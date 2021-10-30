Мгновенная карма в действии: омич, убегая с краденным планшетом от продавцов, попал под машину

Поломанные кости и последующий срок в два-четыре года. Вот это успех!
В пятничный вечер в одном из магазинов сети DNS нетрезвый житель Омска решил обзавестись новеньким планшетом. Выбрав подходящий вариант за 30 тысяч рублей, мужчина нагло взял его с витрины и покинул помещение. Вслед за 25-летним воришкой тут же устремились два продавца-консультанта.
Вряд ли неловкие сотрудники магазина, один из которых упал на ровном месте, смогли бы скрутить грабителя, но к их счастью, в обреченную на провал погоню вмешался случай.
Грабитель, петляя между автомобилями на проезжей части, не заметил приближающийся «Фольксваген Поло» и был эффектно сбит.
Мужчина подлетел вверх, сделал сальто и убегать ему уже не захотелось
Источник:
Сейчас горе-грабитель находится в больнице и его навещают заботливые полицейские. На 25-летнего мужчину уже завели уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК ("Грабёж"). После больничной койки его ожидает скамья подсудимых. Что касается планшета, то он уже в магазине - не бит и не крашен.
Источник:
- Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин
- Под Харьковом голый наркоман навалял полицейскому и предложил "обнимашки"
- В Новосибирске "тевтонец" занимается кражей лампочек в подъезде
- В стиле "Форсажа": иркутская семья обворовывала фуры на скорости 80 км/час
- Полицейские в Подольске "оседлали" отбойник и стали предметом насмешек автолюбителей
Понравилось55
К тому же, не к месту ...