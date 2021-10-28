С наступившими нас! Москва встретила карантинные каникулы пробками на дорогах

С 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочие дни. Подмосковье присоединилось к столице. Власти надеются, что эта мера снизит скорость распространения коронавирусной инфекции.
В Москве начался период «ковикул». Закрыты кинотеатры, торговые центры, салоны красоты, парикмахерские, ателье, автосервисы. Рестораны и кафе работают только на вынос, на каникулы ушли вузы, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Очно в 25 центрах «Мои документы» только разводят и регистрируют смерти.
В Подмосковье ситуация практически такая же.
«Комендантского часа в Подмосковье не будет. По крайней мере пока», - заявил сегодня в эфире канала «360» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Не будет его и в Москве.
И хотя в центре столицы сегодня было более или менее безлюдно, за пределами Центрального административного округа жизнь кипела как всегда. На крупных ТПУ, вокзалах и в транспорте было по-прежнему много народа, а трафик на дорогах если и снизился, то не принципиально. С утра на вьезде в город стояли все те же пробки, а в них «желающие понеработать» в Москве.
Только в электричках и в метро, по оценкам очевидцев, стало немного свободнее. Это значит, что в вагоне можно было найти места, чтобы сесть.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», к шести часам вечера пробки достигли шести баллов.
Время от времени в СМИ всплывают сообщения о том, что в ходе проверок были обнаружены работающие торговые точки. Сегодня, например, рейды прошли на Новом Арбате. В результате за нарушения прикрыли салоны сотовой связи «Билайн», «Мегафон» и салон оптики «Айкрафт». Как пишет "Интерфакс", нарушителям грозит штраф 300 тысяч рублей. Если будет установлено, что из-за их работы был причинен вред здоровью людей, предпринимателей могут оштрафовать на 1 млн рублей или приостановить работу торговых точек на срок до 90 суток.
В общем и целом, соцсети довольно вяло отреагировали на начало выходных.
Жители московского региона делятся фотографиями первого дня «ковикул":
Утренняя очередь на общественный транспорт в Химках. Локдаун? Нет, не слышали (фото: телеграмм-канал "Москва с огоньком")
В Москве объявили локдаун, а на рынке "Южные ворота" жизнь кипит (фото: телеграмм-канал "Москва с огоньком")
Дворец Молодежи на Фрунзенской, где Мак теперь только на вынос (фото: телеграмм-канал "Москва с огоньком")
В фудкортах сидеть запретили, и теперь все сидят перед ТЦ на лавочках (видео: телеграмм-канал "Москва с огоньком").
Напомним, в Москве согласно указу мэра, в качестве мер борьбы с коронавирусной инфекцией с 28 октября по 7 ноября 2021 года должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением немногих компаний, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры.
Источник:
- Новые ограничения из-за COVID-19: реакция социальных сетей
- "Зачем отменили?! Вирус неожиданно пропал?": реакция москвичей на отмену режима самоизоляции
- "Шо, опять?!": реакция соцсетей на новые ковидные нерабочие дни в России
- В связи с ростом заболевших коронавирусом в Москве введут ряд ограничений
- Локдаун по-русски: неоднозначная реакция соцсетей на введение нерабочих дней
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работать не можно?
народу в метро сегодня не протолкнуться
Кем она должна быть приостановлена? У него что есть такие полномочия? Как сказал Давид Гоцман - Кто дал тебе таких прав?!!" И за что она должна быть приостановлена? Почему КБ и Алкомаркету раборать можно?!!