Актеры с успешной карьерой в детстве и во взрослом возрасте

Не всем актёрам, которые стали известны в раннем возрасте, удаётся «отстоять» свою карьеру в кино, перестав быть милыми малышами. Помехой могут стать и звёздная болезнь, и ранняя усталость от съёмок, и отсутствие таланта, которое может проявиться с возрастом.

Но речь здесь точно не идёт о тех, кто попал в список актёров и актрис, которые сначала прославились детьми, а потом и как взрослые исполнители. Мы совместили кадры из их ранних работ с самыми известными или самыми последними проектами, в которых они участвовали уже как заматеревшие актёры.

Фредди Хаймор (29 лет)