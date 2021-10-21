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Локдаун по-русски: неоднозначная реакция соцсетей на введение нерабочих дней

Локдаун по-русски: неоднозначная реакция соцсетей на введение нерабочих дней (22 фото)

Автор:
21 октября 2021 08:58
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   Россия   карантин   коронавирус   локдаун   нерабочая неделя   пандемия   
5505
22
Владимир Путин согласился с предложением Татьяны Голиковой о нерабочих днях, поэтому дни с 30 октября по 7 ноября 2021 в России будут выходными (с сохранением зарплаты). Пользователи соцсетей (в привычной для них манере) отреагировали на данное решение.
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Метки: covid19   Россия   карантин   коронавирус   локдаун   нерабочая неделя   пандемия   
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23  комментария
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39k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну и кто виноват то что ДОЛБАЙПЫ в России не прививаются?)) ну конечно же Путин, кто же еще хоть в чем то виноват в этой вселенной)
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677
Старичок 3 минуты назад
сколько нытья, затопит уже скоро.
а подойти к календарю и посмотреть наверное сексуальная принадлежность мешает.
30 и 31 октября-суббота и воскресенье и так выходные. 4 ноября-праздничный,5 ноября-перенесенный с новогодних каникул выходной. 6 и 7 ноября-опять суббота и воскресенье, неожиданно как то. остаются 1,2 и 3 ноября, из которых 3-сокращенный день был. и вот теперь из за двух с половиной рабочих дней крокадиловы слиозы на очах.
постыдились бы, невежды.
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11k
Pochiniks 19 минут назад
Я знаю как победить ковид! Вот когда проходили "Алые паруса", Ковида небыло. Во время ЧМ его небыло. На выборах в госдуму небыло, перепись - Ковида нет. Как только затишье в государственных мероприятиях, так сразу вспышка заболевания. Как будто кто-то специально вирус подбрасывает.ну так вот, чтоб вирус убить, нужно каждую неделю проводить в стране глобальные флешмобы.
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235
Brosh Полчаса назад
Вот новости из официальных СМИ.
Лето 2020 года. Минимальные потери: Путин заявил об уверенном выходе из пандемии . Уверенно и с «минимальными потерями» выходит Россия из пандемии коронавируса, заявил президент.
Лето 2021 года. Путин заявил, что последствия пандемии в России удалось преодолеть.

Ну это же не выдумки либералов. По всем каналам это показывалось. А помните, как все наши медийные врачи высказывались про коронавирус, который "не страшнее обычной простуды"? Чуть ли не каждый день показывали передачи.
Вот что должен думать обычный гражданин. Не тот который прозападный либерал и овальнист, а обычный человек? Вы уже запутали всех нас. То мы победили вирус, то опять маски, локдаун, всё закрыто. Потом опять победа, и тут же куча ограничений. То вирус не страшен, то страшен, то опять не страшен, а теперь вот страшен.

И опять начинают обвинять во всём простых людей.
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6k
workmen77 51 минуту назад
Помощь бизнесу обещали.. ну, ну. А помощь будет состоять в предоставлении льготных кредитов на выплаты налогов и зарплаты сотрудникам?
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45k
zloykoyot Час назад
Нашли кого в пример привести. Гудок из-за бугра недоволен ничем по определению. А остальные, пишущие про "без зарплаты" сами и не работали никогда.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Надеюсь моя контора будет работать в обычном режиме
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1k
Лёха 2 часа назад
"минус"
1. "Владимир Путин согласился" где написано? По3,14здеть без последствий он давно умеет. Где указ, постановление?
2. О локдауне вообще базара не было,насколько я в курсе.
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