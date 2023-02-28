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Когда забыл, что восточные европейцы не похожи на западных

Когда забыл, что восточные европейцы не похожи на западных

Автор:
28 февраля 2023 12:36
Метки: Получил по щам   европейцы   негр   
1624
1
1

Бээлэм заразная штука.А может и не бээлэм.Может они по жизни такие тупые.

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Метки: Получил по щам   европейцы   негр   
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26  комментариев
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15k
Patmaz 2 часа назад
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20k
Corvus Corax 11 минут назад
Было тут не раз... пОляки объяснили негру все про БЛМ...
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317
Странник 13 минут назад
пинок лишним не был точно, эта была профилактика на будущее, надо было еще обоссать и снять на камеру
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1k
svarog19692007 39 минут назад
Писали , дело в Польше было .
И да , попинать нужно ,чтоб лучше усвоил урок .
Иногда с первого раза не доходит .
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−5
Oleg 42 минуты назад
А может ногой добавить...??? ДА....
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50
Denis Час назад
Пинать было лишним!
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Видео старое же. Но жирный реально крыса. Уже сложили, зачем пинать? Или ждал, когда проявить себя можно наиболее безопасно?
Первый красавец. Что церемониться, если негр из видео не понимает нормальных слов?
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5k
Babangdida 2 часа назад
То ли болгары, то ли македонцы?
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Мурчелло

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