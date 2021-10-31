Ондатра: Американский грызун за 100 лет захватил всю Евразию. Какие козыри он использует?

— А кто это у нас такой борзый берег разрыл и хаток понастроил? Разрешение на строительство есть?

— Не буди во мне зверя, лопатохвостый!

— Я не боюсь хомячков!

— А стоило бы!

Если бы животные могли разговаривать, то диалог между бобром и понаехавшей из Нового Света ондатрой выглядел бы примерно так.