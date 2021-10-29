Потрясающий "балет рук" на закрытии Паралимпийских игр в Токио

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В рамках церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио состоялся впечатляющий хореографический номер. Французский хореограф Садек Вафф представил потрясающий "балет рук" - синхронный танец рук, в котором были задействованы 126 исполнителей в инвалидных колясках.
Французский хореограф Садек Вафф представил потрясающий "ручной балет" в рамках церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио. Представление началось с появления Оксандре Пеку - 12-летнего мальчика, который стал первым человеком во Франции, получившим бионическую руку, напечатанную на 3D-принтере. Музыку для танца написал Woodkid и исполнил Национальный оркестр Франции.
Затем хореограф исполнил танец рук с 126 исполнителями в инвалидных колясках, среди которых были и любители, и профессионалы. Танец получился идеально синхронным и продуманным до мелочей. В конце исполнители руками показали цифры “2024” - в качестве символа предстоящих Паралимпийских игр во Франции.
Эта хореография Ваффа напоминает некоторые из других его постановок. В частности, в его проекте "Мурмурация" просматриваются такие же движения рук, что и в этом танце. "Магия повсюду, и главное - понимать, как смотреть, ощущать и слушать в тишине. Подобно облаку птиц в небе, у каждого человека есть своя индивидуальность, но и незаменимое место в одном целом," - пишет хореограф о постановке.
"Балет рук" на церемонии закрытия Паралимпийских игр
Еще одна постановка хореографа - под названием "Мурмурация"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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