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Потрясающий "балет рук" на закрытии Паралимпийских игр в Токио

Потрясающий "балет рук" на закрытии Паралимпийских игр в Токио (5 фото + 2 видео)

Автор:
29 октября 2021 20:32
Сообщество : Искусство
Метки: видео   красиво   олимпиада   параолимпийцы   танец   танцы   токио   фото   
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В рамках церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио состоялся впечатляющий хореографический номер. Французский хореограф Садек Вафф представил потрясающий "балет рук" - синхронный танец рук, в котором были задействованы 126 исполнителей в инвалидных колясках.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   красиво   олимпиада   параолимпийцы   танец   танцы   токио   фото   
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2k
Дмитр Стар 4 часа назад
напомнило сразу.

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1k
Максим Алтадуков 21 минуту назад
необычно, завораживает ...... однозначно +
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931
Ольга 3 часа назад
Потрясающая постановка!
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41k
Прораб 3 часа назад
Гомосятиной попахивает...
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mercure

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