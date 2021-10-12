"Прощай, оружие?": Росгвардия подготовила поправки, ужесточающие условия выдачи лицензии

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Если закон примут, стать владельцем оружия в России будет довольно сложно.
После массовых расстрелов в учебных заведениях назрел вопрос о ужесточении мер в отношении владельцев оружия. Росгвардия предлагает ввести поправки в закон "Об оружии" - с ними можно ознакомиться на портале проектов нормативно-правовых актов.
Так, предлагается не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдёт проверку МВД и ФСБ. Считается, что ведомство, тестируя потенциальных владельцев, сможет отсеять неблагонадежных граждан, а также тех, что сможет создать угрозу общественной безопасности или "нарушить права и свободы" других людей. В лицензии может быть отказано ранее судимым за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также совершившим умышленное преступление средней тяжести с использованием оружия. Разрешение также не получат лица с судимостью за незаконный оборот оружия и ряду других категорий граждан.
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Кроме прочего, тестированию могут быть подвергнуты те, кто уже ранее получил лицензию на оружие - если результаты проверки окажутся неудовлетворительными, ведомства смогут аннулировать ранее выданные разрешения.
Таким образом, предполагается отсечь доступ к оружию членам ОПГ, потенциальным террористам и тем, кто хочет использовать его незаконно. Поясняется, что эти проверки не будут использоваться в отношении военнослужащих и госслужащих.
Таким образом, предполагается отсечь доступ к оружию членам ОПГ, потенциальным террористам и тем, кто хочет использовать его незаконно. Поясняется, что эти проверки не будут использоваться в отношении военнослужащих и госслужащих.
Реакция соцсетей
В итоге оружие будут выдавать только сотрудникам ФСБ, МВД etc.— языческий бо̵̃̀͌̐̓̋́̇̄̈̚͠м̸̩̄̏̓̆̀͂̌̃̃̇͋̏͆̈͝жок (@AndroidDegroid) October 12, 2021
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