FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4226 постов • 739 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Новосибирске "тевтонец" занимается кражей лампочек в подъезде

В Новосибирске "тевтонец" занимается кражей лампочек в подъезде (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 15:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   ведро   видео   кража   курьез   лампочки   рыцарь   шлем   
1285
4
1

Но рыцарь без страха и упрека с ведром на голове все же засветился. И забрало не спасло!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Новосибирск   ведро   видео   кража   курьез   лампочки   рыцарь   шлем   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Aqueronte 2 часа назад
Раньше Обама в подъездах ссал, теперь Байден лампочки тырит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Danil Sochin 2 минуты назад
В нашем подъезде тоже тырят лампочки... Жаль , видеокамер нету... Хотел бы я этих гнид увидать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
twincam 4 минуты назад
ему срочно нужно это::::

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
vtoroyshans 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа 19 минут назад
П"здец вы дремучие. Здесь всё верно. Рыцарь-крестоносец пошел в поход за свЕтыней. Что не так-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Предмет ненависти Полчаса назад
на фото справа тамплиер.
у тевтонцев чёрный крест.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа Предмет ненависти 22 минуты назад
Надо подъезду скинуться и ассассина нанять тогда.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Viktor Полчаса назад
Я думал, что лампочки уже не воруют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu Полчаса назад
Его даже наказывать не надо, его Бог уже наказал, лишив разума. Надо просто распечатать его пыжущуюся морду и развесить в ореоле его обитания, начиная с его лестничной клетки и до рабочего места, ежели таковое имеется.. Чтобы героя в лицо знали и помнили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Toxictofa 36 минут назад
"рыцарь Ланцелох"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Димыч 48 минут назад
Опера знакомые выезжали на вызов: мужик , угрожая шампуром, пытался выпросить у продавщицы мясного отдела деньги из кассы. В брюках, пиджаке на голое тело и шлёпанцах. При задержании орал, что зарабатывает больше, чем весь РОВД. Сдали психбригаде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 53 минуты назад
Страна требует героев, а вагина рожает мyдаков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278
cana61s 54 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ваня панкин 57 минут назад
мурзилка ипанько...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов Час назад
Постанова!!! Кто не видит чудика с камерой в отражении в двери?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Rus77 Александр Иванов Час назад
Это отражение от монитора!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Михась-75 Час назад
"За честь и отвагу!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
BillyBonzz Час назад
автор на картинке сравнил его с тевтоном, но на картинке изображен тамплиер, они носили именно такие красные кресты, у тевтонов были черные кресты на белом, были еще были госпитальеры с белыми крестами на черном фоне и куча еще всяких разных орденов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
BillyBonzz Час назад
з.ы. мне кажется сравнение с госпитальером ему больше подходит))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Йожык Час назад
А ведро он тоже украл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Йожык 58 минут назад
ещё и дыркой испортил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Rus77 Час назад
Его бы ловкость да на пользу пустить... А вам слабо балансировать на периллах, одновременно головой удерживать ведро в нужном положение?))
P.S. Он в конце чуть на звонок не нажал +10 к удаче))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−22
macCandy Час назад
так вот, как выглядит рывок/прорыв
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
umorist Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Утопить его в проруби, пока лёд не сошёл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Иван Taras Kozalupko 51 минуту назад
а шо, обязательно в проруби, просто в канаве - нельзя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге "Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге Сдуло ветром: Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь на трап самолета Сдуло ветром: Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь на трап самолета Российские военные залили каток на борту Ан-124 и сыграли в хоккей во время полета Российские военные залили каток на борту Ан-124 и сыграли в хоккей во время полета Прохожие в Петербурге поколотили мигрантов, которые пытались отобрать телефон у девушки Прохожие в Петербурге поколотили мигрантов, которые пытались отобрать телефон у девушки «Всё, н***й, я увольняюсь!» вежливый мужчина с пистолетом ограбил офис микрозаймов «Всё, н***й, я увольняюсь!» вежливый мужчина с пистолетом ограбил офис микрозаймов Россиянин разбил арестованную за долги машину на глазах у инспекторов ДПС Россиянин разбил арестованную за долги машину на глазах у инспекторов ДПС
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

313137



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы
2
211
30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы
В цыганском таборе полицейские обнаружили оружие, плантацию конопли и угнанные машины
2
212
В цыганском таборе полицейские обнаружили оружие, плантацию конопли и угнанные машины
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женщина показала, как быстро развесить вещи на вешалку
0
15
Женщина показала, как быстро развесить вещи на вешалку
Как выглядит Honda Civic, простоявший в саду более 30 лет?
0
2
Как выглядит Honda Civic, простоявший в саду более 30 лет?
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересно#картинки#факты#автомобили#сша#падение#дикая природа#криминал
#фото#история#подборка#кино#дтп#авто аварии#интересное#природа#забавно#настроение
#животные#Россия#люди#приколы#автомир#аварии#милота#gif#истории#неожиданно

На что жалуетесь?

Вернуться