Вы посмотрите, кто пришёл: редкий котик-манул заинтересовался фотоловушкой и попал на видео

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Представитель вида исчезающих хищников был снят скрытой камерой в Саяно-Шушенском заповеднике.
По информации Telegram-канала "Readovka", на сегодня пушистых зверьков в заповеднике всего 15 особей. Котики крайне осторожны — их редко удаётся "поймать" даже на камеру, охотятся манулы ночью или ранним утром.
Мягкий и пушистый мех животных пользовался успехом у "прекрасного пола", а стало быть, обеспечил им внимание браконьеров. Сейчас манулы занесены в Красную — охота на них запрещена.
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