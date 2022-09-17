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Карма в действии

Карма в действии

Автор:
17 сентября 2022 23:21
Метки: BMW   карма   учитель получил   
440
1

Мгновенная карма для учителя на BMW

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7  комментариев
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183
MAXIMUS 3 часа назад
Это не BMW!!!
Это Volkswagen!!!

Но видео хорошее.

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1k
Андриан 37 минут назад
Трудно было зациклить видео? Такое по одному разу не смотрят))
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Знатный долпойоп .
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5k
GROMOZEKA 3 часа назад
Пять раз пересмотрел
Ну не могу оторваться!
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4k
Frank Borman 3 часа назад
Действительно корма. В смысле, жопа.
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1k
Victor 4 часа назад
ОЙ, дайте я еще раз посмотрю!
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2k
Роман 4 часа назад
ну вроде не бмв же
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