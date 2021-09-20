Актеры с успешной карьерой в детстве и во взрослом возрасте

Не всем актёрам, которые стали известны в раннем возрасте, удаётся «отстоять» свою карьеру в кино, перестав быть милыми малышами. Помехой могут стать и звёздная болезнь, и ранняя усталость от съёмок, и отсутствие таланта, которое может проявиться с возрастом.
Но речь здесь точно не идёт о тех, кто попал в список актёров и актрис, которые сначала прославились детьми, а потом и как взрослые исполнители. Мы совместили кадры из их ранних работ с самыми известными или самыми последними проектами, в которых они участвовали уже как заматеревшие актёры.
Фредди Хаймор (29 лет)
Чарли и шоколадная фабрик» (2005) / Хороший доктор (2017-…).
Николас Холт (31 год)
Мой мальчик (2002) / Безумный Макс: Дорога ярости (2015).
Дэниэл Рэдклифф (32 года)
Гарри Поттер и философский камень (2001) / Побег из Претории (2020).
Дакота Фэннинг (27 лет)
Война миров (2005) / Пожалуйста, приготовьтесь (2017).
Эль Фэннинг (23 года)
Фиби в Стране чудес (2009) / сериал Великая (2020-…).
Кристина Риччи (41 год)
Семейка Аддамс (1991) / сериал З: Начало всего (2015-2017).
Кирстен Данст (39 лет)
Джуманджи (1995) / Роковое искушение (2017).
Курт Рассел (70 лет)
Актёр в фильмах «Это случилось на Всемирной выставке» (1963), где 10-летний Рассел появился в одной сцене с Элвисом Пресли, и «Однажды в… Голливуде» (2019).
Дрю Берримор (46 лет)
Инопланетянин (1982) / сериал «Диета из Санта-Клариты» (2017-2019).
Владислав Галкин (1971-2010)
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна (1981) / мини-сериал «Мастер и Маргарита» (2005).
Элизабет Тейлор (1932-2011)
Джейн Эйр (1943) / Клеопатра (1963).
Риз Уизерспун (45 лет)
Человек на Луне» (1991) / сериале «Утреннее шоу (2019-…).
Элайджа Вуд (40 лет)
Добрый сынок» (1993) / «Охотник за разумом. Схватка (2021).
Джуди Гарленд (1922-1969)
Волшебник страны Оз (1939) / Нюрнбергский процесс (1961).
Леон (1994) / Голос люкс (2018).
Кристиан Бэйл (47 лет)
Империя солнца (1987) / Ford против Ferrari (2019).
Таксист (1976) / Мавританец (2021).
Обыкновенное волшебство (1993) / Главный герой (2021).
500 дней лета (2009) / Том и Джерри (2021).
Гарри Поттер и философский камень (2001) / Маленькие женщины (2019).
Реальная любовь (2003) / Сериал Ход королевы (2020).
Исследователи (1985) / Тесла (2020).
Норт (1994) / Кролик Джоджо (2019).
Городские пижоны (1991) / Человек-паук: Вдали от дома (2019).
Леонардо Ди Каприо (46 лет)
Зубастики 3 (1991) / Однажды в Голливуде (2019).
Источник:
- Марина Зудина прокомментировала рассказы Елены Прокловой об ее многочисленных романах
- Известные мужчины, которые так и не женились после смерти супруги
- 18 известных киноперсонажей, которых могли сыграть другие актёры
- Что стало с актерами фильма "Завтра была война"?
- Непростой путь Энтони Хопкинса
Понравилось26
Алеша Птицин вырабатывает характер.
Иван Васильевич...