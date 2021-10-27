Московская охотница опубликовала видео убийства козерога и попала под проверку СК

Все началось с негативных комментариев подписчиков блогерши. Их было настолько много, что на эту историю обратил внимание сам губернатор Республики Алтай.
Охотница и блогер Татьяна Баулина в воскресенье похвасталась в своем Instagram убийством козерога ради трофея в виде рогов, и тут же вызвала волну ненависти подписчиков, недовольство главы Республики Алтай Олега Хорохордина и попала под проверку полиции и Следственного комитета.
«Мы подошли на 230 метров, 30 градусов вверх — дистанция, о которой я даже не мечтала. Мистический первый промах, не менее мистический, чем наша удача. От неожиданности — сумбур, суматоха, адреналин, звон в ушах, крики проводников: „Стреляй, та же дистанция“, перезарядка, растерянность, второй выстрел, шлепок. Козероги убегают, проводник с громким матом непонимания идет вверх. Не могу поверить. Сидя в недоумении на склоне, пересматриваю видеозапись выстрелов, вижу попадание по месту и одновременно сверху слышу: „Лежит!“» - написала Баулина в подписи к снимкам с охоты на группу "трофейных самцов".
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Из-за десятков гневных комментариев под постом женщины на публикацию обратили внимание сначала полицейские, а затем и Хорохордин. Губернатора заинтересовал не только «моральный аспект» публикаций снимков с убитыми животными, «которых многие жители республики считают священными», но и законность охоты.
«Мы знаем, что квоты на добычу козерога действительно выдаются, при этом с 2014 года число этих квот сократилось более чем в 2,5 раза. Даже если все это законно, и лицензии действительно есть, зачем публиковать такие вызывающие фото и видео стрельбы в социальных сетях?», - заявил губернатор.
К слову, согласно квоте Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Республики Алтай с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года в регионе разрешается добыть всего 133 особи сибирского горного козла. И скорее всего, у Баулиной лицензия была, но теперь ей в любой случае придется объясняться со Следственным комитетом.
После удачной охоты Баулина едва не расплакалась от счастья:
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Если бы просто с ружъем, два дня бродить по лесам, жить в палатке и тут наконец-то добыча. Ну так я еще хоть как то могу понять, а на видео обычное живодерство.
З.Ы. Вот выкладывать видео убийства животного - нехорошо. Тут согласен. Хотя если бы в магазинах на экранах показывали бы как убивают коров и свиней - веганов наверняка было бы больше Так что где-то отдаёт лицемерием. Ведь животному без разницы - его вырастили на ферме и убили ради еды, или оно выросло в горах, и его убили ради трофея. Последнему даже повезло - оно жило на воле и у него был шанс спастись, в отличие от собратьев на скотобойнях.
Даже на голубя рука не поднималась.
Пусть стреляют по мишеням.
Если уж так хочется убивать то, пусть отправляются на промысловую, научно-исследовательскую, санитарную, и на другие общеполезные виды охот.
Ну или устраиваются на скотобойню.
Последующее п.и.з.д.о.б.о.л.ь.с.т.в.о и бахвальство в Инстаграм.
Как назвать человека, который это всё сделал?
Если голодный и нечего есть - убей, если это в рамках закона, лицензий и разрешений.
Но ради хайпа? Данная дамочка прекрасно понимала, какая реакция будет у людей, если она выложит это в соцсети.
Я сам рыбак и очень люблю рыбалку. Забираю только то, что моя семья может съесть за один раз. Остальное все отпускается.