на днях ей не позвонила другая контора и не обвинила первую в обмане и предложила за деньги взыскать неустойку с первой.
Лох не мамонт (с) И это при том, что у нас под рукой интернет, где можно найти все. Начиная от подлинности сайта, заканчивая рег. данными юрконторы и отзывы на ее деятельность.
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982
сеньор Леонсио Полчаса назад
Держите нас в курсе!
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Меня соседка недавно"развела": обещала моль дать,а получилось просто дала
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4k
RRK Полчаса назад
Лох это судьба...
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734
Миша Полчаса назад
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26k
Григорий Полчаса назад
"У меня есть билет, купи второй" - т.е. я буду на 6-м, а ты на втором ряду?
"Пошли в кальянную" - ну пошли, знаю такую, куда ты зовешь? Да ну, там стремно и далеко, я лучше знаю.
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34k
Netyn 41 минуту назад
Если бы мне предложили бы пойти на стендап - я бы сам послал эту тупую дуру
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