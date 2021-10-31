Ондатра: Американский грызун за 100 лет захватил всю Евразию. Какие козыри он использует?

— А кто это у нас такой борзый берег разрыл и хаток понастроил? Разрешение на строительство есть?
— Не буди во мне зверя, лопатохвостый!
— Я не боюсь хомячков!
— А стоило бы!
Если бы животные могли разговаривать, то диалог между бобром и понаехавшей из Нового Света ондатрой выглядел бы примерно так.
В начале 20 столетия европейские джентльмены решили притащить североамериканскую животину в Старый Свет. Они знали, что ондатра — это не только полтора кило наглости и диетического мяса, но и ценный мех. Последнее и стало причиной вынужденной эмиграции, двуногим лысым обезьянам понадобились модные шубы. Вот только мода на натуральные меха ушла, а ондатры остались.
И века не прошло, как запах бобровой струи оказался перебит стойкой вонью отметок мускусной крысы. С животиной хорошо знакомы и жители Испании, и обитатели Дальнего Востока. Бобр хоть и не жалуется на численность, но до нежданного соседа ему далеко. Как такой фокус провернул зверёк, живущий всего 3 года?
У ондатры, самого большого хомяка на планете, под водонепроницаемой шёрсткой спрятаны сразу 2 козыря. Первый из них — специфические жилищные предпочтения. Грызуны селятся рядом с незамерзающими мелководными водоемами, особенно сильно они любят реки и каналы, исконные владения бобров. В большинстве случаев животные строят подземные убежища. Вход в нору, место отдыха и безопасного взросления скрыт под водой. Сразу за ним находится система из подводных тоннелей и воздушных камер, она может растягиваться на десяток метров.
Когда рельеф не позволяет сделать надёжное убежище, животины строят хатки. Эти хибары сильно проигрывают основательным зданиям бобров. По сути, это просто хорошенько обмазанный грязью шар из стеблей водных растений. Но и в таком строении температура зимой не опускается ниже 0°.
Иноземные захватчики не испытывают никаких проблем с жилищным вопросом, поэтому позволяют себе плодиться с невероятной скоростью. За год, в зависимости от региона проживания, мама-ондатра выпускает в этот мир от двух до пяти партий детенышей, по 8-10 штук в каждой. Растут детки как на дрожжах: спустя 10 дней после рождения умеют плавать, а на растительную пищу переходят в возрасте 3 недель. Всё это время ответственные папы остаются рядом: пока у малышей не прорежутся зубки, питание кормящей матери лежит на сильном поле. С родительской квартиры молодежь скопом съедет по весне и отправится на поиски своих жилищ и вторых половинок.
С такой стратегией выживания не совсем понятно, почему они ещё не монополизировали все водоёмы Евразии. Ответ прост: у ондатр отвратительный характер. Они ненавидят чужаков, и не против перекусить собственными детками в голодный год. Так что до весеннего выпуска, о котором говорилось ранее, могут дожить не все. К тому же, раз в 6-10 лет происходит плановый падеж популяции. Как это работает, ученые еще разобрались, поэтому принимают как данность.
Достаётся животине и от хищников. Охотятся за зверюгой все кому не лень — и пернатые, и хвостатые, и водные хищники. Особенно сильно захватчицу полюбили норки, быстрые и юркие хищники легко проникают в подводные жилища и гонятся за хомячками на суше. Вносят свою лепту и люди, пусть она и не очень велика, ведь их шерсть не пользуется спросом.
Чему учит нас эта история? Вонючий американский хомяк — натуральный гопник среди грызунов: наглый и агрессивный. Так что если вдруг увидите где, обойдите по большому радиусу. Вам же не нужна драка с потенциальным разносчиком паратифа и прочих инфекций?
Источник:
- Лопастехвостый геккон: весь в морщинах и складках
- Как живут гориллы: 10 интересных повадок и привычек из жизни самых крупных обезьян
- 14 известных пород собак, которые оказались очень древними
- Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе
- 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира
Понравилось29
даже шубы с них шили в Казахстане как минимум.
ловить их совсем легко зимой. польду на озере подходят к домику(их видно)
разгребают крышу, ставят капкан без ничего, через пару часов собирают.
через неделю можно снова туда же ставить.
Что, бл"дь, не так с пиар-отделом у крыс?)))