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Томич лишился 400 млн, нажитых "непосильным" трудом

Томич лишился 400 млн, нажитых "непосильным" трудом (4 фото)

Автор:
21 октября 2021 10:27
Сообщество : Криминал
Метки: биткоины   кража   миллионы   ограбление   оружие   томск   
3672
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Ограбление в стиле 90-х произошло в городе Томске и очень удивило общественность. Ведь у молодого человека украли биткоинов на сумму равную бюджету небольшого города.
19 октября житель Томска обратился в полицию, рассказав, что несколькими днями ранее на него было совершено разбойное нападение. Утром, когда 24-летний томич вышел из квартиры, в подъезде его поджидали неизвестные люди с оружием.

Под угрозой убийства мужчины в масках завели молодого человека обратно в квартиру и заставили перевести свои биткоины на другой криптовалютный кошелёк. Из 90 биткоинов томича – 85 были похищены. Нынче стоимость 1 биткоина равна 4,562 млн рублей. Соответственно молодой миллионер лишился почти 388 млн рублей.
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Потом бандиты приковали потерпевшего к кровати и заклеили ноги скотчем. Вскоре два грабителя ушли, но на смену им пришёл третий, который контролировал бывшего миллионера до позднего вечера и, не прощаясь, покинул квартиру.

Потерпевший смог освободиться и понял, что лишился не только криптовалюты, но и 100 тыс рублей, 1,5 тыс долларов, двух айфонов, жёсткого диска и ноутбука.

В пресс-службе УМВД России по Томской области заявили, что сумма похищенного устанавливается и уже заведено уголовное дело по статье "Разбой".

В соцсетях удивились огромной сумме похищенного у 24-летнего россиянина.

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Метки: биткоины   кража   миллионы   ограбление   оружие   томск   
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Вся ценность битка в том что его не обналичивают. Я так понимаю.
Виртуальные игры.
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822
Игорь Меншиков 9 минут назад
Возможно ошибаюсь, но попахивает пиз.... жем, может и было, но не столько
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7k
Сидор Сидоров 14 минут назад
Что всегда губит молодых, так это то, что они хотят выделиться и похвастаться достижениями.
Вот, дохвастался...

Впрочем, криптовалюта – ценность ещё та! ))

Почти нет стран, где она разрешена или является разумным средством платежей. Там, где разрешена, трудно доказать законность её наличия.
Обналичить столь значительную сумму, как 400 млн р. мало какая биржа сможет. Скорее всего, она просто закроется и сбежит с вашими криптоденьгами. Обналичивать по 10000 р. каждый день в течении многих лет – вы сами замучаетесь.

Короче, крипта для большинства населения – это просто гемор.

Пока она нужна лишь мошенникам, преступникам и гикам (как частным, так банковским и государственным), чтобы понять, как этот механизм можно использовать, какие прелести и опасности он несёт и играться с ним.
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910
Акан 37 минут назад
Боюсь что грабители битков никогда не прихватили бы с собой айфоны и даже ноут, по этой технике можно на них выйти, думаю все будут заинтересованы в поимке грабителей с таким кушем, и вовсе не с намерениями вернуть пострадавшему.
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2k
Мамин Сибиряк 39 минут назад
Напомнило старый анекдот про хакеров) Как взломать банкомат? Берешь ноут и кувалду, кувалдой вскрываешь банкомат. А зачем ноут? Так какой ты хакер без ноута?)
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4k
Максим 41 минуту назад
деньги любят тишину (с)

Сам проговорился, сам поплатился. Только вот интересно, в России криптовалюты не признана, а значит непонятно как ее будут оценивать и тем более возвращать?
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10k
harlamov 52 минуты назад
Кстати отлично сработано. Это попроще, чем банк грабить, а деньжища ого-го.
Интересно как вычислили парня? Скорее всего кто-то из знакомых навел.
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 58 минут назад
да,это вам не мелочь по карманам тырить
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11k
Oleg Час назад
90ые не 90ые, а паяльник как крипто-анализатор работает на ура...
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Комментарий удален
−33
371
MerryGoRound Час назад
С такими типа деньжищами он жил в каком то Томске, не тратил их, жил на какой то квартирке в многоэтажном доме?!?! Вы это серьезно?! Что бы покупать и качать крипту нужны ненормальные затраты на электроэнергию и огромные процессоры с мощностями, а не какой то там ноутбук (пусть самый навороченный) с жестким диском. Кто то явно врет и это отлаженая тоже сеть по майнингу крипты так же нелегально или кто то вообще просто врет обо всем. Ну не верю я, что человек имеющий такие реальные бабки не воспользуется их обменом и не будет жить нормально, а в захудалом городе, в захудалом многоэтажном доме.
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3k
Александр Час назад
Интересно куда делись все те фишкяне,которые орали что биткоин протух и это всё куйня?Рано похоронили валюту ....Помню по 50 центов продавали.Первая покупка пица,за 13 биткоинов.
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18k
sanchesS80 Час назад
Адепты криптовалют любят утверждать что "крипта" это самое надёжное, что никто не сможет получить доступ к кошельку, даже государство. Но забывают что самое надежное средство получения доступа это паяльник в одном месте.
Были бы деньги на счету в банке, то такая фигня уже не прошла бы. Во всяком случае во многие разы сложней. А с криптой просто - её теперь не вернёшь никак.
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12k
Евгений 2 часа назад
Был в Черногории - перед одним из самых дорогих отелей Будвы висит билборд о продаже апартаментов. И сносочка есть - принимают биткойны. Вот вам пример зачем крипта нужна.
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127
Akabushkin Petr 2 часа назад
Как вычислили что у парня битки? Сам растрепал?
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371
MerryGoRound Руслан Час назад
Сомневаюсь что у него на деле было такое колличество. Иначе б не жил в Томске и не в многоэтажном доме... :))
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127
Akabushkin Petr MerryGoRound Час назад
А что бы делал?
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Повезло что жив остался и баз утюга обошлось. 90 - е никуда не ушли, они успешно легализовались.
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899
Dorell 2 часа назад
Русские хакеры
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38
KarrNatt Dorell Час назад
...самые суровые хакеры в мире. ;)
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