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Узбек пытался подкатить к чужой подруге: за это его похитили, избили и изнасиловали

Узбек пытался подкатить к чужой подруге: за это его похитили, избили и изнасиловали (2 фото)

Автор:
28 октября 2021 14:02
Сообщество : Криминал
Метки: изнасилование   мигрант   наказание   полиция   похищение   расправа   узбеки   
2765
2

Очередная дичь с участием мигрантов. На этот раз отличились гости из Узбекистана — они вчетвером надругались над своим соотечественником.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Ночью в дежурную часть позвонил неизвестный и сказал, что его брата похитили. И, скорее всего, он находится в доме на улице Ивана Фомина — там жил один из предполагаемых похитителей.

Так и оказалось. Когда полицейские вломились в квартиру, они избитого до полусмерти парня и его четверых земляков. Все нелегалы.

Поводом для расправы стала переписка потерпевшего со знакомой одного из этих «мстителей». Он увидел сообщения в ее телефоне, вычислил, кто с ней общается и заманил его в квартиру. Там парня поджидало четверо горячих узбеков, которые его сначала били руками и ногами, а потом изнасиловали «по кругу». Видимо, так у них принято наказывать за переписку с женщинами.

Сейчас все четверо сидят в изоляторе. На них возбудили дела по статьям о похищении и насильственных действиях сексуального характера.

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Метки: изнасилование   мигрант   наказание   полиция   похищение   расправа   узбеки   
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559
Мы Ул 2 часа назад
Главное, что люди не пострадали.
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87
@photoaQyn 6 минут назад
3.14здец
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27k
Notan Blaine 15 минут назад
А была ли подруга, сильно сомневаюсь, скорее ее роль играл один из них.
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3k
Виктор 20 минут назад
Может история про девушку была выдумана .
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2k
Natural Selection 24 минуты назад
Отличные новости. А теперь взять всех в кучу этих уродов и нах из страны.
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1k
Ratibor Полчаса назад
Пустили по кругу как овечку....или ослика....

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971
Алексей Гулевич Полчаса назад
подумали что расчленить от слова "член"
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60k
Опиум для народа Полчаса назад
Так кто там п"здел что у муслимов нет п"дарасов?)))
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971
Алексей Гулевич Полчаса назад
подруга - это была приманка, а так-то по сути они любят др друга
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17k
Александр Полчаса назад
В Европах местные долбятся в задницу, под офигивание мусульманских мигрантов. В суровой России, мусульманские мигранты долбятся в задницу, под офигивание местных....
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Закон суров, но это закон. В смысле, шариатский закон. Да и в Библии тоже написано - не возжелай бабу своего ближнего, найди себе бабу подальше.
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6k
Александр 39 минут назад
Прям как в анекдоте=) Да в общем-то и ты сгодишься=))))
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945
Бич Бичовский 40 минут назад
Охренеть. Уже кажется, что сложно чем то удивить, но вот, находятся же такие. Еще непонятно, зачем вообще кому то из них девушка, по моему и без девушки отлично обходиться должны.
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6k
Николай 43 минуты назад
Однако... бляха Тарантино отдыхает...
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173
Antonio Serbal 49 минут назад
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879
Иван Иванов 54 минуты назад
Да ладно, какая там девушка, на его бойфренда покусился)
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5
Perepn 59 минут назад
Ишаков им мало, что ли?
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975
Руслан Час назад
И вот таких вот дятлов власть хочет завезти в количестве 300.000 штук дополнительно к уже имеющимся
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429
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Питер... хорошо хоть не расчленили...
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328
Мурчелло Час назад
У них вместо мозга один большой х.у.й.
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5k
Sanar 2 часа назад
А была ли девушка то?)
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