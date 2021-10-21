Томич лишился 400 млн, нажитых "непосильным" трудом

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Ограбление в стиле 90-х произошло в городе Томске и очень удивило общественность. Ведь у молодого человека украли биткоинов на сумму равную бюджету небольшого города.
19 октября житель Томска обратился в полицию, рассказав, что несколькими днями ранее на него было совершено разбойное нападение. Утром, когда 24-летний томич вышел из квартиры, в подъезде его поджидали неизвестные люди с оружием.
Под угрозой убийства мужчины в масках завели молодого человека обратно в квартиру и заставили перевести свои биткоины на другой криптовалютный кошелёк. Из 90 биткоинов томича – 85 были похищены. Нынче стоимость 1 биткоина равна 4,562 млн рублей. Соответственно молодой миллионер лишился почти 388 млн рублей.
Под угрозой убийства мужчины в масках завели молодого человека обратно в квартиру и заставили перевести свои биткоины на другой криптовалютный кошелёк. Из 90 биткоинов томича – 85 были похищены. Нынче стоимость 1 биткоина равна 4,562 млн рублей. Соответственно молодой миллионер лишился почти 388 млн рублей.
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Потом бандиты приковали потерпевшего к кровати и заклеили ноги скотчем. Вскоре два грабителя ушли, но на смену им пришёл третий, который контролировал бывшего миллионера до позднего вечера и, не прощаясь, покинул квартиру.
Потерпевший смог освободиться и понял, что лишился не только криптовалюты, но и 100 тыс рублей, 1,5 тыс долларов, двух айфонов, жёсткого диска и ноутбука.
В пресс-службе УМВД России по Томской области заявили, что сумма похищенного устанавливается и уже заведено уголовное дело по статье "Разбой".
В соцсетях удивились огромной сумме похищенного у 24-летнего россиянина.
Потерпевший смог освободиться и понял, что лишился не только криптовалюты, но и 100 тыс рублей, 1,5 тыс долларов, двух айфонов, жёсткого диска и ноутбука.
В пресс-службе УМВД России по Томской области заявили, что сумма похищенного устанавливается и уже заведено уголовное дело по статье "Разбой".
В соцсетях удивились огромной сумме похищенного у 24-летнего россиянина.
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Вот, дохвастался...
Впрочем, криптовалюта – ценность ещё та! ))
Почти нет стран, где она разрешена или является разумным средством платежей. Там, где разрешена, трудно доказать законность её наличия.
Обналичить столь значительную сумму, как 400 млн р. мало какая биржа сможет. Скорее всего, она просто закроется и сбежит с вашими криптоденьгами. Обналичивать по 10000 р. каждый день в течении многих лет – вы сами замучаетесь.
Короче, крипта для большинства населения – это просто гемор.
Пока она нужна лишь мошенникам, преступникам и гикам (как частным, так банковским и государственным), чтобы понять, как этот механизм можно использовать, какие прелести и опасности он несёт и играться с ним.
Сам проговорился, сам поплатился. Только вот интересно, в России криптовалюты не признана, а значит непонятно как ее будут оценивать и тем более возвращать?
Интересно как вычислили парня? Скорее всего кто-то из знакомых навел.
П.С. Если кто знает как восстановить данные, то половину отдам.
Были бы деньги на счету в банке, то такая фигня уже не прошла бы. Во всяком случае во многие разы сложней. А с криптой просто - её теперь не вернёшь никак.
Лимит в 1 млн это в адрес одного получателя. Не знаю, есть ли лимит по количеству получателей, не нашел информацию.
Либо подержать в заложниках некоторое время.