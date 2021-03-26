В Новосибирске "тевтонец" занимается кражей лампочек в подъезде

В одном из подъездов в Новосибирске произошла череда курьезных похищений лампочек. Мужчина, чтобы скрыть лицо от камеры, проявил смекалочку и соорудил из пластикового ведра "рыцарский шлем" с прорезью для глаз. Но это не особенно ему помогло...





Потому что первая вылазка проходила с открытым забралом - в неосвещенном подъезде. Похититель не подозревал, что установленная в подъезде камера способна вести ночную съемку. И вот, уже 13 марта на записи засветился чудак из-за своей шапочки с помпоном, напоминающий Балбеса из знаменитых комедий Гайдая. А 25 марта, когда сотрудники ЖКХ установили новую лампочку, и свет на этот раз горел, мастер перевоплощений решил попробовать себя в более мрачном амплуа - в роли "тевтонца" - так его окрестили пользователи Сети.