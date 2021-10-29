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Вы посмотрите, кто пришёл: редкий котик-манул заинтересовался фотоловушкой и попал на видео

Вы посмотрите, кто пришёл: редкий котик-манул заинтересовался фотоловушкой и попал на видео (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 15:50
Сообщество : Животные
Метки: Россия   Саяно-шушенский заповедник   видео   котик   красная книга   манул   фото   фотоловушка   
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Представитель вида исчезающих хищников был снят скрытой камерой в Саяно-Шушенском заповеднике.

По информации Telegram-канала "Readovka", на сегодня пушистых зверьков в заповеднике всего 15 особей. Котики крайне осторожны — их редко удаётся "поймать" даже на камеру, охотятся манулы ночью или ранним утром.


Мягкий и пушистый мех животных пользовался успехом у "прекрасного пола", а стало быть, обеспечил им внимание браконьеров. Сейчас манулы занесены в Красную — охота на них запрещена.

Источник:

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Метки: Россия   Саяно-шушенский заповедник   видео   котик   красная книга   манул   фото   фотоловушка   
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25k
Vazari 39 минут назад
Красавчик
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Zhora 24 минуты назад
Котэ шикарен !
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