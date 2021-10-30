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Мгновенная карма в действии: омич, убегая с краденным планшетом от продавцов, попал под машину

Мгновенная карма в действии: омич, убегая с краденным планшетом от продавцов, попал под машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2021 17:38
Сообщество : Криминал
Метки: видео   кража   курьёз   неудача   омск   планшет   полиция   
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Поломанные кости и последующий срок в два-четыре года. Вот это успех!

В пятничный вечер в одном из магазинов сети DNS нетрезвый житель Омска решил обзавестись новеньким планшетом. Выбрав подходящий вариант за 30 тысяч рублей, мужчина нагло взял его с витрины и покинул помещение. Вслед за 25-летним воришкой тут же устремились два продавца-консультанта.


Вряд ли неловкие сотрудники магазина, один из которых упал на ровном месте, смогли бы скрутить грабителя, но к их счастью, в обреченную на провал погоню вмешался случай.


Грабитель, петляя между автомобилями на проезжей части, не заметил приближающийся «Фольксваген Поло» и был эффектно сбит.

Сейчас горе-грабитель находится в больнице и его навещают заботливые полицейские. На 25-летнего мужчину уже завели уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК ("Грабёж"). После больничной койки его ожидает скамья подсудимых. Что касается планшета, то он уже в магазине - не бит и не крашен.

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Метки: видео   кража   курьёз   неудача   омск   планшет   полиция   
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8k
Перст Указующий 58 минут назад
продавцов уже задержали при попытке непредумышленного убийства?
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5k
Борис Карабанов 14 минут назад
Не думаю, что планшет уже в магазине. Вещдок до конца следствия будет храниться не в магазине.
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2k
Чучело Мяучело Полчаса назад
Так то нехило чувак кувыркнулся. Был бы трезвый - точно бы прибрался.
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33k
Опаньки 36 минут назад
Надеюсь, планшет не пострадал
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962
Сергей Ковалев 43 минуты назад
Напомнил один случай. Приехал чукча в Москву, останавливает такси, садится и едет, вдруг на дорогу выбегает бабка. Водитель поворачивает резко вправо, та тоже вправо, он влево, та тоже влево в общем вертел, вертел и объехал бабку, смотрит в зеркало, а бабка лежит на дороге, тут к нему чукча поворачивается и говорит: "Однако плохой из тебя охотник, если-бы чукча дверь не открыл ушел бы зверь"
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166
Киса Кацман Сергей Ковалев Полчаса назад
Анекдот для дебилов
К тому же, не к месту ...
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13k
* 49 минут назад
Хоть на олимпиаду посылай! Какое сальто! Загляденье.
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15k
homerchik 55 минут назад
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