С наступившими нас! Москва встретила карантинные каникулы пробками на дорогах

В Москве начался период «ковикул». Закрыты кинотеатры, торговые центры, салоны красоты, парикмахерские, ателье, автосервисы. Рестораны и кафе работают только на вынос, на каникулы ушли вузы, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Очно в 25 центрах «Мои документы» только разводят и регистрируют смерти.

В Подмосковье ситуация практически такая же.

«Комендантского часа в Подмосковье не будет. По крайней мере пока», - заявил сегодня в эфире канала «360» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Не будет его и в Москве.

И хотя в центре столицы сегодня было более или менее безлюдно, за пределами Центрального административного округа жизнь кипела как всегда. На крупных ТПУ, вокзалах и в транспорте было по-прежнему много народа, а трафик на дорогах если и снизился, то не принципиально. С утра на вьезде в город стояли все те же пробки, а в них «желающие понеработать» в Москве.