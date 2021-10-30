Ну вот и нашлось оружие Рашкина, который якобы не охотился на лося, а просто случайно нашёл его тушу

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Тут полный набор: охотничий карабин с прицелом ночного видения, разрешение на оружие и охотничий билет на имя, собственно, Рашкина. Всё это лежало неподалёку от места разделки туши животного. Судя по всему, депутат выкинул чехлы, когда осознал что дело пахнет керосином.
Авторский пост
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то есть если тебя просто егеря выцепят в заповеднике с ружом за плечами - то, типа, никаких подозрений не будет, доки на месте, какие вопросы, да?