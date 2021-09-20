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Актеры с успешной карьерой в детстве и во взрослом возрасте

Актеры с успешной карьерой в детстве и во взрослом возрасте (26 фото)

Автор:
20 сентября 2021 08:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   знаменитости   интересно   кино   люди   тогда и сейчас   
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Подборка детей-актеров, которые смогли построить успешную карьеру и во взрослом возрасте. Не нашли любимого актера? Добавляйте его в комментарии.

Не всем актёрам, которые стали известны в раннем возрасте, удаётся «отстоять» свою карьеру в кино, перестав быть милыми малышами. Помехой могут стать и звёздная болезнь, и ранняя усталость от съёмок, и отсутствие таланта, которое может проявиться с возрастом.

Но речь здесь точно не идёт о тех, кто попал в список актёров и актрис, которые сначала прославились детьми, а потом и как взрослые исполнители. Мы совместили кадры из их ранних работ с самыми известными или самыми последними проектами, в которых они участвовали уже как заматеревшие актёры.

Фредди Хаймор (29 лет)

×

Чарли и шоколадная фабрик» (2005) / Хороший доктор (2017-…).

Николас Холт (31 год)

Мой мальчик (2002) / Безумный Макс: Дорога ярости (2015).

Дэниэл Рэдклифф (32 года)

Гарри Поттер и философский камень (2001) / Побег из Претории (2020).

Дакота Фэннинг (27 лет)

Война миров (2005) / Пожалуйста, приготовьтесь (2017).

Эль Фэннинг (23 года)

Фиби в Стране чудес (2009) / сериал Великая (2020-…).

Кристина Риччи (41 год)

Семейка Аддамс (1991) / сериал З: Начало всего (2015-2017).

Кирстен Данст (39 лет)

Джуманджи (1995) / Роковое искушение (2017).

Курт Рассел (70 лет)

Актёр в фильмах «Это случилось на Всемирной выставке» (1963), где 10-летний Рассел появился в одной сцене с Элвисом Пресли, и «Однажды в… Голливуде» (2019).

Дрю Берримор (46 лет)

Инопланетянин (1982) / сериал «Диета из Санта-Клариты» (2017-2019).

Владислав Галкин (1971-2010)

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна (1981) / мини-сериал «Мастер и Маргарита» (2005).

Элизабет Тейлор (1932-2011)

Джейн Эйр (1943) / Клеопатра (1963).

Риз Уизерспун (45 лет)

Человек на Луне» (1991) / сериале «Утреннее шоу (2019-…).

Элайджа Вуд (40 лет)

Добрый сынок» (1993) / «Охотник за разумом. Схватка (2021).

Джуди Гарленд (1922-1969)

Волшебник страны Оз (1939) / Нюрнбергский процесс (1961).



Леон (1994) / Голос люкс (2018).


Кристиан Бэйл (47 лет)


Империя солнца (1987) / Ford против Ferrari (2019).

Таксист (1976) / Мавританец (2021).

Обыкновенное волшебство (1993) / Главный герой (2021).

500 дней лета (2009) / Том и Джерри (2021).

Гарри Поттер и философский камень (2001) / Маленькие женщины (2019).

Реальная любовь (2003) / Сериал Ход королевы (2020).


Исследователи (1985) / Тесла (2020).

Норт (1994) / Кролик Джоджо (2019).

Городские пижоны (1991) / Человек-паук: Вдали от дома (2019).

Леонардо Ди Каприо (46 лет)

Зубастики 3 (1991) / Однажды в Голливуде (2019).

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Метки: актеры   актрисы   знаменитости   интересно   кино   люди   тогда и сейчас   
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15k
Теуш Алексей Полчаса назад
Узнаете?
Алеша Птицин вырабатывает характер.
Иван Васильевич...
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233k
Rusbond 13 минут назад
У ДиКаприо фильм 91 года, просто эпизод, а полнометражный фильм, с главной ролью, был уже в 93 году, фильм назывался "жизнь этого парня" уже тогда Лео показал себя, как отличный актёр. Кто не видел, рекомендую.
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3k
Артур Гевондян 23 минуты назад
Всеволод Ларионов, Дмитрий Марьянов, Роман Мадянов, Да все из Ералаша.
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383
konstantinkaz2016 24 минуты назад
Скарлетт Йоханссон прелесть
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502
Дедуля 47 минут назад
Где Елена Проклова?
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8
Шурман 52 минуты назад
Из всех только 2их нормально помню , особенно этого Райан Рейнольдс в фильме король вечеринок , прикольная комедия .
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