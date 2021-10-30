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Ну вот и нашлось оружие Рашкина, который якобы не охотился на лося, а просто случайно нашёл его тушу (4 фото)

Автор:
30 октября 2021 12:33
Метки: карабин   оружие   рашкин   
457
4

Тут полный набор: охотничий карабин с прицелом ночного видения, разрешение на оружие и охотничий билет на имя, собственно, Рашкина. Всё это лежало неподалёку от места разделки туши животного. Судя по всему, депутат выкинул чехлы, когда осознал что дело пахнет керосином.

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Метки: карабин   оружие   рашкин   
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12k
ss Час назад
Вот смотрю я на всё это дело и... Мучает меня одна мысль. Он кому-то дорогу перешёл, на чьё-то тёплое местечко позарился или просто не поделился?...
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10k
Кыся Полчаса назад
Теперь лосю светит статья за подделку документов. Всем же понятно, что это лось подбросил.
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2k
Мефодий 38 минут назад
это что - он настолько тупой, чтобы на браконьерку взять полный комплект документов?

то есть если тебя просто егеря выцепят в заповеднике с ружом за плечами - то, типа, никаких подозрений не будет, доки на месте, какие вопросы, да?
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3k
Иван 50 минут назад
Да всяко пиндосы подкинули.
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1k
poha 57 минут назад
Он проиграл выборы, но прошёл по спискам, по спискам и обезьяна пройдёт, великий счетовод, он после проигрыша уже синий был. Есть видео. КПРФ коммерческая , а не коммунистическая и точка.
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22k
Ваня Час назад
все - полный кирдык рашкину, раскатают это дело как пить дать...
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35k
Татьяна Юсова Час назад
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2k
Frank Borman Час назад
Ну а че такого то? Коммунист Ленин с большим удовольствием шлепал зайчиков из двустволки. Коммунисты Сталин, Хрущев, Брежнев тоже охотились в свое удовольствие. А чем коммунист Рашкин хуже их?

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26k
Е-Лена Час назад
Подбросили враги!!! (с)
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