Сколько стоил револьвер во времена Дикого Запада

Давайте узнаем мог ли простой ковбой на свои доходы его себе позволить.
Если бы вы жили на территории США в 1800-х годах, то вам бы обязательно пришлось иметь при себе огнестрельное оружие. Но что насчет обычной стоимости этого оружия? Жизнь в Штатах в те времена была не такой простой и безопасной, как сегодня.
Во многих современных голливудских фильмах и телешоу, классические ковбои и стрелки Дикого Запада часто изображаются вооруженными до зубов и самоотверженно стреляющими в пустые бутылки или в любые другие вещи, так и норовя вытащить револьвер из кобуры. Отсюда возникает вопрос: тратить пули было дорого в те времена? Сколько вообще во времена Дикого Запада стоили обычные пули, револьверы и сколько зарабатывали обычные ковбои?
Подробнее на все эти вопросы мы ответим в нашей новой статье:
Для начала поговорим о ковбоях и об их зарплате во времена Дикого Запада
Ковбои играли важную роль в заселении американского запада, но в реальности они сильно отличались от тех людей, которыми их сегодня чаще всего представляют в современном Голливуде.
Ковбои были простыми фермерскими работниками, которые с детства росли на ранчо, пасли скот, ремонтировали заборы и постройки, занимались починкой и уходом за седлами, строили загоны, хижины, сараи, колодцы и ухаживали за лошадьми. Также ковбои часто занимались перегоном крупного рогатого скота с ранчо на рынок, где животных можно было продать или перегнать из одного сельского угодья в другое.
Перегонка скота была очень тяжелой и длительной работой. Иногда, чтобы перегнать стадо из нескольких сотен или тысяч голов, нужно было провести несколько недель в путешествии по опасным и диким местам. Ковбои вставали рано утром и «проводили» стадо целый день к следующей стоянке на ночь, и так каждый божий день на протяжении нескольких недель. Старшие наездники (опытные ковбои) должны были ехать впереди стада. Самых младших и молодых ковбоев назначали ехать сзади стада, где пыль в воздухе скапливалась больше всего. Обычно на перегон стада из 3000 голов крупного рогатого скота приходилось около 12 ковбоев (в этот ковбойский лагерь обычно входило два опытных, 7 или 8 молодых ковбоев, повар и спорщик/вранглер (wrangler) - младший ковбой, который следил за лишними лошадьми).
Но даже то, что ковбои были простыми "пастухами", все они были вооружены, чтобы иметь возможность защищать рогатый скот от диких животных, бандитов, индейцев, а иногда и для того, чтобы добывать себе пропитание на охоте. Некоторые ковбои иногда бросали свою профессию и становились ганфайтерами (не просто стрелками, а профессиональными стрелками обязательно участвовавшими в пepecтрелках) или даже преступниками из-за того, что их заработная плата на ранчо не всегда была честной и справедливой.
Так что с зарплатами ковбоев и их обычных затрат?
Прежде чем перейти к стоимости оружия нужно поговорить про то, сколько ковбои зарабатывали в среднем и на что тратили свои деньги.
Обычный ковбой в среднем зарабатывал от 25 центов в день до 10–25 долларов в месяц, часто по ставке, установленной с учетом его индивидуальных навыков и способностей. Ковбои, которые занимались перегонкой скота, зарабатывали до 100 долларов за одну длительную поездку из Техаса до одной из железнодорожных станций в Вайоминге или Канзасе, но это была очень редкая работа.
Для сравнения средних зарплат: во время Калифорнийской золотой лихорадки плотники в Сан-Франциско зарабатывали 16 долларов в день (1849 г.), но к 1860-м годам эта сумма упала до 4 долларов в день. Рядовой или капрал в армии (в 1865 г.) мог рассчитывать на 13 долларов в месяц, сержант до 17 долларов, 1-й или 2-й лейтенант зарабатывал примерно 105 долларов в месяц, а капитаны до 115 долларов. Знаменитый стрелок Дикий Билл Хикок зарабатывал 150 долларов в месяц в качестве маршала Абилина в Техасе. Обычные учителя в Техасе имели ставку до 30-40 долларов в месяц.
Средние доходы позволяют нам лишний раз убедиться, что ковбои в обычной жизни зарабатывали достаточно мало. Если молодой ковбой работал весь год на ранчо, то в среднем за год он мог заработать лишь около 250 долларов. Из этих денег стоит вычесть расходы на одежду (обувь менялась часто, а сапоги из натуральной кожи стоили около 5-10 долларов), товары первой необходимости, а также развлечения. Иногда ковбой заходил в городской салун, чтобы выпить. Напиток стоил около 20 центов, и если у ковбоя не было денег, то он мог обменять одну пулю от револьвера на рюмку виcки. Кстати, именно отсюда и появился термин shot of whiskey (шот виcки). Затем ковбои тратили деньги на различные aзapтныe карточные игры и жeнщин, а по итогу у них редко оставалось достаточного количества денег на то, чтобы купить себе собственную лошадь.
Цены на лошадей сильно варьировались в зависимости от их возраста, веса, пола, местонахождения, шерсти, породы и других личных характеристик лошади. В одной бухгалтерской книге 1881 года описывается, как седло и уздечка продавались за 18 долларов, а самая стандартная лошадь обошлась бы в минимум в 50 долларов.
У большинства ковбоев не было личных лошадей в собственности. Обычно среднестатистическому ковбою принадлежало только седло и уздечка, а владельцы ранчо выдавали им лошадей на длительный период времени для работы или перегонки скота.
Средние цены на оружие и пули во времена Дикого Запада
- Цены на боеприпасы для револьверов
В отчете Конгресса от 1880 года указано, что на приобретение боеприпасов для армейских кольтов было потрачено по 18 долларов за каждую тысячу патронов, или 1,8 цента за 1 патрон. Цены на оптовую продажу патронов в гражданский оборот были выше. Отсюда следует, что в магазинах (с учетом оптовых закупок) цены на 1 патрон для револьвера могли колебаться от 5 центов и выше. Для ковбоев заплатить 5 центов за один патрон - это не так уж и дорого, но и не так уж и дешево, ведь даже для того, чтобы просто пообедать в городе, нужно было отдать десять центов, а чтобы отведать свежего стейка - целых пятнадцать центов. Это значит, что простая стрельба из своего револьвера по бутылкам на улице (как это иногда показывают в старомодных голливудских фильмах) могла влететь ковбою в копеечку. Выстрелить из револьвера пару раз или лишний раз пообедать/выпить в салуне?
Самыми дешевыми пистолетными патронами были патроны, подобные патронам .45 Long Colt, которые производились для пограничной армии на армейском арсенале в тауншипе Франкфорд (штате Миннесота). Эти патроны часто (нелегально) продавались пограничниками незаконно всем желающим, часто вдвое ниже магазинной стоимости, чтобы иметь возможность пoкyпaть cпиpтнoe, гасить долги, копить средства для отпуска и т. Д., поскольку армейские рядовые зарабатывали примерно столько же, как ковбои, 8–15 долларов в месяц и лишние копейки были для них очень даже кстати. В противном случае вы могли бы покупать боеприпасы из каталога в магазине в 2-3 раза дороже, чем иногда предлагали пограничники.
- Стоимость револьверов
Изучив винтажные каталоги одного американского магазина в Техасе 1890-х годов, мы можем рассказать о средних ценах на револьверы (но сразу скажем, что цены на другие в различных магазинах тех лет могли существенно отличаться):
Безударный револьвер Iver Johnson продавался в Техасе приблизительно за 6 долларов в 1890-х годах. Цены на культовый карманный револьвер Deringer начинались от 10 до 50 долларов в зависимости от отделки.
Классический Colt .44 Army в поддержанном состоянии продавался за 20 долларов (месячная зарплата среднестатистического ковбоя), а Colt 1851 Navy за 60 долларов. За обычный Кольт с рукоятками из слоновой кости, полировкой и гравировкой пришлось бы заплатить в 2-3 раза дороже. Denix 1873 Western Frontier отдавался за 80-90 долларов.
Если бы вы предпочитали модернизированный револьвер Colt Walker с жемчужной рукояткой, который сразу шел в продажу с кожаной кобурой, то он обошелся бы вам в (баснословные для тех лет) 120-150 долларов.
- Другие виды оружия и цены на боеприпасы
Это небольшая оригинальная реклама 1891 года на которой изображено однозарядное ружье Champion стоимостью $11
Классический двухствольный дробовик с пробивным зарядом обошелся бы в 20-40 долларов. Подержанная однозарядная винтовка с дульным зарядом Champion стоила от 8 до 12 долларов, новая в среднем стоила в 2 раза дороже. Патроны к такого рода однозарядным ружьям были приблизительно одинаковыми и стоили 50 центов за коробку из 20 штук.
Винтовки Винчестер Yellowboy 1866 года стоили от 25 долларов и выше. А «ружье, завоевавшее Запад» или легендарная винтовка Винчестер Model 1873 рычажного действия, которое встречается почти в каждом голливудском фильме о ковбоях на самом деле было недоступным и дорогим оружием, цены на который сначала превышали 40, а затем и 100 долларов (что эквивалентно 1152 долларам в 2020 году), а во время дефицита такие винчестеры стоили и вовсе неподъёмно.
Вспомните то, что за год у среднестатистического ковбоя работающего на ранчо в кармане (с учетом годовых трат на одежду, пропитание, оружие, развлечения) могло остаться лишь от 50 до 100 долларов, даже с учетом всей возможной экономии. Поэтому среднестатистическому ковбою вполне хватило бы денег на обновление своего револьвера, даже если бы ему захотелось приобрести что-то с модной отделкой (в ином случае можно было вполне реально урвать поддержанный Кольт), хотя основное оружие ковбоя был не револьвер, а однозарядная винтовка (которая не была слишком дорогой, идеально подходила для охоты на дичь и была хорошим средством самообороны на средней и дальней дистанции).
Источник:
- Мечта многих советских мальчишек – нож «Козья ножка»
- Три страны, которые могли бы войти в состав СССР, но по разным причинам так и не вошли
- Бутылкомёт: самое необычное оружие Великой Отечественной войны
- «Бассейн в гареме» - приключения картины, написанной по заказу Александра III
- Сюрикэн — оружие или безделушка?
Понравилось50