Локдаун по-русски: неоднозначная реакция соцсетей на введение нерабочих дней

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Владимир Путин согласился с предложением Татьяны Голиковой о нерабочих днях, поэтому дни с 30 октября по 7 ноября 2021 в России будут выходными (с сохранением зарплаты). Пользователи соцсетей (в привычной для них манере) отреагировали на данное решение.
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а подойти к календарю и посмотреть наверное сексуальная принадлежность мешает.
30 и 31 октября-суббота и воскресенье и так выходные. 4 ноября-праздничный,5 ноября-перенесенный с новогодних каникул выходной. 6 и 7 ноября-опять суббота и воскресенье, неожиданно как то. остаются 1,2 и 3 ноября, из которых 3-сокращенный день был. и вот теперь из за двух с половиной рабочих дней крокадиловы слиозы на очах.
постыдились бы, невежды.
Лето 2020 года. Минимальные потери: Путин заявил об уверенном выходе из пандемии . Уверенно и с «минимальными потерями» выходит Россия из пандемии коронавируса, заявил президент.
Лето 2021 года. Путин заявил, что последствия пандемии в России удалось преодолеть.
Ну это же не выдумки либералов. По всем каналам это показывалось. А помните, как все наши медийные врачи высказывались про коронавирус, который "не страшнее обычной простуды"? Чуть ли не каждый день показывали передачи.
Вот что должен думать обычный гражданин. Не тот который прозападный либерал и овальнист, а обычный человек? Вы уже запутали всех нас. То мы победили вирус, то опять маски, локдаун, всё закрыто. Потом опять победа, и тут же куча ограничений. То вирус не страшен, то страшен, то опять не страшен, а теперь вот страшен.
И опять начинают обвинять во всём простых людей.
1. "Владимир Путин согласился" где написано? По3,14здеть без последствий он давно умеет. Где указ, постановление?
2. О локдауне вообще базара не было,насколько я в курсе.
Локдаун - нет, нерабочие дни - да. Но в соцсетях именно так восприняли эту новость