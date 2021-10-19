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Для чего было нужно оружие из хрусталя

Для чего было нужно оружие из хрусталя (8 фото)

Автор:
19 октября 2021 08:33
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   оружие   оружие из хрусталя   познавательно   факты   фото   хрусталь   
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Десять лет назад на раскопках захоронения бронзового века на юге Испании было найдено впечатляющее погребение.

В большой гробнице, устроенной в дольмене, были разложены останки 25 человек, причем мужчина был только один, остальные – женщины. Вокруг было много интересной утвари, украшений из янтаря, золота и слоновой кости.

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Но особенно привлекли внимание археологов остатки оружия, изготовленного из нетипичного материала, прозрачного горного хрусталя.

Это было полтора десятка наконечников для стрел, несколько небольших режущих лезвий и главное – двадцатисантиметровый полупрозрачный клинок.

Прямо как у Джорджа Мартина с его оружием против потусторонних сил из «драконова» (вулканического) стекла, обсидиана.

Для кинжала из испанской гробницы рядом нашлась и рукоятка, сделанная из слоновой кости и покрытая резьбой.


Что интересно, ни хрусталя похожего качества, ни янтаря в Испании не добывают, то есть в захоронении были собраны привезенные издалека предметы роскоши или культа. И это намекает на высокое положение человека, погребенного в дольмене, к тому же на останках некоторых женщин из гробницы обнаружили следы яда, будто бы их убили, чтобы похоронить вместе с господином.

Клинок был изготовлен с высочайшим для своего времени уровнем мастерства – по краю лезвия острая кромка была образована мелкими точными сколами, а само лезвие с двух сторон было заполировано.

Чтобы изготовить такую вещь мастеру мегалитической культуры (то есть строящей сооружения из больших камней, дольмены) потребовался какой-то материал тверже горного хрусталя – например, цоизит, циркон или корунд. Этим более твердым камнем очень прицельно скалывались тонкие полоски кварца, чтобы придать хрустальному кинжалу правильную форму и остроту.

Наконечники для стрел из хрусталя обтесаны и заполированы, им придана форма стрел, которые в те времена отливались из металла. И нож, и наконечники нельзя было использовать по назначению, хотя на их создание потребовался, вероятно, титанический труд.

Конечно, можно только предполагать, зачем точно понадобилось умершему эти необычное хрустальное оружие. Вероятно, причины две – либо это регалии, при жизни указывавшие на высокое положение их владельца, либо погребальные предметы культа.

В пользу второй версии – специфические свойства горного хрусталя (то есть прозрачной разновидности кварца). Во-первых, его высокая теплоемкость, кварц ощущается очень холодным даже в жаркую погоду и совсем не согревается в руках.

Хрустальные шары использовали для охлаждения рук еще в античные времена, и, благодаря всегда холодной поверхности, куски кварца всерьез считались окаменевшим в горах льдом.

Второе свойство – прозрачность, но не такая, как у стекла, а с искажением, то есть при наличии фантазии сквозь кусок кварца можно увидеть разные интересные вещи. На этом основаны магические шарики из дымчатого и прозрачного кварца, которые, кстати, тоже известны с доантичных времен.

То есть, горный хрусталь – очень подходящий материал для создания культовых или «колдовских» предметов, которые должны были, вероятно, как-то помочь умершему в загробном мире или по пути туда.

К сожалению, находки подобные тем, что были найдены в испанской Валенсии, страшно редки. Ведь сделать что-то подобное пять тысяч лет назад было сложно, дорого, а может быть даже и опасно, если подразумевалось колдовство с помощью хрустального реквизита.

Чаще находят маленькие хрустальные шарики, предназначенные, вероятно, для гаданий – и тоже в захоронениях знати.

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Метки: интересно   оружие   оружие из хрусталя   познавательно   факты   фото   хрусталь   
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4  комментария
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1k
Вадим 38 минут назад
Зато в рашке какой то уйлан решил на месте городища древнего базар сделать..как говорится почувствуйте б.ть разницу.
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3k
Андрей 2 минуты назад
Такое оружие от Белых ходоков. Вы что, не смотрели?
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15k
Maks Es Час назад
В районе Валенсии и Кастельон де ла Плана окрло 3500 лет назад был основан город Сагунт. К сожалению, он дошел до нас только как упоминание в Пунических войнах и, возможно, в финикийских торговых записях.

Возможно, это захоронееие станет ключлм к поискам того древнего Сагунта, который по описаниям, ничуть не уступал Карфагену.
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