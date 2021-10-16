FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4899 постов • 1220 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Как&nbsp;я&nbsp;встретила вашего папу: забавные истории как&nbsp;познакомились родители

Как я встретила вашего папу: забавные истории как познакомились родители (16 фото)

Автор:
16 октября 2021 09:02
Сообщество : Истории
Метки: знакомство   истории   мама   папа   подборка   родители   фото   
747
16

Вы знаете историю знакомства своих родителей? А ведь иногда ответ на вопрос «как я встретил вашу маму?» бывает не самым банальным и типичным.

Иногда для зарождения любви нужна всего лишь одна судьбоносная встреча, а кому-то могут понадобиться годы. Пользователи ТикТока решили рассказать, как познакомились их родители. Эти рассказы состоят буквально из пары предложений. Но они достойны того, чтобы стать сюжетом какого-нибудь сериала. Мы собрали для вас несколько ситуаций из этого трогательного тренда.


Дочь принесла домой жениха

×

Она угостила его блинчиками


Любовь, которая прошла испытание временем


Лучше, чем «вашей маме зять не нужен?»


А эта пара теперь в разводе


Вместе уже 21 год


Случайностей не бывает


Дерево судьбы


Доприкалывались


Тот ещё романтик


Не зря сходила


Как вам такой сюжет для сериала?


Сила рафаэлок


Дождался!


Теперь усов нет, зато есть трое детей


А здесь вы можете найти предыдущую подборку историй из этого тренда.


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: знакомство   истории   мама   папа   подборка   родители   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
В Германии по закону запрещено ночевать на даче. И вот почему В Германии по закону запрещено ночевать на даче. И вот почему Сын попросил у отца новую Xbox, но тот решил показать, что не все достается просто так Сын попросил у отца новую Xbox, но тот решил показать, что не все достается просто так Мама студента не дожила до его выпускного, но он придумал, как взять ее с собой Мама студента не дожила до его выпускного, но он придумал, как взять ее с собой Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители 20+ людей, которые попросили тату-мастера перекрыть их шрамы - и получилось круто 20+ людей, которые попросили тату-мастера перекрыть их шрамы - и получилось круто "Я сделал": 20+ эпичных фейлов, с которыми люди столкнулись в жизни "Я сделал": 20+ эпичных фейлов, с которыми люди столкнулись в жизни
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1038500



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит
7
117
Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит
Охамевшая стая мигрантов в Самаре швыряла в старика овощами, но вступились прохожие
0
230
Охамевшая стая мигрантов в Самаре швыряла в старика овощами, но вступились прохожие
Набирающие популярность в сообществах
Спасение от осенней апатии и депрессии
1
3
Спасение от осенней апатии и депрессии
Исследователи показали, какими будут известные места планеты в 2050 году, если температура повысится
0
24
Исследователи показали, какими будут известные места планеты в 2050 году, если...
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео)
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
3
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#как приготовить#животные#Россия#автомир#факты#история#новости#Ynews#Разное
#Рецепт#Юмор#интересно#автомобили#люди#фотографии#аварии#авто аварии#обед#прикол
#вкусно#кухня#суп#дтп#СССР#подборка#картинки#рассольник#кино#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться