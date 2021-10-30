Известные актрисы и фотомодели былых времён

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Интересные фотографии с красивыми женщинами.
1.
Мэрилин Монро
Актриса, певица, фотомодель, родилась 1 июня 1926 г в Лос-Анджелесе (США).
Не знаю, существуют ли люди,кто не знает эту девушку. Снялась актриса в 20-ти кинокартинах, даже получила премию "Золотой Глобус"!
Примерные параметры Актрисы:
Рост 166 см
Вес 60 кг
Параметры фигуры 91-61-86 см
Не знаю, существуют ли люди,кто не знает эту девушку. Снялась актриса в 20-ти кинокартинах, даже получила премию "Золотой Глобус"!
Примерные параметры Актрисы:
Рост 166 см
Вес 60 кг
Параметры фигуры 91-61-86 см
4.
Линда Картер
Актриса и певица, родилась 24 июля 1951 в Аризоне(США).
Она даже представляла свою страну на конкурсе "Мисс Мира" в 1972 году.
Эти фотографии взяты с фрагментов сериала "Чудо-Женщина". Именно по этой роли она стала больше известна. Кстати, в её возрасте она имеет такие параметры:
Рост 173 см
Вес 61 кг
Параметры фигуры 94-58-94 см
Она даже представляла свою страну на конкурсе "Мисс Мира" в 1972 году.
Эти фотографии взяты с фрагментов сериала "Чудо-Женщина". Именно по этой роли она стала больше известна. Кстати, в её возрасте она имеет такие параметры:
Рост 173 см
Вес 61 кг
Параметры фигуры 94-58-94 см
7.
Элизабет Тейлор
Актриса, родилась 27 февраля 1932 г в Лондоне(Великобритания).
Два раза награждена номинацией "Лучшая американская актриса". Всю жизнь актриса была во внимании мужском ,да и СМИ. Самый популярный фильм с её участием "Место под солнцем".
Параметры фигуры примерные:
Рост 163 см
Вес 57 кг
Параметры фигуры 91-53-91 см
Два раза награждена номинацией "Лучшая американская актриса". Всю жизнь актриса была во внимании мужском ,да и СМИ. Самый популярный фильм с её участием "Место под солнцем".
Параметры фигуры примерные:
Рост 163 см
Вес 57 кг
Параметры фигуры 91-53-91 см
10.
Софи Лорен
Актриса и певица, родилась 20 сентября 1934 г. в Риме(Италия). Женщина долгожитель,ей уже 87 лет, но до сих пор выглядит шикарно! Софи 5 раз была награждена(не считая номинаций) премией "Золотой Глобус". Также Лаурет награды "Оскар". В общем,прекрасная женщина, её взгляд,фигура,шикарная!
Параметры фигуры:
Рост 175 см
Вес 59 кг
Параметры фигуры 97-61-97 см
Параметры фигуры:
Рост 175 см
Вес 59 кг
Параметры фигуры 97-61-97 см
13.
Анита Экберг
Фотомодель,актриса,родилась 2 августа 1935 г в Мальмё(Швеция). Первую роль получила в фильме "Эбботт и Костелло отправляются на Марс",последняя была снята в 1987 году,фильм назывался "Интервью". Анита также была удостоена премией "Золотой Глобус".
Параметры актрисы:
Рост 170 см
Вес 59 кг
Параметры фигуры 102-56-91 см
Параметры актрисы:
Рост 170 см
Вес 59 кг
Параметры фигуры 102-56-91 см
16.
Бетти Бросмер
Бодибилдерша и модель, родилась 2 августа 1935 году в Калифорнии (США). Увлечение в спорте у Бетти ещё с детства, уже тогда она начала посвящать своё время на это увлечение. Бетти часто фотографировали для различных журналов , книг, её лицо также украшало многие спортзалы . В общем, прекрасная женщина с большой волей духа!
Параметры спортсменки:
Рост 165 см
Вес 48 кг
Параметры фигуры 96-45-91 см
Параметры спортсменки:
Рост 165 см
Вес 48 кг
Параметры фигуры 96-45-91 см
19.
Урсула Андресс
Актриса, родилась 19 марта 1936 г в Остермундигене (Швейцария). Интересный факт, являлась девушкой Бонда. Удостоена была наградой "Золотой Глобус".
Первая роль её была в фильме "Американец в Риме". Последняя роль была в 2015 году в "Бельмондо глазами Бельмондо",где Урсула сыграла роль себя. Удивительная женщина,которая столько лет была в кино!
Параметры Урсулы:
Рост 165 см
Вес 57 кг
Параметры фигуры 97-64-91 см
Первая роль её была в фильме "Американец в Риме". Последняя роль была в 2015 году в "Бельмондо глазами Бельмондо",где Урсула сыграла роль себя. Удивительная женщина,которая столько лет была в кино!
Параметры Урсулы:
Рост 165 см
Вес 57 кг
Параметры фигуры 97-64-91 см
22.
Джейн Мэнсфилд
Актриса,модель, родилась 19 апреля 1933 году в Пенсильвании (США).
Многие её сравнивают с Мэрилин Монро,а кто-то ставит их на 1 ряд.
Девушки и вправду чем-то похожи,да и обе очень чертовски красивы с шикарной фигурой! Последняя её роль была в 1967 году, в фильме "Руководство для женатого мужчины". Джейн также удостоена наградой "Золотой Глобус".
Параметры актрисы:
Рост 165 см
Вес 58 кг
Параметры фигуры 102-53-91 см
Многие её сравнивают с Мэрилин Монро,а кто-то ставит их на 1 ряд.
Девушки и вправду чем-то похожи,да и обе очень чертовски красивы с шикарной фигурой! Последняя её роль была в 1967 году, в фильме "Руководство для женатого мужчины". Джейн также удостоена наградой "Золотой Глобус".
Параметры актрисы:
Рост 165 см
Вес 58 кг
Параметры фигуры 102-53-91 см
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Метки: актрисы интересно фотографии
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