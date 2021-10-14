Фейковые свидания: как парней разводят на деньги

Преступники не дремлют. Очередная схема обмана — с ее помощью из доверчивых ребят вытянули больше 18 миллионов рублей за последние 2 года.
Как они действуют:
Шикарная «девушка» знакомится с молодым человеком в соцсетях или в Tinder. Переводит разговор в WhatsApp или Telegram и сама предлагает куда-нибудь сходить. Никаких пошлостей, просто «Посидеть, пообщаться». Ага.
И вдруг — у нее оказывается есть один билет в театр или на стендап-шоу. А второй надо купить парню, она ему даже ссылку на сайт с билетами скидывает для удобства.
Как вы думаете, что происходит? Парни покупают билеты -естественно, с фейкового сайта, а новая «подруга» больше никогда не выходит на связь. Еще варианты — приглашение в антикино или кальянную.
Честно говоря, схема-то убогая… Такая же, как и «С вами Ховорит служба безопасности СПЕРбанка».
Но почему-то работает.
Источник:
- Пожилая миллионерша попалась на удочку мошенников и лишилась всех денег
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- Россиянка перевела мошенникам огромную сумму и стала рекордсменкой
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- Женщину обманули, когда она покупала "эликсир забвения" после ссоры с мужчиной
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Что с тобой сделал порносайт парень?....
Лох не мамонт (с) И это при том, что у нас под рукой интернет, где можно найти все. Начиная от подлинности сайта, заканчивая рег. данными юрконторы и отзывы на ее деятельность.
"Пошли в кальянную" - ну пошли, знаю такую, куда ты зовешь? Да ну, там стремно и далеко, я лучше знаю.