Московская охотница опубликовала видео убийства козерога и попала под проверку СК

Охотница и блогер Татьяна Баулина в воскресенье похвасталась в своем Instagram убийством козерога ради трофея в виде рогов, и тут же вызвала волну ненависти подписчиков, недовольство главы Республики Алтай Олега Хорохордина и попала под проверку полиции и Следственного комитета.





«Мы подошли на 230 метров, 30 градусов вверх — дистанция, о которой я даже не мечтала. Мистический первый промах, не менее мистический, чем наша удача. От неожиданности — сумбур, суматоха, адреналин, звон в ушах, крики проводников: „Стреляй, та же дистанция“, перезарядка, растерянность, второй выстрел, шлепок. Козероги убегают, проводник с громким матом непонимания идет вверх. Не могу поверить. Сидя в недоумении на склоне, пересматриваю видеозапись выстрелов, вижу попадание по месту и одновременно сверху слышу: „Лежит!“» - написала Баулина в подписи к снимкам с охоты на группу "трофейных самцов".