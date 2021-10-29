Потрясающий "балет рук" на закрытии Паралимпийских игр в Токио

Эта хореография Ваффа напоминает некоторые из других его постановок. В частности, в его проекте "Мурмурация" просматриваются такие же движения рук, что и в этом танце. "Магия повсюду, и главное - понимать, как смотреть, ощущать и слушать в тишине. Подобно облаку птиц в небе, у каждого человека есть своя индивидуальность, но и незаменимое место в одном целом," - пишет хореограф о постановке.