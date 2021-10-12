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"Прощай, оружие?": Росгвардия подготовила поправки, ужесточающие условия выдачи лицензии

"Прощай, оружие?": Росгвардия подготовила поправки, ужесточающие условия выдачи лицензии (3 фото)

Автор:
12 октября 2021 09:14
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   законопроект   интересно   лицензия   оружие   поправки   
735
3
Если закон примут, стать владельцем оружия в России будет довольно сложно.
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Метки: ynews   законопроект   интересно   лицензия   оружие   поправки   
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Vargard 38 минут назад
"Таким образом, предполагается отсечь доступ к оружию членам ОПГ" - это прекрасно. Овации в студию
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 Минуту назад
За взятку можно хоть на свд лицензию получить!
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17k
babuby Минуту назад
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57k
Парагвайский шпион 3 минуты назад
Вчера в Дагестане пацан порезал одноклассника. На вопрос - "Откуда нож", последовал честный детский ответ - "Купил, потому что у ВСЕХ". Это на кармане у пацанов. А дома, что думаете стволов нет? Дагестан помнит наступление басаевских банд в конце 90-х... Что касается стрелков - есть инфо, что они все члены агрессивной турецкой исламистской организации, щедро спонсируемой англичанами. В Перми, в Казани и Керчи - точно оттуда. Поймите, в людей стрелять НЕПРОСТО. Очень непросто. А здесь молодые засранцы лупили направо- налево! ЛЕГКО. Значит тренировались. Значит не одну сотню - тысячу патронов потратили на полигоне... Вот кого надо отслеживать и мочить. А все эти меры просто усложнят покупку оружия обычным гражданам...
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5k
Bartello 10 минут назад
Членам ОПГ разрешение на оружие не дадут - смертельный удар по преступности.
Осталось водителям права перестать выдавать и так мы разом покончим с ДТП.
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6k
klop 10 минут назад
Странно почему раньше МВД не проводило проверку гражданина для получении лицензии. По остальному довольно здравые решения, но на стрельбу в школах подростками это мало повлияет.
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3k
Kozlodoev 16 минут назад
Можно сказать, что судимым сейчас дают лицуху??
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9k
insaider 23 минуты назад
Ограничить выдачу лицензий до 27 лет,кроме тех случаев где оно используется для промысла,лицам не служившим в армии! И делов! А к 30 годам у людей мозги или на место встают,или явно видны признаки проблем с психикой.
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
т.е. все это время эти бараны раздавали разрешения направо и налево, а теперь решили проверить, кому все таки выдали! Страшно жить в стране, которой управляют идиоты.
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17k
nobody® Полчаса назад
Уголовникам не дадут лицензию. Вот беда...
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3k
Виталий Касандров Полчаса назад
Давно ожидаемое всеми решение . Уже после Риглы надо было делать но оружейное лобби как могло затягивало принятие -как результат жертв расстрелов уже под сотню .
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
да и слава богу , еще ограничьте иностранный контингент и ваще норм )
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57k
pynh Полчаса назад
Просто разрешение станет еще дороже. Вот и все.
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4k
RRK 37 минут назад
Надо еще ножи и топоры запретить. А для домашнего использования, типа колбаски порезать, хлеба, все ножи приварить цепями к столбам во дворах для массового пользования. И наступить в стране тишь и благодать...)))
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