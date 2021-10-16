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Вы знаете историю знакомства своих родителей? А ведь иногда ответ на вопрос «как я встретил вашу маму?» бывает не самым банальным и типичным.
Иногда для зарождения любви нужна всего лишь одна судьбоносная встреча, а кому-то могут понадобиться годы. Пользователи ТикТока решили рассказать, как познакомились их родители. Эти рассказы состоят буквально из пары предложений. Но они достойны того, чтобы стать сюжетом какого-нибудь сериала. Мы собрали для вас несколько ситуаций из этого трогательного тренда.
Дочь принесла домой жениха
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Она угостила его блинчиками
Любовь, которая прошла испытание временем
Лучше, чем «вашей маме зять не нужен?»
А эта пара теперь в разводе
Вместе уже 21 год
Случайностей не бывает
Дерево судьбы
Доприкалывались
Тот ещё романтик
Не зря сходила
Как вам такой сюжет для сериала?
Сила рафаэлок
Дождался!
Теперь усов нет, зато есть трое детей
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