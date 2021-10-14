Фейковые свидания: как парней разводят на деньги

Как они действуют:

Шикарная «девушка» знакомится с молодым человеком в соцсетях или в Tinder. Переводит разговор в WhatsApp или Telegram и сама предлагает куда-нибудь сходить. Никаких пошлостей, просто «Посидеть, пообщаться». Ага.

И вдруг — у нее оказывается есть один билет в театр или на стендап-шоу. А второй надо купить парню, она ему даже ссылку на сайт с билетами скидывает для удобства.

Как вы думаете, что происходит? Парни покупают билеты -естественно, с фейкового сайта, а новая «подруга» больше никогда не выходит на связь. Еще варианты — приглашение в антикино или кальянную.