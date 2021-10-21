Локдаун по-русски: неоднозначная реакция соцсетей на введение нерабочих дней

Ангелина Мельникова: самая красивая гимнастка России и, возможно, будущая чемпионка (8 фото)

"Опять новая побочка": отзывы людей, которые вакцинировались от COVID-19

Лондон, гуд бай: реакция соцсетей на новый штамм COVID-19, бушующий в Великобритании

Тотальный локдаун в России: слухи или реальность?

Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей

"Заморозить сперму и отказаться от алкоголя". Будем прививаться от COVID-19 или нет?