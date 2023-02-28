Когда забыл, что восточные европейцы не похожи на западных

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Метки: Получил по щам европейцы негр
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И да , попинать нужно ,чтоб лучше усвоил урок .
Иногда с первого раза не доходит .
Первый красавец. Что церемониться, если негр из видео не понимает нормальных слов?
Ты не истери. Не согласились с тобой? Так бывает. Хочешь оспорить чужое утверждение? Приводи доводы. К чему плодить ряды пустословов на Фишках?
Что-то с тобой не так. А про бабушку классно получилось! Просто развил твои фантазии.