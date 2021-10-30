Мгновенная карма в действии: омич, убегая с краденным планшетом от продавцов, попал под машину

В пятничный вечер в одном из магазинов сети DNS нетрезвый житель Омска решил обзавестись новеньким планшетом. Выбрав подходящий вариант за 30 тысяч рублей, мужчина нагло взял его с витрины и покинул помещение. Вслед за 25-летним воришкой тут же устремились два продавца-консультанта.

Вряд ли неловкие сотрудники магазина, один из которых упал на ровном месте, смогли бы скрутить грабителя, но к их счастью, в обреченную на провал погоню вмешался случай.

Грабитель, петляя между автомобилями на проезжей части, не заметил приближающийся «Фольксваген Поло» и был эффектно сбит.