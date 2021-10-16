Иногда для зарождения любви нужна всего лишь одна судьбоносная встреча, а кому-то могут понадобиться годы. Пользователи ТикТока решили рассказать, как познакомились их родители. Эти рассказы состоят буквально из пары предложений. Но они достойны того, чтобы стать сюжетом какого-нибудь сериала. Мы собрали для вас несколько ситуаций из этого трогательного тренда.





Дочь принесла домой жениха