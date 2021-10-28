Узбек пытался подкатить к чужой подруге: за это его похитили, избили и изнасиловали

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Ночью в дежурную часть позвонил неизвестный и сказал, что его брата похитили. И, скорее всего, он находится в доме на улице Ивана Фомина — там жил один из предполагаемых похитителей.

Так и оказалось. Когда полицейские вломились в квартиру, они избитого до полусмерти парня и его четверых земляков. Все нелегалы.

Поводом для расправы стала переписка потерпевшего со знакомой одного из этих «мстителей». Он увидел сообщения в ее телефоне, вычислил, кто с ней общается и заманил его в квартиру. Там парня поджидало четверо горячих узбеков, которые его сначала били руками и ногами, а потом изнасиловали «по кругу». Видимо, так у них принято наказывать за переписку с женщинами.

Сейчас все четверо сидят в изоляторе. На них возбудили дела по статьям о похищении и насильственных действиях сексуального характера.