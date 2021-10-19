Для чего было нужно оружие из хрусталя

Прямо как у Джорджа Мартина с его оружием против потусторонних сил из «драконова» (вулканического) стекла, обсидиана.

Для кинжала из испанской гробницы рядом нашлась и рукоятка, сделанная из слоновой кости и покрытая резьбой.

Что интересно, ни хрусталя похожего качества, ни янтаря в Испании не добывают, то есть в захоронении были собраны привезенные издалека предметы роскоши или культа. И это намекает на высокое положение человека, погребенного в дольмене, к тому же на останках некоторых женщин из гробницы обнаружили следы яда, будто бы их убили, чтобы похоронить вместе с господином.