Томич лишился 400 млн, нажитых "непосильным" трудом

19 октября житель Томска обратился в полицию, рассказав, что несколькими днями ранее на него было совершено разбойное нападение. Утром, когда 24-летний томич вышел из квартиры, в подъезде его поджидали неизвестные люди с оружием.



Под угрозой убийства мужчины в масках завели молодого человека обратно в квартиру и заставили перевести свои биткоины на другой криптовалютный кошелёк. Из 90 биткоинов томича – 85 были похищены. Нынче стоимость 1 биткоина равна 4,562 млн рублей. Соответственно молодой миллионер лишился почти 388 млн рублей.