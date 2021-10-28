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С наступившими нас! Москва встретила карантинные каникулы пробками на дорогах

С наступившими нас! Москва встретила карантинные каникулы пробками на дорогах (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 20:49
Сообщество : Пандемия
Метки: Москва   карантин   ковид19   ограничения   пандемия   проверки   
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С 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочие дни. Подмосковье присоединилось к столице. Власти надеются, что эта мера снизит скорость распространения коронавирусной инфекции.

В Москве начался период «ковикул». Закрыты кинотеатры, торговые центры, салоны красоты, парикмахерские, ателье, автосервисы. Рестораны и кафе работают только на вынос, на каникулы ушли вузы, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Очно в 25 центрах «Мои документы» только разводят и регистрируют смерти.

В Подмосковье ситуация практически такая же.

«Комендантского часа в Подмосковье не будет. По крайней мере пока», - заявил сегодня в эфире канала «360» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Не будет его и в Москве.

И хотя в центре столицы сегодня было более или менее безлюдно, за пределами Центрального административного округа жизнь кипела как всегда. На крупных ТПУ, вокзалах и в транспорте было по-прежнему много народа, а трафик на дорогах если и снизился, то не принципиально. С утра на вьезде в город стояли все те же пробки, а в них «желающие понеработать» в Москве.


Только в электричках и в метро, по оценкам очевидцев, стало немного свободнее. Это значит, что в вагоне можно было найти места, чтобы сесть.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», к шести часам вечера пробки достигли шести баллов.

Время от времени в СМИ всплывают сообщения о том, что в ходе проверок были обнаружены работающие торговые точки. Сегодня, например, рейды прошли на Новом Арбате. В результате за нарушения прикрыли салоны сотовой связи «Билайн», «Мегафон» и салон оптики «Айкрафт». Как пишет "Интерфакс", нарушителям грозит штраф 300 тысяч рублей. Если будет установлено, что из-за их работы был причинен вред здоровью людей, предпринимателей могут оштрафовать на 1 млн рублей или приостановить работу торговых точек на срок до 90 суток.


В общем и целом, соцсети довольно вяло отреагировали на начало выходных.

Жители московского региона делятся фотографиями первого дня «ковикул":


Утренняя очередь на общественный транспорт в Химках. Локдаун? Нет, не слышали (фото: телеграмм-канал "Москва с огоньком")


В Москве объявили локдаун, а на рынке "Южные ворота" жизнь кипит (фото: телеграмм-канал "Москва с огоньком")

Дворец Молодежи на Фрунзенской, где Мак теперь только на вынос (фото: телеграмм-канал "Москва с огоньком")


В фудкортах сидеть запретили, и теперь все сидят перед ТЦ на лавочках (видео: телеграмм-канал "Москва с огоньком").

Напомним, в Москве согласно указу мэра, в качестве мер борьбы с коронавирусной инфекцией с 28 октября по 7 ноября 2021 года должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением немногих компаний, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры.


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Метки: Москва   карантин   ковид19   ограничения   пандемия   проверки   
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33k
Опаньки Час назад
заграницу можно

работать не можно?

народу в метро сегодня не протолкнуться
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17k
Vital Idol Полминуты назад
пора проводить андроповские рейды...
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5k
Ya Полчаса назад
Зря для говна сделали оплачиваемые каникулы-нужно сделать обязательную работу в две смены и без оплаты, кто не выйдет уволить нахер, иначе вирус не остановить. А ведь это гуляющее дерьмо еще и недовольно решением властей, продолжают скулить.
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−43
Денис Полуничев 40 минут назад
"должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций"
Кем она должна быть приостановлена? У него что есть такие полномочия? Как сказал Давид Гоцман - Кто дал тебе таких прав?!!" И за что она должна быть приостановлена? Почему КБ и Алкомаркету раборать можно?!!
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3k
Ivan 45 минут назад
Отстоял свое по пробкам: Красное и белое работают, автомойки работают, автосервисы и шиномонтажи работают, жизнь кипит. Очень рад, что граждане уже научились самоорганизовываться и класть на власти! Когда хочется жрать-всякие оленеводы идут в жопу! А эти пусть в бумагах хоть закопаются, народ на всех этих козлов положил!
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326
Mr White Man 48 минут назад
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13k
Генка 53 минуты назад
Интересно, в аэропортах ажиотаж наблюдается? Народна каникулы в отпуст едет?
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701
zenon Час назад
Москва опять под ударом нацистских орд. Военное положение в Москве. Со дня на день ожидается, что союзники нацистов из Марса начнут бомбить и сбрасывать электронных солдат на улицы столицы. Наше дело правое, народ покидает осаждённый город. Марс атакует, немцы танцуют яблочко.
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843
Hard.NET Час назад
А владельцам "приостановленных" организаций - кушать потом что? Зарплату платить чем? Как-то государство не особо озаботилось этим вопросом....
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