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Московская охотница опубликовала видео убийства козерога и попала под проверку СК

Московская охотница опубликовала видео убийства козерога и попала под проверку СК (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 12:02
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: алтай   блогерша   видео   горный козел   охота   
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Все началось с негативных комментариев подписчиков блогерши. Их было настолько много, что на эту историю обратил внимание сам губернатор Республики Алтай.

Охотница и блогер Татьяна Баулина в воскресенье похвасталась в своем Instagram убийством козерога ради трофея в виде рогов, и тут же вызвала волну ненависти подписчиков, недовольство главы Республики Алтай Олега Хорохордина и попала под проверку полиции и Следственного комитета.


«Мы подошли на 230 метров, 30 градусов вверх — дистанция, о которой я даже не мечтала. Мистический первый промах, не менее мистический, чем наша удача. От неожиданности — сумбур, суматоха, адреналин, звон в ушах, крики проводников: „Стреляй, та же дистанция“, перезарядка, растерянность, второй выстрел, шлепок. Козероги убегают, проводник с громким матом непонимания идет вверх. Не могу поверить. Сидя в недоумении на склоне, пересматриваю видеозапись выстрелов, вижу попадание по месту и одновременно сверху слышу: „Лежит!“» - написала Баулина в подписи к снимкам с охоты на группу "трофейных самцов".

Из-за десятков гневных комментариев под постом женщины на публикацию обратили внимание сначала полицейские, а затем и Хорохордин. Губернатора заинтересовал не только «моральный аспект» публикаций снимков с убитыми животными, «которых многие жители республики считают священными», но и законность охоты.


«Мы знаем, что квоты на добычу козерога действительно выдаются, при этом с 2014 года число этих квот сократилось более чем в 2,5 раза. Даже если все это законно, и лицензии действительно есть, зачем публиковать такие вызывающие фото и видео стрельбы в социальных сетях?», - заявил губернатор.

К слову, согласно квоте Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Республики Алтай с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года в регионе разрешается добыть всего 133 особи сибирского горного козла. И скорее всего, у Баулиной лицензия была, но теперь ей в любой случае придется объясняться со Следственным комитетом.

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Метки: алтай   блогерша   видео   горный козел   охота   
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576
Mazter Полчаса назад
Не пойму я никогда этого удовльствия - с оптикой, в комфортной спецодежде, наверное натвсяких баги и прочее.

Если бы просто с ружъем, два дня бродить по лесам, жить в палатке и тут наконец-то добыча. Ну так я еще хоть как то могу понять, а на видео обычное живодерство.
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9k
Чёрный Вдовец 2 минуты назад
Если была лицензия, то всё законно. Моральный аспект охоты на беззащитных животных это уже другой разговор
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14k
Роберт Шекли 2 минуты назад
Продавать квоты на отстрел животных, чтобы потом их же содержать - это все равно что сдавать детей в "аренду" взрослым дядям, чтобы было на что кормить остальных в приюте
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13k
Кархародон 8 минут назад
Если она заплатила за лицензию, заплатила проводникам и прочим посредникам - что не так? Те же местные охотхозяйства подкармливают этих животных не только из бюджетных денег, а в первую очередь - за деньги этих же охотников. Звери есть там, где есть грамотно организованная охота. И именно так, а не наоборот. Где нет организованной охоты - нет ни подкормки, ни охраны, а есть браконьеры и неконтролируемое размножение как хищников, так и вредителей.
З.Ы. Вот выкладывать видео убийства животного - нехорошо. Тут согласен. Хотя если бы в магазинах на экранах показывали бы как убивают коров и свиней - веганов наверняка было бы больше
Так что где-то отдаёт лицемерием. Ведь животному без разницы - его вырастили на ферме и убили ради еды, или оно выросло в горах, и его убили ради трофея. Последнему даже повезло - оно жило на воле и у него был шанс спастись, в отличие от собратьев на скотобойнях.
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0
Bim-Bom81 Кархародон Минуту назад
Она же этим занимается не ради пропитан я а из удовольствия она просто маньяка.
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28k
Рекламщик 8 минут назад
Маньячка какая то
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1k
manul74 12 минут назад
Я максимум смог по крысам на свалке пострелять из пневматики с оптикой.
Даже на голубя рука не поднималась.
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9k
Клёст 12 минут назад
Давно пора трофейную (любительскую и спортивную) охоту запретить!
Пусть стреляют по мишеням.
Если уж так хочется убивать то, пусть отправляются на промысловую, научно-исследовательскую, санитарную, и на другие общеполезные виды охот.
Ну или устраиваются на скотобойню.
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4k
onebibis 15 минут назад
Нарезной болт, оптика, безопасная дистанция. Убийство беззащитного животного.
Последующее п.и.з.д.о.б.о.л.ь.с.т.в.о и бахвальство в Инстаграм.
Как назвать человека, который это всё сделал?
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7k
Дмитрий Данилов 15 минут назад
Сначала вы выдаёте квоту, а потом сами же возмущаетесь
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−22
User_1843265 18 минут назад
Убить из за рогов и бросить столько мяса Охота для пропитания а не для развлечения Зажрались !
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5k
Wacker 19 минут назад
Было бы интересно прочитать новости, о том что эту шмару охотник перепутал с горный козой.
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711
Baklanavr 19 минут назад
Охоту нормально воспринимаю только когда человек вынужден так себе добывать средства на проживание. Убивать зверей ради удовольствия, а потом и хвастаться этим на фотографиях - дикость.
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4k
RRK 20 минут назад
Кстати, для мужичков, которые себя считают мужиками на охоте со стволами против безоружных зверей. В древнем Риме гладиаторы которые выставлялись против зверей леопардов, львов и.т.д были самой низшей кастой и презирались другими гладиаторами. И да, в те времена огнестрела не было....
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57k
Парагвайский шпион 22 минуты назад
Сука.
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3k
мемфрид 23 минуты назад
Зачем это делать?? Их и так почти не осталось. Экологию уничтожаем, животных убиваем. А потом создаём фонды ради спасения, чтобы бабки на халяву получать. Суки. И баба эта- сука с бооооольшой буквы
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−109
На хер ЗАПАД! 24 минуты назад
Что тут сказать...Очередная ТВАРЬ!!!
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25k
Vazari Полчаса назад
А вот другая фотография...Не возникает впечатление, что это лицо психопатки??
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13k
Паша Эмильевич Полчаса назад
Нельзя убивать ради удовольствия или красивых рогов.
Если голодный и нечего есть - убей, если это в рамках закона, лицензий и разрешений.
Но ради хайпа? Данная дамочка прекрасно понимала, какая реакция будет у людей, если она выложит это в соцсети.
Я сам рыбак и очень люблю рыбалку. Забираю только то, что моя семья может съесть за один раз. Остальное все отпускается.
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25k
Vazari Полчаса назад
Охота с такой оптикой и на такой дистанции-это самый ублюдский способ охоты.
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3k
Dmitrii Ivanov Полчаса назад
А почему бы и не опубликовать? У каждого свои увлечения и если они законны, то почему бы ими не поделиться?
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4k
Vetal Monah Полчаса назад
Я считаю,что у таких уе.нов проблемы с мозгом и их просто лечить надо.Перевести в разряд умственно лешенных и пусть на стенах туалета псих. лечебницы пишет.
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