"Прощай, оружие?": Росгвардия подготовила поправки, ужесточающие условия выдачи лицензии

Так, предлагается не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдёт проверку МВД и ФСБ. Считается, что ведомство, тестируя потенциальных владельцев, сможет отсеять неблагонадежных граждан, а также тех, что сможет создать угрозу общественной безопасности или "нарушить права и свободы" других людей. В лицензии может быть отказано ранее судимым за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также совершившим умышленное преступление средней тяжести с использованием оружия. Разрешение также не получат лица с судимостью за незаконный оборот оружия и ряду других категорий граждан.