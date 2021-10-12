Сколько стоил револьвер во времена Дикого Запада

Прежде чем перейти к стоимости оружия нужно поговорить про то, сколько ковбои зарабатывали в среднем и на что тратили свои деньги.

Обычный ковбой в среднем зарабатывал от 25 центов в день до 10–25 долларов в месяц, часто по ставке, установленной с учетом его индивидуальных навыков и способностей. Ковбои, которые занимались перегонкой скота, зарабатывали до 100 долларов за одну длительную поездку из Техаса до одной из железнодорожных станций в Вайоминге или Канзасе, но это была очень редкая работа.

Для сравнения средних зарплат: во время Калифорнийской золотой лихорадки плотники в Сан-Франциско зарабатывали 16 долларов в день (1849 г.), но к 1860-м годам эта сумма упала до 4 долларов в день. Рядовой или капрал в армии (в 1865 г.) мог рассчитывать на 13 долларов в месяц, сержант до 17 долларов, 1-й или 2-й лейтенант зарабатывал примерно 105 долларов в месяц, а капитаны до 115 долларов. Знаменитый стрелок Дикий Билл Хикок зарабатывал 150 долларов в месяц в качестве маршала Абилина в Техасе. Обычные учителя в Техасе имели ставку до 30-40 долларов в месяц.

Средние доходы позволяют нам лишний раз убедиться, что ковбои в обычной жизни зарабатывали достаточно мало. Если молодой ковбой работал весь год на ранчо, то в среднем за год он мог заработать лишь около 250 долларов. Из этих денег стоит вычесть расходы на одежду (обувь менялась часто, а сапоги из натуральной кожи стоили около 5-10 долларов), товары первой необходимости, а также развлечения. Иногда ковбой заходил в городской салун, чтобы выпить. Напиток стоил около 20 центов, и если у ковбоя не было денег, то он мог обменять одну пулю от револьвера на рюмку виcки. Кстати, именно отсюда и появился термин shot of whiskey (шот виcки). Затем ковбои тратили деньги на различные aзapтныe карточные игры и жeнщин, а по итогу у них редко оставалось достаточного количества денег на то, чтобы купить себе собственную лошадь.

Цены на лошадей сильно варьировались в зависимости от их возраста, веса, пола, местонахождения, шерсти, породы и других личных характеристик лошади. В одной бухгалтерской книге 1881 года описывается, как седло и уздечка продавались за 18 долларов, а самая стандартная лошадь обошлась бы в минимум в 50 долларов.

У большинства ковбоев не было личных лошадей в собственности. Обычно среднестатистическому ковбою принадлежало только седло и уздечка, а владельцы ранчо выдавали им лошадей на длительный период времени для работы или перегонки скота.

Средние цены на оружие и пули во времена Дикого Запада